Într-o lume în care stilul de viață a devenit un factor determinant pentru sănătate, inclusiv pentru sănătatea reproducerii, încercările nereușite ale unui cuplu de a avea copii nu mai sunt puse exclusiv pe seama unor probleme ale femeii.

Infertilitatea este o realitate dureroasă cu care se confruntă unul din cinci cupluri din România. Datorită tehnologiilor avansate, multe cupluri reușesc să aibă copii cu ajutorul medicului supraspecializat în tratamentul infertilității. Lucia Luchian, medic primar obstetrică-ginecologie, director medical al Centrului FIV SANADOR, a explicat într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ cum poate fi diagnosticată infertilitatea, care sunt analizele necesare și ce pași pot urma cei care își doresc să aibă un copil. De asemenea, medicul a vorbit și despre fertilizarea in vitro și inseminarea intrauterină, două soluții de top pe care medicina modernă le oferă cuplurilor încercate de infertilitate.

„Weekend Adevărul“: Cum definim infertilitatea?

Dr. Lucia Luchian: Infertilitatea este un diagnostic care se pune atunci când un cuplu format din femeie și bărbat nu reușește să obțină o sarcină după contacte sexuale neprotejate. De obicei, punem acest diagnostic atunci când cuplul nu reușește să obțină sarcină timp de un an, dacă partenera are sub 35 de ani, sau dacă nu reușește să obțină o sarcină timp de șase luni, dacă partenera are peste 35 de ani. Vorbim de această vârstă, 35 de ani, care este foarte importantă pentru fertilitatea feminină. După 35 de ani, fertilitatea femeii scade.

Cauzele infertilității

Care sunt cele mai frecvente cauze ale infertilității feminine?

Cauzele infertilității nu mai sunt doar feminine, cum se credea mai demult. Acum, sunt cam 30% feminine, 30% masculine, 20% mixte și 20% de cauză necunoscută. Cele mai frecvente cauze feminine sunt endometrioza, bolile trompelor uterine din cauza infecțiilor, mai ales infecțiile genitale netratate la timp, modificări endocrine cu tulburări ale ovulației – de exemplu, pacientele cu sindromul ovarului micropolichistic –, dar și alte patologii genitale, malformații ale uterului, corpi străini la nivelul uterului, polipi, noduli fibromatoși, cauze imunologice. Întotdeauna există și o parte nediagnosticată, nedeterminată, de cauză necunoscută.

Vorbiți-ne și despre cauzele infertilității masculine.

Cauzele masculine sunt și ele foarte frecvente în ultima perioadă. Cauzele principale ar fi modificările la nivel testicular date de varicocel, tulburări endocrine, stilul de viață, fumatul, obezitatea, consumul de alcool și, bineînțeles, și la ei există cauze necunoscute.

Șansele numărate ale unei posibile sarcini

Ce este rezerva ovariană și cum influențează fertilitatea?

Rezerva ovariană reprezintă numărul nostru de ovocite, care ne ajută să obținem sarcina. Toate femeile se nasc cu un număr limitat de ovocite, care se consumă în timp, până când se epuizează definitiv și intrăm la menopauză. Bineînțeles că sunt persoane care se nasc cu o rezervă mai mică, altele cu o rezervă mai mare sau sunt persoane care se nasc cu o rezervă bună, normală, dar cărora, din cauza unor tratamente chirurgicale, de exemplu, li se înjumătățește sau scade destul de mult această rezervă ovariană.

Cum aflăm ce rezervă avem, ce analize există?

Este foarte simplu să determinăm rezerva ovariană prin analiza de sânge numită AMH – hormonul anti-Müllerian. Această analiză se poate recolta indiferent de ziua ciclului menstrual. Nu trebuie să fim nemâncate, nebăute. Bineînțeles că poate să fie influențată această rezervă dacă pacienta ia un tratament, de exemplu, anticoncepționale sau alte tratamente hormonale care să inhibe ovarul. Atunci, rezerva aceasta ovariană dată de AMH poate să fie influențată, de regulă negativ, adică ea este mai mică dacă noi recoltăm sângele sub anticoncepționale. De aceea, este important ca acest AMH să fie recoltat după ce pacienta nu a primit un astfel de tratament cel puțin două-trei luni. La fel, ecografia transvaginală poate să fie efectuată în orice zi a ciclului menstrual. Rezerva ovariană este tot acolo, fie că este ziua doi sau trei de menstruație, fie că este postovulator zilele 17-18.

