Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 de euro către Salvamont România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vodafone și Fundația Vodafone continuă parteneriatul de peste 20 de ani cu Salvamont România, prin donarea de drone profesionale pentru toate serviciile publice județene și locale implicate în salvarea montană. Fiecare echipă va primi un kit complet de intervenție aeriană, dotat cu tehnologie AI și termoviziune, pentru a accelera operațiunile de căutare și salvare.

foto HP jpg

Donația include un kit complet de intervenție aeriană, format din drona Mavic 3T cu termoviziune și zoom optic de înaltă performanță, baterii inteligente, controller RC Pro Enterprise și toate accesoriile necesare pentru transport și operare în condiții de siguranță. Cu autonomia și acuratețea oferite de Mavic 3T, echipele pot acoperi rapid suprafețe mari, pot detecta persoane dispărute sau rănite în teren accidentat și pot acorda sprijin prompt celor aflați în nevoie.

Această investiție marchează o nouă etapă într-un parteneriat de referință în România, în cadrul căruia soluțiile tehnologice dezvoltate de Vodafone au avut un rol decisiv în mai mult de 110.000 de intervenții și au contribuit la salvarea a peste 130.000 de vieți. Suntem onorați de această colaborare de lungă durată cu Salvamont România, prin care tehnologia transformă lumea în bine, iar Vodafone rămâne un sprijin esențial pentru salvatorii montani și pentru comunitățile pe care aceștia le protejează”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

foto interior png

Datele oficiale Salvamont arată rolul esențial al tehnologiei în salvarea de vieți: numai în 2024, echipele de salvare montană au intervenit în 6.509 misiuni și au salvat 7.562 de persoane, cu o rată de răspuns de 100% prin Dispeceratul Național, aplicația Salvamont susținută de Vodafone și Fundația Vodafone, serviciul 112 și bazele locale.

De la an la an, misiunile se înmulțesc, iar fiecare minut economisit în aceste intervenții face de multe ori diferența dintre viață și moarte. Meseria de salvamontist nu este doar o profesie, ci o chemare și un angajament total într-o cursă contra cronometru. Iar atunci când resursele umane nu sunt de ajuns, tehnologia devine partenerul nostru indispensabil”, a declarat Sabin Cornoiu, Președinte Salvamont România.

În ultimii 20 de ani, parteneriatul cu Vodafone și Fundația Vodafone a contribuit la peste 110.000 de intervenții și la salvarea a mai mult de 130.000 de vieți, într-un context în care numărul de apeluri crește constant, iar provocările devin tot mai complexe, de la drumeții la sporturi extreme. Cu un număr redus de salvatori activi zilnic pe munte, tehnologia devine forța multiplicatoare vitală: dronele de căutare, comunicațiile avansate și soluțiile digitale oferă echipelor șanse mai mari de a ajunge la timp acolo unde fiecare secundă contează.

Parteneriatul cu Salvamont arată concret cum tehnologia poate salva vieți. În prezent, peste 150 de drone aeriene și acvatice sunt utilizate în misiuni, iar alte 40 se adaugă pentru a crește capacitatea operațională. Numai în 2025, dronele au sprijinit peste 300 de intervenții, reducând semnificativ timpul de răspuns și permițând acoperirea unor zone mult mai mari în căutarea persoanelor dispărute. Aceste echipamente pot ajunge rapid în zone izolate și periculoase, direcționând salvatorii exact acolo unde este necesar și optimizând utilizarea resurselor umane. În ultimele 12 luni, dronele au contribuit direct la salvarea a cinci vieți, o dovadă incontestabilă că inovația poate avea un impact real atunci când fiecare secundă contează.

Prin promisiunea sa față de România, Vodafone continuă să demonstreze că tehnologia poate accelera progresul social și poate crea oportunități reale pentru oameni și comunități. Misiunea Tech for Good a companiei îi reconfirmă rolul de lider în transformarea digitală a țării, de la investiții în infrastructură și soluții inovatoare, până la programe educaționale, inițiative de responsabilitate socială și proiecte dedicate sustenabilității.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „pariază” pe trei zile consecutive de ninsori în acest oraș din România
gandul.ro
image
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
mediafax.ro
image
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Medvedev ameninţă Europa: Dacă nebunii din UE fură activele rusești înghețate, avem motiv de război
observatornews.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Mesaje și urări pentru Sfântul Nicolae 2025. Texte scurte, religioase, emoționante sau amuzante
playtech.ro
image
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți românii care taie porci! Anunțul ANSVSA
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Dan Negru, reacție dură despre criza de apă din Prahova. Ce mesaj a transmis prezentatorul TV: „Erau mai deștepți decât proștii noștri”
click.ro
image
Destinația europeană unde mănânci și vizitezi muzee gratis dacă faci fapte bune: „Experiențe diferite”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow sursa foto Profimedia jpg
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză