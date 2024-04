Generația Z, sub lupă. Cum sunt văzuți tinerii din ziua de azi: „Cred că lumea se învârte în jurul lor”

Tinerii din generația Z au ajuns subiectul de discuție al multor persoane. Totuși, acest lucru nu este neapărat un semn bun, ba dimpotrivă. Conform autorului unui articol publicat de Daily Mail, acești tineri „cred că lumea se învârte în jurul lor”, iar „lipsă de respect este omniprezentă” în rândul lor.

„Este generația Z, cei care au acum între 12 și 27 de ani, cea mai nepoliticoasă din câte există? Sunt dezinvolți, nepăsători și nu-și închipuie niciodată că aranjamentele trebuie onorate.

Spre exemplu, nepotul meu cel mare, în vârstă de 23 de ani, m-a contactat în urmă cu câteva săptămâni pentru a mă întreba dacă poate veni la prânz duminică. Ne înțelegem bine și avem întotdeauna conversații interesante, așa că am spus da, aș fi încântat. Dacă ar putea să confirme, aș putea rezerva o masă la un restaurant din apropiere.

Întrucât nu-l mai văzusem și nu mai avusesem vești de la el de la Crăciun, am fost încântat că a luat legătura cu mine din proprie inițiativă.

Nu mai știam nimic, așa că, în ziua stabilită, am încercat să dau de el prin e-mail, SMS și telefon. Nu am primit niciun răspuns. Să încep să gătesc, să rezerv o masă la restaurant, sau ce? A venit ora 12, 13, 14, 15. Nimic. Fără nepot, fără mesaje.

În cele din urmă, la ora 20:00 și după insistențele tatălui său, am primit un mesaj scurt în care îmi spunea că a fost plecat până târziu cu o seară înainte și că îi pare rău că nu m-a anunțat că nu va veni.

Asta însemna că o zi întreagă, din punctul meu de vedere, a fost irosită. Nu contam eu? Nu sunt important? Se pare că nu. Poate că aș putea scuza un astfel de comportament la un copil de 14 ani, dar pentru cineva care se presupune că este adult și care are un loc de muncă cu responsabilități, este de neiertat și nepoliticos”, povestește autorul articolului.

„Nu se gândesc niciodată să scrie”

Conform aceleiași persoane, se pare că tinerii din această generație nu au în vocabular cuvântul „mulțumesc”.

„Nici acesta nu este un exemplu izolat, ci doar cel mai recent. Promisiunile vagi cu privire la vizite sunt rareori respectate. Este adevărat că întâlnirea cu bunica sau mătușa ta bătrână la prânz nu este cea mai palpitantă aventură, dar pe vremea noastră, consideram aceste vizite ca fiind o datorie, știind că bătrânii singuri ar fi fost bucuroși de prezența plină de viață a tinerilor. Și nu este ca și cum am fi deosebit de pretențioși. Doar să-i vedem o dată sau de două ori pe an este tot ce le cerem.

Dar chiar și așa, se pare că este prea mult. Niciunul dintre ei nu s-a gândit, de exemplu, să se întrebe dacă nu cumva voi fi singur de Paște sau să se gândească să mă înveselească cu un telefon sau o felicitare.

Și știu că nu doar familia mea se comportă astfel. O astfel de lipsă de respect este omniprezentă în rândul generației Z.

O prietenă are mai multe nepoate și nepoți aflați la vârsta adolescenței și la 20 de ani. Ei spun că vin la ei, ea aduce pizza sau alte produse la pachet și așteaptă cu nerăbdare vizita lor. Apoi, dacă apare ceva mai interesant, așa cum se întâmplă adesea, ei pur și simplu nu mai vin, aproape că nu se deranjează să anunțe.

Iar „mulțumesc", se pare, nu face parte din vocabularul acestei generații. Cei cinci nepoți ai mei, acum toți adulți, nu se gândesc niciodată să scrie sau să sune să spună „mulțumesc" pentru cadouri sau pentru banii trimiși pentru perioada de vacanță, pentru lecții de șofat, pentru calculatoare sau chitare noi.

„O urmă de apreciere”

„Îi copleșim cu generozitate în speranța că vom primi în schimb o urmă de apreciere, ceea ce nu se întâmplă aproape niciodată.

Anul trecut, am trimis o carte specială despre surorile Bronte nepoatei adolescente a unui prieten care studia „Jane Eyre” pentru bacalaureat. Am cumpărat cartea din Haworth, unde au locuit surorile Bronte, și am atașat și câteva cărți poștale. Am primit vreun răspuns? Chiar deloc!

Acești tineri sunt prinții de astăzi, care duc viața pe care și-o doresc, fără să le pese de nimeni altcineva. Faptul că cineva ar putea aștepta toată ziua pentru o vizită care nu se materializează niciodată, nu le trece prin cap.

Și chiar și atunci când se încumetă să facă o vizită, ajungând de obicei cu întârziere, își petrec timpul uitându-se pe telefoane.

De ce este generația Z atât de neglijentă și indiferentă? Părerea mea este că au fost răsfățați până peste cap din prima zi. Nu au fost niciodată disciplinați și cred că lumea se învârte în jurul lor”, a mai transmis autorul.

„Nu se maturizează niciodată”

Pe lângă cele enumerate mai sus, autorul articolului evidențiază o altă problemă întâlnită în rândul acestei generații: tinerii nu vor să părăsească casa părintească.

„Se pare că școlile nu au voie să treacă nimic negativ în rapoartele de sfârșit de semestru, dar trebuie să ofere întotdeauna cele mai mari încurajări, oricât de scăzut ar fi standardul.

Zilele în care profesorii îi puneau la punct pe elevi cu o remarcă tăioasă au trecut de mult. Părinții s-ar plânge că micuții lor dragi au fost supărați și au nevoie de consiliere, iar profesorul ar fi fost probabil concediat.

Un alt factor este faptul că dispozitivele electronice au devenit mai importante pentru ei decât oamenii. Ori de câte ori vedeți o gașcă de adolescenți pe stradă, aceștia vor fi cu capul plecat, uitându-se la telefoane, în loc să interacționeze unii cu alții. Se pare că întreaga lor viață se desfășoară online.

Și în timp ce generația mea (acum am 80 de ani), precum și părinții lor, au fost independenți și au plecat în lume la 20 de ani, cel târziu, acești tineri locuiesc încă acasă, nu plătesc chirie, iar rufele sunt spălate și mesele pregătite la cerere.

Această indulgență prelungită are drept consecință faptul că nu se maturizează niciodată cu adevărat. Așa că nu este de mirare că nu se gândesc nici măcar un minut la ceilalți?”.