Stilul de viață, factor determinant

Se poate îmbunătăți fertilitatea prin stilul de viață?

Sigur că da. De exemplu, pacientele cu sindromul ovarului micropolichistic, de regulă, au un indice de masă corporală mai mare și o rezistență modificată la insulină. Atunci, dacă aceste paciente, de exemplu, încep să țină o dietă, să scadă în greutate, să consume mai puține dulciuri, ele pot să își îmbunătățească fertilitatea. Sunt paciente care nu ovulează deloc, au cicluri menstruale total neregulate și, practic, prin simpla scădere ponderală și o dietă adecvată, fac astfel încât să aibă ovulație spontan, fără să fie nevoie de alt tratament. La bărbați, de asemenea, dacă renunță la fumat, de exemplu, care este foarte important în mobilitatea spermatozoizilor.

Când ar trebui să se adreseze medicului un cuplu care nu reușește să obțină o sarcină?

La început, să se adreseze după un an dacă este un cuplu tânăr, sau după șase luni dacă partenera are peste 35 de ani. În ultima perioadă, deja lumea începe să conștientizeze infertilitatea și sunt paciente care se prezintă la un consult ginecologic, aș spune chiar de rutină, dar care sunt foarte interesate despre fertilitatea lor și atunci noi putem să le oferim indicații. De exemplu, cum este rezerva ovariană, dacă mai au timp sau trebuie să se grăbească, dacă prezintă anumite modificări la nivelul uterului, polip, nodul fibromatos care ar trebui eliminați înainte de o sarcină, dacă prezintă anumite infecții genitale ce pot să ducă la afectarea trompelor, dacă prezintă endometrioză și atunci practic și consultul, chiar dacă nu este unul de infertilitate, este un consult ginecologic despre fertilitate.

Analize și investigații specifice (in)fertilității

Cum se diagnostichează infertilitatea?

Analizele sunt simple, de bază. Dacă cuplul nu obține sarcina, în primul rând este obligatoriu să investigăm ambii parteneri. Investigăm femeia pe partea de ovulație, să vedem dacă are sau nu are ovulație, pe partea de rezervă ovariană, de asemenea, putem să verificăm și să testăm trompele uterine, să vedem dacă sunt permeabile sau nu. La bărbat se efectuează o analiză a spermei ce cuprinde spermogramă, spermocultură și testul Halosperm. Acestea sunt investigațiile de bază în urma cărora noi putem să punem un diagnostic, să identificăm cauza și să spunem cuplului ce pași trebuie să urmeze pentru a obține sarcina.

Ce rol are chirurgia minim invazivă prin abordare laparoscopică sau histeroscopică în diagnosticarea și rezolvarea infertilității feminine?

Histeroscopia este o metodă minim invazivă, pe care noi o folosim mult mai frecvent decât laparoscopia, pentru a determina modificările la nivelul uterului, în cavitatea uterină, dacă sunt polipi, dacă endometrul are aspect de endometrită, dacă sunt noduli fibromatoși. Practic, prin histeroscopie reușim să evidențiem cavitatea uterină, să vedem dacă locul în care trebuie să se prindă sarcina este favorabil pentru aceasta. Laparoscopia ne ajută în cazurile în care avem o incertitudine despre problemele de la nivelul trompelor. Atunci putem să facem o laparoscopie diagnostică și eventual operatorie, dacă suspectăm, de exemplu, endometrioza – aici trebuie să avem un diagnostic clar, pentru că endometrioza este poate cea mai frecventă cauză de infertilitate feminină.

În cazul bărbaților, cum se tratează infertilitatea?

Bărbații necesită un consult la un medic urolog supraspecializat în andrologie, care să stabilească diagnosticul. De exemplu, dacă bărbatul este diagnosticat cu varicocel, se poate face operația respectivă. Varicocelul este numele dat unor dilatații ale venelor de la nivel testicular, care practic împiedică eliberarea spermatozoizilor. După această operație, în două-trei luni, sperma ar trebui să revină în parametri normali. Este foarte important când se ia această decizie să se vorbească cu medicul ginecolog specialist în infertilitate să vedem dacă vârsta și patologia feminină pot să aștepte aceste luni de recuperare a spermogramei, pentru că, dacă spermograma este modificată, dar mediu, dar partenera are o rezervă foarte mică sau are o vârstă avansată, atunci recomandarea este de fertilizare in vitro fără a aștepta această intervenție chirurgicală. Dacă situația o permite, este utilă intervenția chirurgicală. De asemenea, infertilitatea masculină poate să fie tratată și hormonal, prin injecții. Medicul androlog recomandă și modificarea stilului de viață. Bineînțeles că mai există și suplimente alimentare cu antioxidanți, astfel încât să reducă stresul oxidativ din spermatozoid.

