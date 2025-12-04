Video „Tatăl tău mi-a ucis fratele”. Fiica neoficială a lui Putin, confruntată de jurnaliști ucraineni în Paris: „Poți veni în Kiev ca scut uman?”

Presupusa fiică a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost abordată pe străzile din Paris de jurnaliști ucraineni, care au încercat să o facă să condamne războiul din Ucraina. „Tatăl tău mi-a ucis fratele. Poți veni în Kiev ca scut uman?”, i-au strigat aceștia.

Un incident tensionat a avut loc recent pe străzile din Paris, unde Elizaveta Krivonogih, cunoscută și sub numele de Luiza Rozova, presupusa fiică nelegitimă a președintelui rus Vladimir Putin, a fost abordată de jurnaliști ucraineni, potrivit voxnews.

Potrivit martorilor, unul dintre reporteri i-a spus tinerei de 22 de ani că tatăl ei i-a omorât fratele.

„Acum trei săptămâni tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum poți să trăiești în Europa, pe acest continent nenorocit, GayEuropa, cum îi spui tu?”, a spus jurnalistul.

„Nu v-am dat permisiunea să mă filmați”, a spus Elizaveta.

Întrebată dacă susține acțiunile tatălui său, tânăra a replicat: „ce legătură are asta cu mine?”.

„Este tatăl tău. Ai putea îl suni și să îi spui să înceteze bombardamentele asupra Kievului. Poți veni în Kiev și să te pui ca scut uman, mai bine decât patrioții. Poți merge, de exemplu, la Pokrovsk”, i-a spus jurnalistul.

„Cum îți imaginezi că pot merge acum?”, a răspuns Elizaveta.

Cine este Elizaveta Krivonogih, alias Luiza Rozova

Elizaveta Krivonogih s-a născut la 3 martie 2003 în Sankt Petersburg. În certificatul ei de naștere, nu este completat numele tatălui, ci doar patronimicul „Vladimirovna”, ceea ce înseamnă „fiica lui Vladimir”.

Publicația de investigație rusă „Proekt” a identificat-o în 2020 drept fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin. Tânăra este absolventă de arte și a atras atenția presei pentru stilul său de viață extravagant.

Mama ei, Svetlana Krivonogih, este o femeie de afaceri rusă care deține acțiuni la Banca Rossiya și figurează pe lista de sancțiuni a Marii Britanii.

Luiza Rozova locuiește în prezent la Paris și este angajată ca manager adjunct la L Galerie și Studio Albatros, două spații artistice din Paris care promovează lucrările artiștilor ruși și ucraineni ce se opun invaziei ruse din Ucraina.

Tânăra a părăsit Rusia în februarie 2022 și, potrivit celor care o cunosc, evită să se implice public în comentarii politice legate de tatăl său sau de războiul din Ucraina.