De ce nu le mai este românilor frică de Covid. Psiholog: „Nu mai există încredere în instituțiile statului român”

Potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, 55% dintre români sunt puțin sau deloc îngrijorați de faptul că ar putea să se îmbolnăvească de Covid. Cât despre măsurile de prevenție pe care ar trebui să le ia în continuare, românii nu prea le mai dau importanță: doar 14% dintre ei le respectă cu strictețe.

Potrivit cercetării, 29% dintre români au declarat că au avut simptome care ar fi putut indica o îmbolnăvire de Covid-19 în ultimele 3 luni, însă nu s-au testat pentru confirmare. În schimb, 9% dintre respondenți sunt siguri că au fost infectați, având confirmarea unui test pozitiv. 53% dintre români cunosc persoane care au fost infectate în ultimele trei luni, majoritatea cazurilor regăsindu-se în cercul de prieteni și colegi (40%) sau în familie (32%). 55% dintre români declară că sunt puțin sau deloc îngrijorați de riscul actual de infectare, iar această atitudine este mai frecventă în rândul bărbaților (59% față de 52% femei), al tinerilor din Generația Z cu vârste între 18-24 de ani (61%) și al celor fără copii sub 18 ani (58% față de 52% în cazul persoanelor cu copii sub 18 ani). Ca o comparație, doar 34% dintre cei chestionați sunt îngrijorați moderat, iar 11% se declară foarte îngrijorați că s-ar putea infecta cu SARS-CoV-2. În legătură cu măsurile de prevenție împotriva Covid-19, precum purtarea măștii, distanțarea socială, dezinfectarea etc., majoritatea românilor spun că le respectă parțial (45%). 23% consideră că aceste măsuri nu sunt necesare, 18% le ignoră în mare parte, iar 14% le respectă cu strictețe.

În contextul actual, 67% dintre români nu se așteaptă la măsuri restrictive în lunile următoare, în ciuda creșterii numărului de cazuri de Covid-19. Această opinie este mai frecvent întâlnită în rândul persoanelor cu vârste între 45-55 de ani (75%) și al celor fără copii sub 18 ani (71% față de 63% în cazul persoanelor care au copii sub 18 ani). Totodată, 7 din 10 români afirmă că nu iau în considerare vaccinarea preventivă pentru a evita infectarea cu virusul care provoacă Covid-19.

Românii nu mai au încredere în mass-media și au „fugit” pe TikTok

Se pare că virusul de care ne temeam atât de mult în pandemie a devenit pentru mulți dintre noi o normalitate cu care am învățat să trăim. Alții, în schimb, ignoră cu desăvârșire riscurile. Care sunt motivele? De ce nu ne mai temem deloc de Covid? „Faptul că o treime dintre români au prezentat simptome de COVID-19 în ultimele trei luni, însă au ales să nu se testeze, reflectă o scădere a percepției amenințării reprezentate de coronavirus. Aceasta poate fi determinată de mai multe motive, cum ar fi percepția redusă a riscurilor în cazul simptomelor ușoare sau moderate, sau teama de rezultate pozitive care ar putea conduce la restricții și izolare”, a declarat Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Însă motivele nu se opresc aici, este de părere psihologul Radu Leca. Acesta consideră că avem de-a face cu o reorganizare comportamentală a unui întreg popor, iar acest fenomen s-a întâmplat din mai multe cauze. „Pentru că nu mai au încredere în mass-media tradițională, românii s-au mutat în online și își iau informațiile de acolo. TikTok este platforma preferată, căci aici pare că nu există nici o regulă. Această rețea permite un swipe de două ori mai rapid decât ceea ce oferă Facebook, Instagram sau Youtube, permite apropierea imaginii în imagine în timp real și, cel mai important, este singura platformă care nu cenzurează informația. Practic, orice persoană rău voitoare poate asambla o informație și-o poate urca pe TikTok. De aici au învățat românii, în mod total eronat, că pandemia, virusul, sunt doar o conspirație mondială, o conspirație care în realitate nu există. Consecința acestei credințe este comportamentul lor de negare a realității. Mulți se luptă, de fapt cu un dușman invizibil, care nu există”.

Încrederea în instituțiile statului s-a prăbușit

Pe de altă parte, cei care nu au căzut pradă influenței rețelelor sociale au alunecat pe o altă pantă. „Când românii refuză informațiile oficiale, o fac pentru că nu mai au încredere în autorități și în instituțiile statului român”. Specialistul face referire la scandalurile în care au fost implicat de-a lungul timpului Ministerul Sănătății, ultimul fiind chiar povestea de la Spitalul Pantelimon. „În urmă cu o lună, am aflat cu toții de existența scandalului de la Sfântul Pantelimon. După o lună lucrurile s-au schimbat atât de radical încât românii nu înțeleg ce s-a întâmplat. Sunt sau nu sunt cele două doctorițe niște criminale? Și atunci, atâta timp cât toată lumea se aruncă în scandaluri, oamenii nu vor avea încredere în niciun tip de minister. În schimb, vor avea încredere în orice tip de conspirație. Românii visează cu ochii deschiși la tonele de aur și de diamante ascunse în tunelurile secrete din Munți Bucegi. Românii visează cu ochii deschiși la celebrele crame pline cu vinuri vechi, deja transformate în marmeladă De la 1700 până în prezent, ascunse sub Calea Victoriei. Aceste tipuri de conspirații care nu au nici o legătură cu realitatea reprezintă adevăratul spirit al poporului român”.

Mai mult, psihologul spune că există extrem de multe persoane în România care se opun vehement a tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. „Tot ce vine din acea parte este din start refuzat”.

„Rețelele sociale ne-a scăzut coeficientul de inteligență”

Românul, continuă specialistul, nu mai este interesat de nimic serios, parcă nu își dorește să mai evolueze. „Când noi observăm o îndepărtare cognitivă la nivel național a românilor de orice este bun, normal, firesc, ce aduce bunăstare, înțelegem că românii au scăzut din punct de vedere al coeficientului de inteligență de la cât era în 1970, în 1990, în 2000, până în prezent. Dacă ne întrebăm de ce, avem un singur și unic răspuns: fiindcă există spațiul virtual. Practic, creierul nu a mai fost folosit la nivelul la care era folosit în urmă cu 60 de ani și tot ceea ce înseamnă structura slabei cogniții s-a instaurat”.