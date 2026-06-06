Dispozitivul „cât o multivitamină” care controlează poliartrita reumatoidă mai bine decât medicamentele. Totul a pornit de la o tragedie

Cu 40 de ani în urmă, un neurochirurg rezident trăia o experiență care i-a produs nenumărate coșmaruri: în brațele sale a murit o fetiță de doar 11 luni. De atunci a pornit și cursa cercetării proceselor inflamatorii din organism care a dus, în 2025, la aprobarea unui dispozitiv revoluționar ce calmează inflamația din poliartrita reumatoidă.

Un dispozitiv „de mărimea unui jeleu sau a unei multivitamine”, care este implantat chirurgical în gât, pe nervul vag, cu scopul de a calma inflamația din poliartrita reumatoidă, a fost aprobat în cursul anului trecut de FDA (Administrația Alimentelor și Medicamentelor) în Statele Unite ale Americii, potrivit cnn.com. Până la aprobarea dispozitivului s-au scurs 40 de ani, totul pornind de la un eveniment tragic pe care dr. Kevin J. Tracey l-a trăit.

„Faptul că a murit a fost tragic și tulburător și sursa multor coșmaruri”

În 1985, Kevin J. Tracey era neurochirurg rezident și a primit în gardă un bebeluș de 11 luni, care suferise arsuri grave într-un accident casnic: bunica se împiedicase în bucătărie și scăpase o oală cu apă fierbinte care a afectat-o grav pe Janice. Neurochirurgul aflat la început de carieră a îngrijit-o pe Janice, fetița care încă nu împlinise un an, timp de o lună de zile. La început tratamentul părea să funcționeze. Apoi, fără avertisment, notează CNN Health, sănătatea micuței ei s-a deteriorat. „Nimic din facultatea de medicină nu l-a pregătit pe Tracey pentru acel moment: să țină în brațe un bebeluș fragil și frumos în timp ce își dădea ultima suflare”, arată publicația.

„Faptul că a murit a fost tragic și tulburător și sursa multor coșmaruri”, a spus Tracey, în prezent președinte și director executiv al Feinstein Institutes for Medical Research/Northwell Health, potrivit sursei citate. „A fost, de asemenea, sursa unei frustrări extraordinare, pentru că nu exista nicio modalitate prin care să înțelegem sau să le explicăm mamei și bunicii ei de ce a murit”, a adăugat Tracey.

Acea tragedie avea să schimbe traseul profesional al dr. Kevin J. Tracey, care și-a dedicat viața studierii rolului inflamației în organism și descoperirii celei mai bune metode de tratare a acesteia. De atunci, a devenit unul dintre cei mai importanți neurochirurgi din lume, făcând pionierat într-un domeniu complet nou de îngrijire: medicina bioelectronică.

„Unii oameni cred că știința se rezumă la societăți de onoare și premii"

De 40 de ani, dr. Tracey își pune întrebări care pot fi studiate științific pentru a găsi calea către noi terapii, aceasta fiind filosofia după care se conduce. Entuziasmul lui Tracey este contagios, iar atunci când vorbește despre cum beneficiază pacienții de pe urma descoperirilor științifice se aprinde, notează cnn.com.

„Unii oameni cred că știința se rezumă la societăți de onoare și premii, alții cred că e vorba de bani. Eu cred că e vorba de pacienți. Când întâlnești oameni care beneficiază de munca depusă de laboratorul tău, nu există un sentiment mai bun pe lume”, le-a mărturisit savantul jurnaliștilor.

Iar apogeul cercetărilor pe care le desfășoară de 40 de ani a fost atins anul trecut, când el și echipa sa au transformat decenii de știință de laborator într-un dispozitiv aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA. Dispozitivul folosește semnale electrice pentru a opri inflamația dăunătoare la pacienții cu poliartrită reumatoidă, realizarea lui plasându-l pe dr. Tracey, de către TIME, pe lista celor mai buni 100 de inovatori în domeniul sănătății.

Cum funcționează sistemul SetPoint, pornit dintr-o schiță desenată pe un șervețel

Provocarea este acum ca dispozitivul, care funcționează pentru a calma inflamația la pacienții cu artrită reumatoidă, să fie adaptat și în cazul pacienților care suferă de alte boli inflamatorii.

Ce face sistemul SetPoint? Stimulează nervul vag pentru a activa „reflexul inflamator” al organismului, semnalizând creierului să reducă activitatea imună și producția de proteine ​​inflamatorii. Acest dispozitiv mic - „de mărimea unei jeleuri sau a unei multivitamine”, spune Tracey, potrivit sursei citate - este implantat chirurgical în gât, pe nervul vag, și oferă o stimulare zilnică, timp de un minut, nervului vag, cu scopul de a calma inflamația pacienților.

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„Imaginați-vă dacă am putea opri inflamația în mod operativ sau să o împiedicăm să contribuie vreodată la apariția cancerului sau a bolilor de inimă. Ce ar face asta pentru durata de viață a oamenilor de pe planeta Pământ?”, a mai spus dr. Tracey, citat de edition.cnn.com.

Dispozitivul are o poveste aparte. Realizarea lui a pornit de la o descoperire accidentală în laborator și o schiță desenată pe un șervețel, trecând în schimb mai mult de 25 de ani de la prima schiță și până la aprobarea de către FDA.

„Nu mi-am imaginat niciodată în 1998 că va dura până în 2025 pentru ca medicamentul să fie aprobat de FDA”, a declarat Tracey pentru CNN.

Conceptul noului dispozitiv implantat astăzi la pacienții cu artrită reumatoidă a apărut pentru prima dată în anii ’90, „accidental”, în laborator. Cercetătorii studiau creierul șoarecilor cu accident vascular cerebral, când un tehnician de laborator a injectat un medicament antiinflamator în creierul unui șoarece, iar efectul a fost că s-a oprit inflamația din corpul șoarecelui. Intenția nu era nici pe departe ca în acel experiment să se analizeze inflamația din corpul șoarecelui.

A fost însă un momentul de revelație, cercetătorul dându-și seama că nervul vag era o cheie pentru controlul inflamației. La o cină, a desenat o schiță pe un șervețel pentru președintele consiliului de administrație de atunci, dr. Tracey precizându-i că „asta înseamnă că nervul acționează ca un semnal antiinflamator”.

În 2025, dr. Kevin Tracey a lansat cartea „Marele nerv”, în care detaliază de ce crede că nervul vag este esențial pentru sănătate și vitalitate. Mesajului Tracey - „Suntem pe punctul de a lansa o eră în care știința va deveni foarte, foarte utilă. Asta înseamnă că oamenii se vor simți mai bine - iar asta mă face foarte fericit” - este unul plin de optimism pentru inventatori, oameni de știință și pacienți.

1,5 milioane de americani trăiesc cu poliartrită reumatoidă

Aproximativ 1,5 milioane de adulți americani trăiesc cu poliartrită reumatoidă (AR), mai notează cnn.com, boala, care este una cronică, determinând sistemul imunitar să atace în mod eronat mucoasa articulațiilor. Astfel apar umflături dureroase, rigiditate și oboseală cronică. Se estimează că alte 18 milioane trăiesc cu această afecțiune la nivel mondial, potrivit unui raport din 2019 al Organizației Mondiale a Sănătății.

Femeile sunt de aproximativ trei ori mai predispuse decât bărbații să dezvolte boala. Îngrijorător este că inflamația caracteristică bolii se poate răspândi dincolo de articulații, la inimă, plămâni, piele, ochi și vase de sânge. Este de asemenea dificil de diagnosticat, pentru că simptomele apar și dispar, iar când se acutizează provoacă dureri extreme. Medicamentele cu efect antiinflamator pot ameliora aceste simptome, însă pe termen lung boala nu mai poate fi controlată. Pacienții care folosesc corticosteroizi sau medicamente biologice mai avansate se plâng, la rândul lor, de ceață mentală și amețeli, iar medicamentele pot slăbi sistemul imunitar.

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Implantul SetPoint System oferă o stimulare electrică precisă timp de un minut pe zi, fără a fi nevoie de o conexiune continuă la un dispozitiv extern, dispozitivul ajutând la controlul sistemului imunitar mai bine decât medicamentele.

FDA a aprobat dispozitivul în iulie 2025, după ce un studiu randomizat, dublu-orb, cu 242 de pacienți, a demonstrat că sistemul SetPoint este sigur și eficient și constituie o alternativă pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă care, practic, nu aveau la dispoziție opțiunile tradiționale de tratament.

Mărturia Jessicăi Hancock, diagnosticată cu artrită reumatoidă debilitantă, o afecțiune cu care trăiește timp de mai bine de doisprezece ani, de la vârsta de 35 de ani, este grăitoare.

„Este frustrant când ești atât de tânăr și te întrebi: «De ce mă simt ca și cum aș avea 90 de ani?»”, spune pacienta, pentru sursa citată, explicând că durerea o cuprindea în tot corpul chiar și executând sarcini simple, cum ar fi să se dea jos din pat. A încercat mai multe tipuri de medicamente, inclusiv trei medicamente biologice și chimioterapie, însă durerea reapărea. Când a aflat de dispozitivul de la Northwell a acceptat imediat să fie inclusă în program. Dispozitivul i-a fost implantat în octombrie, iar până în ianuarie nu mai avea nevoie de niciun medicament.

„Mă simțeam fantastic cu stimularea. Aveam mai multă energie. Nu mă durea. Nu mă clătinam. Nu eram umflată”, a spus Hancock, acum în vârstă de 49 de ani.

Pacienții care trec prin ce a trecut Jessica Hancock, unii dintre ei, au în schimb de făcut față provocării ca firma de asigurare să accepte decontarea dispozitivului, pentru că vin semnale de la spitale că firmele de asigurări de sănătate refuză în mod constant să ofere acoperire, pe considerentul că dispozitivul ar fi prea nou. Pentru asigurători, dr. Tracey are un mesaj clar - „Alăturați-vă!” -, asigurând că va continua să pledeze pentru pacienți și să pună presiune pe firmele de asigurări astfel încât pacienților să le fie asigurat accesul la dispozitiv.