Deci sfatul este ca viitorii părinți care nu obțin o sarcină să se grăbească să ajungă la medic?

Este bine să ajungă mai repede la medic, pentru că nu le recomandăm direct inseminare, fertilizare. Trebuie să facem investigații și, în funcție de rezultate, le spunem dacă într-adevăr potențialul lor fertil există sau nu. Sunt cupluri care vin după 18 ani de nereușită, fiind destul de târziu, când pacienta deja are peste 40 de ani, are o rezervă epuizată și șansele să obțină sarcină cu ovocitele proprii sunt foarte mici.

Ce implică pentru femeie o sarcină la o vârstă avansată?

Sarcina la o vârstă avansată este considerată o sarcină cu risc. De cele mai multe ori, pacientele cu vârstă avansată obțin sarcină cu ovocite donate și, în cursul sarcinii, femeia trebuie foarte bine monitorizată cardiologic, mai ales pentru că riscul de creștere a tensiunii în sarcină este foarte mare. Este o tensiune necontrolată medicamentos, care poate să fie diagnosticată prea târziu. Ea poate să apară fie devreme, la 25-26 de săptămâni, fie mai târziu, dar uneori poate să nu fie controlabilă și atunci trebuie să se producă nașterea de urgență. De asemenea, dacă fătul are dimensiuni sau vârstă foarte mică, de multe ori nu supraviețuiește. De aceea, trebuie să avem foarte mare grijă de pacientele gravide cu vârstă maternă avansată, de peste 43 de ani.

Inseminare intrauterină sau fertilizare in vitro

Ce ne puteți spune despre opțiunile de tratare a infertilității feminine?

Dacă femeile se confruntă doar cu probleme de ovulație, iar restul analizelor sunt bune, putem să inducem ovulația astfel încât să se poată obține sarcina naturală. Dacă există o problemă masculină medie sau ușoară, se poate recomanda inseminare intrauterină. Dacă există o problemă mai gravă, masculină sau feminină, se indică procedura de fertilizare in vitro.

Ce înseamnă fertilizarea in vitro? Când este recomandată?

Fertilizarea in vitro este o metodă da de reproducere umană asistată, cu șanse bune de reușită, mult mai bune decât inseminarea intrauterină. Presupune fecundarea ovocitelor cu spermatozoizi în mediul exterior, în laboratorul de embriologie, cu formarea de embrioni care se transferă în uterul matern pentru a se dezvolta și a duce la sarcină. Se recomandă cultivarea embrionilor până la stadiul de blastocist. Este maximul care se poate dezvolta în laborator și transferul se recomandă să fie efectuat cu un singur blastocist pentru a evita apariția sarcinilor multiple – sunt foarte frumoase, dar sunt niște sarcini cu risc obstetrical, adică riscul este să se nască mult prea devreme, fie să nu reziste, fie să necesite intervenții ulterioare numeroase. Trebuie să știe pacientele că uneori, dar foarte rar, 1% din cazuri, chiar dacă noi transferăm un blastocist, acesta poate să se dividă și poate să ducă la apariția sarcinilor gemelare cu gemeni identici.

Care sunt etapele unei astfel de proceduri?

