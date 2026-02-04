search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză De ce sunt produsele ultraprocesate, ca țigările: „Industria premeditează acest lucru”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Un raport științific realizat de cercetători de la Harvard, Universitatea din Michigan și Duke University argumentează că anumite alimente ultra-procesate (UPF) sunt concepute în moduri care stimulează consumul repetat și potențial compulsiv. Tocmai de aceea, ar trebui tratate mai mult ca țigările, spun autorii studiului, adică să existe reglementări oficiale, cum ar fi restricțiile de marketing. Medicul român Mihail Pautov susține demersul și atrage atenția că suntem făcuți să credem că problema este la consumator, care nu se poate abține, când de faptul statul trebuie să vină cu un set de reguli. 

FOTO iStock
FOTO iStock

Ce arată studiul

„Multe alimente ultra-procesate au mai multe caracteristici în comun cu țigările decât cu fructele sau legumele minim procesate și, prin urmare, justifică o reglementare pe măsura riscurilor semnificative pe care le prezintă pentru sănătatea publică”, spun autorii studiului. 

Studiul nu indică însă că sucurile și alimentele ultra-procesate (UPF) sunt la fel de periculoase ca țigările în sine, doar că împărtășesc caracteristici în stimularea dependenței și consumului compulsiv. 

Practic, această categorie de alimente și gustări - care include băuturile carbogazoase și gustările ambalate, precum chipsurile sau biscuiții - este proiectată să maximizeze stimularea circuitelor de recompensă din creier prin combinații rapide de carbohidrați și grăsimi și ingrediente care intensifică gustul (emulgatori, coloranți și arome artificiale). Acestea pot genera comportamente de consum repetitiv asemănător cu criteriile de dependență. 

Raportul accentuează ideea că sănătatea populației poate fi afectată nu doar de conținutul nutrițional al alimentelor, ci și de strategiile industriale și de publicitate  care promovează consumul excesiv. Printre reglementările care ar trebui impuse, consideră autorii studiului se numără restricțiile de marketing și o răspundere mai mare a producătorilor. 

Dr. Mihail Pautov: ,,Nu se întâmplă prin coincidență, ci prin premeditare"

Medicul chirurg Mihail Pautov laudă studiul și necesitatea acestuia. Totodată, spune că mecanismele de dependență sunt prevăzute în amănunt și vorbește de premeditare din partea industriei alimentare: 

,,E la fel ca la țigări, unde pacientul știe că îi face rău să fumeze, vrea să renunțe la fumat, dar simte o dorință imperioasă de a aprinde țigară după țigară și asta îl face să devină un abonat al industriei tutunului. Același lucru se întâmplă la alimentele ultraprocesate. Pacienții știu că nu au voie să bea băuturi carbogazoase cu cofeină și să mănânce chipsuri, dar simt o nevoie imperioasă și încearcă să se lase, dar nu reușesc. Și asta nu se întâmplă prin coincidență, ci prin premeditare. Industria alimentelor ultraprocesate premeditează acest lucru în mod intenționat. Concentrația de zahăr din suc nu este aleatorie, este exact concentrația probabil să te predispună la dependență. Dacă sucul acidulat dulce pe care îl bei ar avea mai puțin zahăr, nu ți-ar da acel tip de dopamină care să te predispună la dependență. Dacă ar avea mai mult zahăr, probabil te-ar sătura mai repede și ți-ar da o senzație de greață. De aia concentrația de zahăr este specific aleasă pentru a te face dependent. De aia chipsul pe care îl mănânci este crocant fix în felul ăla apetisant, pentru că industria a studiat 100 de tipuri de coacere și 100 de tipuri de a fi crocant, pentru a alege exact tipul care te va face cel mai dependent. Și așa se întâmplă și cu toți aditivii și coloranții. Sunt toți gândiți ca tu să devii dependent de acele substanțe".

Vina nu e a consumatorilor, trebuie reglementare

În tot acest timp, acuză medicul, oamenii sunt făcuți să creadă că problema este la ei. 

,,Politicile actuale dau vina complet pe consumator. Ți se dau niște recomandări să mănânci corect și dacă nu le poți urma înseamnă că e vina ta că nu te poți abține. Și consumatorii nu își dau seama că trebuie de fapt să ceară reglementări clare de la guverne, la fel cum s-au cerut la țigări. Pentru că dacă tu trimiți copilul la o școală și la chioșc sunt zece reclame pentru diferite tipuri de țigări, profesorul fumează în clasă și ție ți se spune <<nu fuma>> sau <<dacă fumezi e vina ta că nu ai reușit să te abții>>, din start ne dăm seama că nu e corect. Un mediu în care se vând țigări și toată lumea în jurul tău fumează este un mediu nedrept, care te predispune la a fuma țigări. Fix asta se întâmplă acum din punct de vedere al industriei alimentare. Trăim într-un mediu în care peste tot se vând mâncăruri ultraprocesate, se fac reclame peste tot la aceste produse, toată lumea le mănâncă, iar două doar ni se spune <<dacă mănânci mâncare ultraprocesată înseamnă doar că n-ai voință. E vina ta că îți strici sănătatea!>>". 

Citește și: Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale

Sfaturile medicale sunt sortite eșecului: ,,Degeaba recomandăm oamenilor să mănânce fructe și legume sau mâncare integrală, când industria face ca alimentele ultraprocesate să fie atât de adictive". 

Ce e de făcut? Medicul susține clar varianta cercetătorilor de la universitățile americane: industria alimentară trebuie reglementată și transformată astfel dintr-un mediu competițional într-un mediu responsabil. 

,,Industria alimentară nu este prin natură rea, nu vrea să facă rău oamenilor, dar vrea să facă profit și acel profit trebuie să crească în fiecare an", spune Dr. Mihail Pautov. 

FOTO Freepik
FOTO Freepik
Citește și: Căderea părului. De ce dieta și stilul de viață pot conta mai mult decât moștenirea genetică

E necesar să renunțăm total la alimentele ultra-procesate?

Medicul român spune că nu. Și vine cu o variantă care poate funcționa pentru cei care nu vor să renunțe de tot la micile plăceri alimentare, dar nu își doresc să le fie afectată sănătatea :

,,Eu cred că soluția este limitarea cantitativă a acestor alimente. Adică trebuie să ne acordăm o cantitate foarte strictă, pe care să nu o negociem, dar e cantitatea noastră de bucurie. Spre exemplu, mie îmi plac chipsurile și, odată la trei săptămâni îmi cumpăr o pungă de chipsuri și o mănânc. Îmi place un lanț de fast food, mă opresc o dată pe lună și mănânc de acolo, pentru că e o mâncare gustoasă. Dar în rest mă concentrez pe a mânca așa cum mâncau bunicii noștri: lucruri care cresc în pământ, care necesită minimă preparare sau procesare". 

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta
playtech.ro
image
Vești proaste pentru Costel Gâlcă și rapidiști. A venit anunțul după victoria de la Sibiu – joacă abia în martie. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței