Teodosie a dat în judecată Primăria Constanța pentru a locui în continuare în vila dată prin decret de Ceaușescu

Arhiepiscopia Tomisului a dat în judecată Primăria Constanța pentru a revendica vila monument istoric în care locuiește ÎPS Teodosie, după perioada de folosință gratuită acordată prin decretul lui Nicolae Ceaușescu.

Vila, construită în 1903 pe Bulevardul Elisabeta și cu o suprafață de peste 620 mp, urmează să revină în administrarea municipalității.

Este vorba despre o vilă istorică situată aproape de faleza Cazinoului din Constanța și care, în urmă cu 50 de ani, a fost lăsată în folosința Arhiepiscopiei Tomisului. Pe 23 martie expiră termenul și, teoretic, ÎPS Teodosie ar trebui să elibereze imobilul.

Întrebat despre această situație, primarul Constanței spune că a fost surprins de demersul în instanță făcut de ÎPS Teodosie prin avocații săi.

Vilă monument istoric

„După expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanța, str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, județul Constanța, compus din teren în suprafață de 366 mp și construcții în suprafață desfășurată de 620,42 mp, conform prevederilor art. 350 alin. (2) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept, fără a fi nevoie de un act administrativ suplimentar de revocare sau de preluare, iar imobilul revine în proprietatea statului român și în administrarea municipiului Constanța”, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte, sursa citată.

Vila „Nicolae Pilescu”, construită în 1903 de medicul Nicolae Pilescu, se află pe un teren de 366 de metri pătrați și are o suprafață desfășurată de 620 de metri pătrați. Clădirea este clasată ca monument istoric (cod LMI: CT-II-m-B-02808) și reprezintă un exemplu remarcabil de arhitectură eclectic-neoclasică, cu influențe rococo și Art Nouveau.

Fațada spre Bulevardul Elisabeta se remarcă prin ferestre cu privire spre mare, uși tripartite în arc turtit, ghirlande decorative și feronerie bogat ornamentată, specifică stilului Art Nouveau. Vila este dispusă pe două nivele asimetrice și păstrează detalii arhitecturale originale care o fac un reper al istoriei urbane a Constanței.

În ultimii ani, vila a servit drept reședință oficială pentru ÎPS Teodosie, însă în interior au avut loc recent lucrări de construcție, care, potrivit legislației privind monumentele istorice, nu pot fi realizate fără avizul Direcției Județene pentru Cultură.