Pericolul invizibil din intestine care nu doare, dar poate fi fatal. Chirurg: „Este ca un tic-tac prevestitor, sperând că nu va fi urmat de o explozie”

Medicul chirurg Constantin Truș atrage atenția asupra riscului ascuns al polipilor intestinali, care nu provoacă durere sau simptome inițial, dar pot evolua spre cancer.

Polipii intestinali, excrescențe mici care se dezvoltă la nivelul colonului, reprezintă un pericol ascuns, avertizează medicul chirurg Constantin Truș, de la Spitalul Județean Galați. Aceștia nu provoacă durere și nu deranjează inițial, dar, în timp, cele mai multe cancere de colon își au originea într-un polip benign care se transformă.

„În corpul uman, unele alarme sunt zgomotoase și imediate. Altele, însă, operează în tăcere deplină: polipii dezvoltați la nivelul intestinului (colonului). Aceștia sunt excrescențe discrete care nu dor și nu deranjează… inițial. Tocmai această liniște prelungită ascunde riscul major: în timp, majoritatea cancerelor de colon își au originea într-un polip benign care se transformă”, explică dr. Constantin Truș.

Medicul susține că a operat pacienți care nu au prezentat niciun simptom înainte de diagnostic.

„Sub această aparență de calm, polipul creștea, lent și sigur, urmând o logică celulară proprie care îl ducea, din păcate, într-o direcție greșită. A aștepta sau a ignora un polip este ca și cum ai ignora un tic-tac prevestitor, sperând că nu va fi urmat de o explozie”, adaugă specialistul.

Colonoscopia – singura strategie de prevenție

Potrivit medicului, singura metodă eficientă de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, recomandată în special persoanelor care au depășit vârsta de 50 de ani.

„Deja parcă aud o parte a audienței cum spune: <dar de câte ori ne mai spui, dom’ doctor să facem o colonoscopie?>. Ei bine, am să trag acest semnal de alarmă până când acest mesaj va ajunge la toată lumea. Dragii mei, văd în fiecare zi efectele lui <las’ că n-am nimic!>… nu sunt plăcute. Dacă sunt enervant cu acest avertisment, vă rog să nu vă supărați pe mine, o fac pentru binele vostru”, spune dr. Truș.

Colonoscopia nu este doar o investigație, ci de multe ori devine o acțiune de prevenție. „Ne permite să intervenim precis: să găsim polipul și să-l scoatem complet (polipectomie) într-o fază în care intervenția chirurgicală majoră nu este încă necesară”, explică medicul.

Dr. Truș atrage atenția că nu trebuie așteptate simptomele, deoarece acestea apar doar atunci când problema este deja avansată.

„Nu așteptați ca micul detaliu să forțeze o schimbare de destin. Nu așteptați simptomele, căci atunci când apar, tăcerea a fost deja spartă de o problemă mult mai serioasă. Dacă ați împlinit deja 50 de ani, screening-ul este deja recomandat. Faceți acest lucru cât timp <tăcere> încă vă protejează. Aveți grijă de voi! Aveți grijă de cei dragi vouă!”, încheie Constantin Truș.