Danemarca s-a pregătit să răspundă unei invazii a Groenlandei de către SUA. „Noi am fost obligaţi să luăm toate scenariile în serios”

Danemarca s-a pregătit, în ianuarie, în toiul tensiunilor cu Statele Unite cu privire la anexarea Groenlandei, să răspundă unei invazii a teritoriului său autonom Groenlanda, dezvăluie joi radioteleviziunea daneză publică DR, relatează AFP.

Radioteleviziunea daneză precizează că a consultat ordinul operaţiunii de la 13 ianuarie 2026 care stă la baza desfăşurării forţelor daneze. Ea descrie o operaţiune care organizează apărarea Groenlandei, stabilită imediat după operaţiunea în care Statele Unite l-au răpit pe Nicolas Maduro în Venezuela.

„Atunci când preşedintele american Donald Trump spune tot timpul că vrea să cumpere Groenlanda, iar apoi se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, noi am fost obligaţi să luăm toate scenariile în serios”, a declarat o sursă anonimă din apărarea daneză, scrie News.

Danemarca consideră că „aparatul oficial al Statelor Unite nu mai funcţionează ca de obicei”, adaugă această sursă.

Sub acoperirea Exerciţiului NATO „Arctic Endurance”, un regiment al Forţelor Speciale daneze, Vânători Alpini francezi şi militari germani şi suedezi au fost trimişi în Groenlanda.

Acesta nu era un exerciţiu, ci ceva serios, declară DR altă sursă anonimă.

„Nu exista nicio ambiguitate posibilă”, subliniază această sursă.

Ca dovadă, militarii au luat cu ei pungi cu sânge şi explizibili.

Nici Guvernul şi nici apărarea groenlandeze nu comentează aceste dezvăluiri.

După mai multe săptămâni de declaraţii agresive, Donald Trump anunţa la 21 ianuarie, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, în Elveţia, ”cadrul unui viitor acord” cu privire la Groenlanda - extrem de vag - şi ăşi ridica atât ameninţările vamale, cât şi militare.

După aceea, NATO s-a mobilizat şi a lansat o misiune în vederea unei consolidări a securităţii în Arctica, la care participă atât Danemarca, cât şi Statele Unite.