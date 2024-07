Creștere fulminantă a numărului de cazuri de COVID. Care este situația în spitalele din București, Cluj și Iași

România se confruntă în ultima perioadă cu o creștere a numărului de cazuri de COVID-19, au declarat pentru „Adevărul” mai mulți medici din București, Cluj și Iași, care au observat o aglomerare a camerelor de gardă din marile spitale. Acest lucru este confirmat și de specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică. Potrivit datelor furnizate, în ultima săptămână s-au înregistrat cu 80% mai multe cazuri față de săptămâna trecută. Este vorba, mai exact, despre un număr de 1.256 de noi îmbolnăviri.

Numărul pacienților bolnavi de COVID a crescut considerabil de la o săptămână la alta, dar și de la o lună la alta. „La noi, la Matei Balș, avem internate cu COVID în jur de 15-20 de persoane, atât adulți, cât și copii. Nu pot spune că e plin spitalul sau că vorbim despre un nou val epidemic. Dar, într-adevăr, față de luna trecută, de exemplu, am observat o creștere cu..să zicem..10, poate 15% a numărului de cazuri confirmate”, a declarat pentru „Adevărul” dr. Cătălin Apostolescu, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. „Nu sunt însă cazuri grave”, atenționează medicul. „În terapie intensivă, de exemplu, nu avem niciun pacient”.

În schimb, medicul Cătălin Apostolache trage un alt semnal de alarmă: spitalul se confruntă cu un număr mare de copii bolnavi de rujeolă. „Vorbim despre o boală care, în mod normal, ar fi trebuit să dispară. Să nu uităm că rujeola este o boala eradicabilă. Prin urmare, nu ar fi trebuit să mai avem rujeolă deloc. Iar faptul că am zilnic până în 10-15 prezentări cu rujeolă este o chestie foarte gravă. Dacă am 10-15 prezentări pe zi cu Covid, nu are aceeași semnificație. COVIDUL nu e eradicabil prin vaccin. Aici e problema. Că sunt foarte mulți părinți care, în continuare, nu-și vaccinează copii împotriva rujeolei”.

Medic infecționist: „Creșterea se observă cam de o lună”

„Este evident la nivelul Europei, automat și în România, că este o creștere”, ne-a declarat și dr. Adrian Marinescu, medic infecționist în cadrul aceluiași spital. „Iar această creștere este cam de o lună. Dar nu trebuie să ne alarmăm pentru că în conviețuirea noastră cu virusul este posibil să se întâmple și astfel de creșteri. De ce tocmai acum? E simplu. Oriunde în Europa oamenii sunt în vacanțe, interacționează foarte mult între ei, iar acest lucru se vede într-o transmitere mai accentuată a virusului. Iar odată pornit acest tăvălug, el nu se va opri peste noapte. Eu mă aștept ca și în august și chiar și în septembrie să fie cazuri”.

Medicul ne sfătuiește să nu ne alarmăm. „Din fericire, formele de îmbolnăvire sunt ușoare, cu simptomatologie de viroză. Sunt rare cazurile grave, iar acestea se înregistrează mai ales în cazul celor cu afecțiuni cronice sau în cazul persoanelor în vârstă. Nu vorbim despre vreo altă variantă de virus, despre vreun nou val sau pandemie. Această conviețuire cu SARS-CoV-2 are etape în care este armonioasă și etape în care este mai puțin armonioasă”.

La toamnă va scădea numărul îmbolnăvirilor consideră medicul infecționist. „Însă scăderea nu se va întâmpla de pe-o zi pe alta sau într-o secundă. Mă aștept ca numărul îmbolnăvirilor să scadă după perioada concediilor. Nu-mi fac griji. Evident, cine vrea să se vaccineze o poate face în continuare, dar imunizarea este acum recomandată cu precădere persoanelor vulnerabile. Prevenția este mama sănătății și este mai mult decât suficientă”, mai recomandă dr. Marinescu.

Și la Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București numărul pacienților bolnavi de Covid a crescut destul de mult în ultima perioadă. Pacienții sunt, în general, persoane în vârstă, care suferă și de alte afecțiuni, multe dintre ele cronice. Aceștia sunt cei care fac formele mai severe ale bolii. „Bănuiala noastră este că multe dintre formele ușoare – la persoane tinere sau fără alte probleme de sănătate – nu ajung la spital și nu sunt diagnosticate oficial. Asta pentru că este foarte posibil ca boala să se manifeste precum o răceală clasică, iar oamenii nu se adresează medicului. La spital ajung doar cazurile mai grave și așa sunt diagnosticați cu COVID”, a declarat dr. Simin Aysel Florescu, managerul spitalului.

Medic de familie din Cluj. „Cinci pacienți bolnavi într-o singură săptămână”

Situația din București se regăsește și în marile orașe ale țării. La Cluj, de exemplu. Medicul de familie Emiliana Costiug ne-a mărturisit că, într-adevăr, în ultima perioadă la cabinet se confruntă cu un număr crescut de cazuri. „Am observat și noi. După o pauză de acalmie, când nu am depistat cazuri de infecție cu Covid, iată că acestea au început să apară. Numai săptămâna asta la mine la cabinet am avut vreo 5 cazuri confirmate prin test rapid. Pacienții sunt persoane tinere și copii, iar din fericire nu a fost nevoie de spitalizare. Vorbim despre cazuri ușoare. Cu saturatia de oxigen normală, fără insuficiență respiratorie, doar cu simptome pseudo-gripale precum febră, dureri musculare, tuse, iar în unele cazuri și cu afectare pulmonară ușoară”.