Prima etapă ar fi să se pună diagnosticul și să avem recomandarea pentru fertilizare in vitro. Ulterior, etapa este de tratament injectabil pe care îl efectuează femeia. Injecțiile sunt subcutanate și sunt foarte simplu de administrat. De altfel, noi le explicăm pacientelor că este foarte bine ca ele să și le administreze singure. Această perioadă de injecții poate să dureze în funcție de protocol, că sunt mai multe protocoale, între 8 zile și 15-16 zile. La finalul stimulării, când foliculii ovariani cresc, se face recoltarea ovocitelor sub anestezie intravenoasă. Se poate face și fără anestezie dacă sunt puțini foliculi. În momentul în care se recoltează ovocitele, practic se recoltează și proba de spermă, iar în laborator, embriologii au grijă ca ovocitele să fie fecundate de spermatozoizi și ulterior se dezvoltă embrionii. Embrionii pot să fie congelați, pot să fie testați pentru modificări genetice și vor fi transferați ulterior. Transferul se poate face și imediat după procedură, la cinci zile sau la trei zile dacă optăm pe doi embrioni de ziua trei, dar mai frecvent, în ultima perioadă, se preferă această congelare pentru că de multe ori se testează genetic embrionii, vârsta maternă fiind avansată pentru sarcină și atunci rata de modificări genetice este mai mare și, ca să evităm efectuarea mai multor embriotransferuri, sarcini pierdute, sarcini biochimice sau lipsă de implantare, se preferă această testare a embrionului înainte de transfer.

Care sunt factorii de care depinde succesul acestei proceduri?

În primul rând, succesul depinde de vârsta pacientei. De aceea este foarte important ca pacientele să se prezinte la un consult înainte, nu neapărat de infertilitate. În al doilea rând, numărul de ovocite pe care noi reușim să le recoltăm. Cu cât vârsta este mai mică și numărul de ovocite recoltat este mai mare, cu atât șansele de reușită sunt mult mai bune.

Care sunt avantajele și dezavantajele FIV?

Avantajele sunt numeroase. Principalul este că putem să obținem sarcină în cazurile în care nu se poate natural. Timpul nu este îndelungat, deci poate să dureze o lună, maximum două luni. N-aș putea să vă spun un dezavantaj. Este foarte important că avem această metodă foarte bine pusă la punct, astfel încât să oferim cuplurilor posibilitatea de a obține sarcină, ținând cont de faptul că din ce în ce mai multe cupluri se confruntă cu această problemă, probabil și din cauza stresului major.

Inseminarea artificială necesită un grad sporit de atenție

În ce situații se recomandă inseminarea artificială?

Inseminarea intrauterină este și ea o metodă de reproducere umană asistată, în sensul că trebuie să urmărim pacienta la ovulație și, în momentul în care se produce ovulația, proba de spermă este prelucrată în laboratorul de embriologie și este introdusă cu un cateter prin col în uter, astfel încât fecundarea are loc tot natural. Foarte important: dacă dorim să facem inseminare, trebuie să avem clar trompele permeabile. Dacă nu avem trompele permeabile, inseminarea nu-și are rostul.

Ce este injecția intra-citoplasmatică de spermă și când se recomandă?

Aceasta este mai mult o situație pentru embriologi. În momentul în care se face procedura de fertilizare în laborator, ovocitele pot să fertilizeze prin FIV standard, adică natural, ca și cum ar fi în corp sau prin această injecție intra-citoplasmatică, în sensul că spermatozoidul este injectat direct în ovocit pentru a facilita fecundarea. De cele mai multe ori, acest lucru se recomandă când avem o patologie masculină severă, adică spermatozoizii fie sunt imobili, fie sunt foarte puțini. De asemenea, se recomandă dacă pacienții au avut de exemplu eșec pe un alt FIV cu fertilizare standard sau în caz de infertilitate de cauză necunoscută, că nu știm exact dacă fecundează standard sau nu și atunci se face această procedură ca să se meargă la sigur.

Ce înseamnă această cauză necunoscută de infertilitate?

Cauza necunoscută este când cuplul nu reușește să obțină sarcină, dar și când facem analize și nu descoperim o cauză clară. De regulă, această cauză se vizualizează în momentul în care se face procedura de fertilizare, pentru că observăm fie că ovocitele nu sunt de calitate, fie că nu fecundează, sau, mai frecvent, ovocitele nu au competențe, astfel încât nu formează embrioni și atunci practic poți să explici pacientului: „Uitați, acesta este motivul pentru care nu s-a obținut sarcină“, dar este un lucru pe care îl descoperim mai târziu, în urma unei proceduri, de regulă. Sunt paciente care au această infertilitate de cauză necunoscută, fac o procedură de fertilizare, obțin sarcină și ulterior pot să obțină o sarcină natural. După o procedură de fertilizare, organismul primește un adaos hormonal, pacienții se relaxează după procedură și atunci au șanse mai bune să obțină o sarcină.

