Un raport științific realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University argumentează că anumite alimente ultra-procesate (UPF) sunt concepute în moduri care stimulează consumul repetat și potențial compulsiv. Tocmai de aceea, ar trebui tratate mai mult ca țigările, spun autorii studiului, adică să existe reglementări oficiale, cum ar fi restricțiile de marketing. Medicul român Mihail Pautov susține demersul și atrage atenția că suntem făcuți să credem că problema este la consumator, care nu se poate abține, când de faptul statul trebuie să vină cu un set de reguli.

Ce arată studiul

„Multe alimente ultra-procesate au mai multe caracteristici în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele minim procesate și, prin urmare, justifică o reglementare pe măsura riscurilor semnificative pe care le prezintă pentru sănătatea publică”, spun autorii studiului.

Studiul nu indică însă că sucurile și alimentele ultra-procesate (UPF) sunt la fel de periculoase ca țigările în sine, doar că împărtășesc caracteristici în stimularea dependenței și consumului compulsiv.

Practic, această categorie de alimente și gustări - care include băuturile carbogazoase și gustările ambalate, precum chipsurile sau biscuiții - este proiectată să maximizeze stimularea circuitelor de recompensă din creier prin combinații rapide de carbohidrați și grăsimi și ingrediente care intensifică gustul (emulgatori, coloranți și arome artificiale). Acestea pot genera comportamente de consum repetitiv asemănător cu criteriile de dependență.

Raportul accentuează ideea că sănătatea populației poate fi afectată nu doar de conținutul nutrițional al alimentelor, ci și de strategiile industriale și de publicitate care promovează consumul excesiv. Printre reglementările care ar trebui impuse, consideră autorii studiului se numără restricțiile de marketing și o răspundere mai mare a producătorilor.

Dr. Mihail Pautov: ,,Nu se întâmplă prin coincidență, ci prin premeditare"

Medicul chirurg Mihail Pautov laudă studiul și necesitatea acestuia. Totodată, spune că mecanismele de dependență sunt prevăzute în amănunt și vorbește de premeditare din partea industriei alimentare:

,,E la fel ca la țigări, unde pacientul știe că îi face rău să fumeze, vrea să renunțe la fumat, dar simte o dorință imperioasă de a aprinde țigară după țigară și asta îl face să devină un abonat al industriei tutunului. Același lucru se întâmplă la alimentele ultraprocesate. Pacienții știu că nu au voie să bea băuturi carbogazoase cu cofeină și să mănânce chipsuri, dar simt o nevoie imperioasă și încearcă să se lase, dar nu reușesc. Și asta nu se întâmplă prin coincidență, ci prin premeditare. Industria alimentelor ultraprocesate premeditează acest lucru în mod intenționat. Concentrația de zahăr din suc nu este aleatorie, este exact concentrația probabil să te predispună la dependență. Dacă sucul acidulat dulce pe care îl bei ar avea mai puțin zahăr, nu ți-ar da acel tip de dopamină care să te predispună la dependență. Dacă ar avea mai mult zahăr, probabil te-ar sătura mai repede și ți-ar da o senzație de greață. De aia concentrația de zahăr este specific aleasă pentru a te face dependent. De aia chipsul pe care îl mănânci este crocant fix în felul ăla apetisant, pentru că industria a studiat 100 de tipuri de coacere și 100 de tipuri de a fi crocant, pentru a alege exact tipul care te va face cel mai dependent. Și așa se întâmplă și cu toți aditivii și coloranții. Sunt toți gândiți ca tu să devii dependent de acele substanțe".

Vina nu e a consumatorilor, trebuie reglementare

În tot acest timp, acuză medicul, oamenii sunt făcuți să creadă că problema este la ei.

,,Politicile actuale dau vina complet pe consumator. Ți se dau niște recomandări să mănânci corect și dacă nu le poți urma înseamnă că e vina ta că nu te poți abține. Și consumatorii nu își dau seama că trebuie de fapt să ceară reglementări clare de la guverne, la fel cum s-au cerut la țigări. Pentru că dacă tu trimiți copilul la o școală și la chioșc sunt zece reclame pentru diferite tipuri de țigări, profesorul fumează în clasă și ție ți se spune <<nu fuma>> sau <<dacă fumezi e vina ta că nu ai reușit să te abții>>, din start ne dăm seama că nu e corect. Un mediu în care se vând țigări și toată lumea în jurul tău fumează este un mediu nedrept, care te predispune la a fuma țigări. Fix asta se întâmplă acum din punct de vedere al industriei alimentare. Trăim într-un mediu în care peste tot se vând mâncăruri ultraprocesate, se fac reclame peste tot la aceste produse, toată lumea le mănâncă, iar două doar ni se spune <<dacă mănânci mâncare ultraprocesată înseamnă doar că n-ai voință. E vina ta că îți strici sănătatea!>>".

Sfaturile medicale sunt sortite eșecului: ,,Degeaba recomandăm oamenilor să mănânce fructe și legume sau mâncare integrală, când industria face ca alimentele ultraprocesate să fie atât de adictive".

Ce e de făcut? Medicul susține clar varianta cercetătorilor de la universitățile americane: industria alimentară trebuie reglementată și transformată astfel dintr-un mediu competițional într-un mediu responsabil.

,,Industria alimentară nu este prin natură rea, nu vrea să facă rău oamenilor, dar vrea să facă profit și acel profit trebuie să crească în fiecare an", spune Dr. Mihail Pautov.

E necesar să renunțăm total la alimentele ultra-procesate?

Medicul român spune că nu. Și vine cu o variantă care poate funcționa pentru cei care nu vor să renunțe de tot la micile plăceri alimentare, dar nu își doresc să le fie afectată sănătatea :

,,Eu cred că soluția este limitarea cantitativă a acestor alimente. Adică trebuie să ne acordăm o cantitate foarte strictă, pe care să nu o negociem, dar e cantitatea noastră de bucurie. Spre exemplu, mie îmi plac chipsurile și, odată la trei săptămâni îmi cumpăr o pungă de chipsuri și o mănânc. Îmi place un lanț de fast food, mă opresc o dată pe lună și mănânc de acolo, pentru că e o mâncare gustoasă. Dar în rest mă concentrez pe a mânca așa cum mâncau bunicii noștri: lucruri care cresc în pământ, care necesită minimă preparare sau procesare".