La Cuj, cazurile de Covid-19 au început să se înmulțească, cu precădere, în ultimele două săptămâni. „Față de începutul lunii iulie, de prima săptămână mai exact, acum se observă o creștere. Săptămâna trecută la cabinetul meu am avut un caz, săptămâna aceasta deja am cinci”, a mai precizat dr. Emiliana Costiug.

Medicul este ușor surprins de faptul că avem parte de o creștere pe timp de vară, asta în ideea în care virusul devine mai activ în sezonul rece. „Dar, să nu uităm, ne aflăm în perioada concediilor, oamenii călătoresc mult, mobilitatea în acest sezon este foarte mare. Era, cumva, de așteptat. Apoi, canicula ne-a făcut să ne adăpostim în spații închise și răcoroase, unde virusul circulă și îl putem lua mult mai ușor. Mai ales că lumea nu se mai vaccinează și nu mai poartă nici mască de protecție”.

Însă, mai spune medicul, creșterea numărului de cazuri de Covid poate fi și o consecință a concertelor în aer liber, a festivalurilor care au avut loc în această vară. „Este vorba despre aglomerări mari de oameni, chiar dacă s-au aflat în aer liber. Cred că și asta duce la transmiterea virușilor. Plus imunitatea noastră mai scăzută post pandemie”.

Medicul clujean Emiliana Coștiug speră ca la toamnă să nu înregistrăm vreo creștere considerabilă. „Avem, totuși, o imunitate de grup consolidată prin vaccinare și prin trecerea prin boală. Sper ca acest virus să fie o formă prietenoasă, să nu ne dea bătăi de cap, să acționeze ca o simplă viroză și noi să avem posibilitatea s-o ținem sub control. Mă aștept ca acest val să se reducă în timp, iar la începerea școlii să nu mai fie probleme”.

Managerul spitalului de Boli Infecțioase din Iași: „Crește numărul bolnavilor internați”

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de boli infecțioase de la Iași, a precizat pentru „Adevărul” că și aici avem parte de o creștere a numărului de cazuri de Covid. „Luna aceasta, față de luna trecută, am avut undeva în jur de 10 până la 25 de pacienți care necesită internare. În iunie, de exemplu, am avut maximum trei. Nu este o creștere alarmantă în momentul față. În prezent, avem internați în jur de 15 bolnavi. Sunt cazuri medii, nu severe. Dar mai sunt și pacienții care se prezintă în triajul spitalului, care beneficiază de consult de specialitate, analize de laborator, radiologice, primesc indicații medicale, o rețetă și urmează tratamentul ambulatoriu. Sunt persoane cu o simptomatologie ușoară care nu necesită internare”.

Virusul nu a dispărut și nu este sezonier, continuă medicul. „SARS-CoV-2 s-a comportat atipic încă de la început. Tot ceea ce am învățat la școala de medicină și știam din practica medicală cu privire la patologia virală ne-a fost dat peste cap. Vorbim despre un virus atipic. Virozele sunt apanajul sezonului rece, dar SARS-CoV-2 nu este sezonier. Este părerea mea. Iar acum a izbucnit pe fondul concediilor în care au plecat oamenii. Nu mai vorbim despre aglomerările urbane din timpul festivalurilor și a concertelor în aer liber. Rata de transmitere este acum mult mai mare. Probabil de aceea suntem și martorii unei creșteri a numărului de îmbolnăviri”.

În prezent, mai spune medicul, dominantă este varianta Omicron. „În Europa, în schimb, mai exact în Anglia, a apărut o sub-variantă care se numește FLiRT. Aceasta poate determina și forme severe ale bolii. Dar nu ar trebui ne fie, în momentul de față, teamă, ci ar trebui să fim doar precauți. Oricum nu putem opri această deplasare a virusului, căci Covidul devine o patologie a călătorului. În schimb, ne putem proteja”.

În ultimele săptămâni, o creștere a cazurilor de îmbolnăviri de Covid este vizibilă în toată Europa. Mini-valul COVID are la origine o sub-variantă a tulpinii Omicron: JN1. În ceea ce privește simptomele bolii cauzate de această nouă sub-variantă a Omicron, medicii spun că nu există niște simptome deosebite față de cele cunoscute până acum.

Situația în România: peste 1.200 de îmbolnăviri și 5 decese în ultima săptămână

1.256 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (boala COVID-19) s-au înregistrat în România în ultima săptămână, în creștere cu 82,3% față de săptămâna precedentă, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică.

De asemenea, în ultima săptămână s-au înregistrat 5 datorate COVID-19. Toate cele 5 victime sufereau și de alte afecțiuni, iar 3 dintre ele erau vaccinate.

În total, de la debutul pandemiei, în anul 2020, în România s-au înregistrat oficial 3.534.314 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar 68.962 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.