Energizantele cresc riscul de anxietate și gânduri suicidale la tineri. Semnal de alarmă tras de un psihiatru

Consumul de băuturi energizante poate avea efecte grave asupra sănătății mintale a adolescenților, avertizează medicul psihiatru Sorin Pletea.

Coordonatorul Programului Național de Sănătate Mintală a explicat, la Medika Antidrog, că un studiu recent arată o legătură directă între consumul de energizante și apariția anxietății sau a gândurilor de suicid.

„Este un studiu apărut acum vreo lună, făcut pe zeci de mii de persoane. Rezultatele arată că cei care consumau energizante aveau un risc mai mare de anxietate și de ideație suicidară. Așa că, mai ales la copii, e foarte bine să evite. Eu însumi le-am spus copiilor mei: nu mai puneți gura pe energizante”, a declarat Sorin Pletea, citat de News.ro.

Specialistul consideră că rezultatele sunt un semnal de alarmă și insistă ca adolescenții să reducă sau chiar să renunțe complet la acest tip de băuturi.

Totodată, Pletea atrage atenția și asupra consumului de marijuana, care poate afecta capacitatea de învățare.

„Adolescenții care consumă marijuana prezintă un decalaj în privința achizițiilor academice față de colegii lor care nu consumă”, a explicat medicul.

Întrebat cum ajung tinerii să procure aceste substanțe, psihiatrul spune că pacienții evită să ofere detalii. „Din păcate, nu aflăm noi foarte multe. Până la urmă, noi, ca medici, nu suntem Poliție. Noi vedem pacientul, dar trebuie să-l consiliem să nu mai consume, să rupă cu vechile obiceiuri și anturaje care pot să întrețină consumul”, a subliniat acesta.