De ce este important să iei acid folic în sarcină?

Sarcina aduce multe schimbări în viața unei femei, dar și numeroase întrebări despre sănătatea ei și a bebelușului. Unul dintre cele mai discutate subiecte la începutul acestui drum este suplimentarea cu acid folic. Probabil ai întâlnit recomandarea din partea medicului sau ai văzut informații despre vitamina B9, însă poate nu cunoști exact motivele pentru care acidul folic devine atât de important pe parcursul sarcinii. Vom explora în detaliu de ce merită să începi suplimentarea cu acid folic când planifici o sarcină, cum susține dezvoltarea copilului și la ce să fii atentă pentru a avea o experiență cât mai sigură.

Motivele pentru care acidul folic contează în sarcină

Atunci când aștepți un copil, nevoile organismului tău cresc, iar acidul folic ajută la susținerea acestor schimbări. Creșterea rapidă a celulelor necesită prezența constantă a acestui nutrient, de aceea multe femei aleg să înceapă suplimentarea chiar înainte de concepție.

Medicii recomandă să te concentrezi pe acid folic pentru că organismul nu poate stoca această vitamină în cantități suficiente, mai ales în perioada de început a sarcinii. În lipsa unui aport adecvat de acid folic, crește riscul apariției unor probleme de dezvoltare ale tubului neural al fătului, care poate conduce la afecțiuni precum spina bifida.

Ce este acidul folic și cum diferă de folat?

Acidul folic reprezintă varianta sintetică a vitaminei B9, pe care corpul o absoarbe ușor atunci când folosești suplimente sau alimente fortificate. În mod natural, găsim vitamina B9 sub formă de folat în legume cu frunze verzi, leguminoase și citrice. Deși sursele naturale oferă beneficii, specialiștii recomandă administrarea suplimentară de acid folic atunci când necesarul zilnic crește.

De ce să alegi acidul folic sintetic? Acesta îți permite să acoperi rapid și eficient necesarul, mai ales când alimentația nu poate furniza suficiente cantități, lucru des întâlnit la începutul sarcinii.

Rolul acidului folic pentru dezvoltarea bebelușului

Acidul folic sprijină formarea tubului neural al fătului, care va deveni creierul și coloana vertebrală. Acest proces se finalizează foarte devreme, între zilele 22 și 28 de sarcină, adesea înainte ca viitoarea mamă să afle că este însărcinată. Suplimentarea adecvată poate reduce riscul unor defecte structurale precum spina bifida sau anencefalia.

Pe lângă impactul asupra dezvoltării sistemului nervos, acidul folic contribuie la:

Creșterea și dezvoltarea uterului și a țesutului mamar

Susținerea formării celulelor roșii. Astfel, previne anemia și sprijină transportul de oxigen pentru tine și copil.

Întărirea sistemului imunitar

Studiile arată că administrarea acidului folic cu cel puțin o lună înainte de concepție poate scădea semnificativ riscul de defecte de tub neural.

Când și cât acid folic să iei?

Specialiștii spun că este indicat să începi administrarea acidului folic cu minimum 4 săptămâni înainte de concepție. Continuă suplimentarea zilnic, pe tot parcursul sarcinii și în perioada alăptării.

Pentru femeile care plănuiesc să rămână însărcinate, doza uzuală este de 400 micrograme pe zi.

Odată ce ai confirmat sarcina, medicul poate recomanda o doză de 550-1000 micrograme pe zi, în funcție de particularități sau factori suplimentari de risc – cum ar fi antecendente medicale sau tratament cu anumite medicamente.

În sarcinile neplanificate, discută cu medicul curant pentru stabilirea dozei corespunzătoare. Uneori, acesta poate recomanda un aport mai mare inițial, apoi ajustarea dozei.

Continuă să administrezi acid folic și perioada de alăptare, pentru a susține atât recuperarea ta, cât și dezvoltarea nou-născutului.

Important: Nu depăși 1000 micrograme pe zi fără acordul medicului, pentru a evita eventuale efecte adverse.

Acidul folic și impactul asupra fertilității

Acidul folic nu sprijină doar dezvoltarea bebelușului, ci și fertilitatea cuplului. Studiile arată că femeile care iau acid folic au șanse mai bune să conceapă și să susțină o sarcină sănătoasă. La bărbați, acidul folic poate contribui la calitatea materialului genetic al spermatozoizilor și la fertilitate.

Monitorizarea și consultul medical

Este dificil să recunoști carența de acid folic doar pe baza simptomelor, de aceea analizele de sânge oferă informații clare despre nivelul de folat. Dacă te afli sub tratament cronic sau ai anumite probleme de absorbție, cere sfatul medicului pentru ajustarea dozei.

Recomandare: Nu lua suplimente fără să discuți mai întâi cu un specialist. Fiecare corp are specificul său, iar dozele optime diferă de la o persoană la alta.

Riscuri ale deficitului și ale dozelor prea mari de acid folic

Un aport insuficient de acid folic este dăunător, dar nici excesul nu face bine organismului.

Simptomele deficitului

Un aport insuficient de acid folic poate duce la:

Oboseală excesivă

Paloare

Iritabilitate

Anemie megaloblastică

Probleme de concentrare

La copil, lipsa vitaminei B9 poate provoca defecte importante ale tubului neural.

Efecte posibile la supradozare

Luarea unor doze mari de acid folic, fără recomandare medicală, poate masca deficitul de vitamina B12 sau poate cauza agitație și disconfort gastric. Respectă dozele prescrise și consultă mereu medicul dacă ai nelămuriri.

Contraindicații și precauții

Unele persoane prezintă alergie la componentele suplimentului sau suferă de afecțiuni ce impun ajustarea dozei. În astfel de cazuri, medicul stabilește cantitatea potrivită și monitorizează efectele pe termen lung.

Acidul folic ajută la dezvoltarea armonioasă a copilului încă din primele etape de sarcină. Pentru a susține sănătatea ta și a bebelușului, urmează acești pași:

Începe administrarea acidului folic înainte de concepție, dacă plănuiești o sarcină.

Monitorizează aportul zilnic, ajustându-l la indicația medicului.

Consumă regulat alimente bogate în folat.

Alege suplimente de calitate și citește informațiile de pe etichetă pentru a cunoaște exact conținutul de acid folic sau 5-metiltetrahidrofolat.

Menține legătura cu medicul și efectuează analizele recomandate.

Articolul are scop informativ și nu ține loc de control medical sau recomandare personalizată. Pentru orice întrebări privind sănătatea în sarcină, cere îndrumarea unui medic sau farmacist.

Sursa foto: www.shutterstock.com