De astăzi, pacienții pot reclama medicii care îi trimit abuziv la cabinete private. Cum se depun sesizările

Începând de luni, 1 septembrie 2025, pacienții români au posibilitatea de a raporta online situațiile în care medicii din spitalele publice îi redirecționează, în mod abuziv, către cabinete private, unde li se percep costuri suplimentare pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite.

Formularul este disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății și permite sesizarea rapidă și concretă a cazurilor considerate abuzive.

Cum se depun sesizările

Pacienții care se confruntă cu astfel de situații trebuie să completeze formularul online cu următoarele informații:

- Denumirea spitalului public implicat;

- Numele medicului care a făcut recomandarea către cabinetul privat; - Clinica sau cabinetul privat indicat;

- Costurile impuse pacientului, dacă este cazul.

Formularul poate fi accesat AICI.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, subliniază că măsura este un pas important pentru protecția pacienților și asigurarea unui tratament corect în sistemul public.

„Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că nu mai sunt locuri, s-a terminat plafonul, CT/RMN este stricat, laboratorul nu funcționează sau că nu există condiții – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă și nedemnă”, a transmis Rogobete, la data de 17 august 2025.

Astfel, Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va analiza fiecare sesizare, urmând să aplice sancțiuni acolo unde se constată abuzuri.

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat. (...) Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare. Sănătatea românilor nu se negociază”, a declarat ministrul.

Contextul măsurii

Autoritățile spun că această inițiativă vine după numeroase plângeri ale pacienților, care au reclamat că au fost trimiși către clinici private din cauza lipsei aparaturii funcționale, a personalului sau a condițiilor corespunzătoare în spitalele publice.

Aceasta nu este prima platformă de sesizări online inițiată de Ministerul Sănătății. În luna iulie a fost lansată o aplicație similară, prin care pacienții puteau raporta, de exemplu, calitatea necorespunzătoare a mesei primite în spitale.

Critici și îngrijorări privind eficiența sistemului

Reacțiile nu au întârziat să apară. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP), Vasile Barbu, atrage atenția că măsura, deși laudabilă în teorie, riscă să rămână doar un instrument de imagine.

„Este o chestiune de PR a ministrului. Problema este cine soluționează sesizările? La noi, patru sesizări ocupă o zi întreagă. Este un mecanism complex, care necesită specialiști și expertiză medicală sau de management sanitar. La Ministerul Sănătății nu există un compartiment dedicat, iar CNAS nu dispune de personal sau echipă pentru a analiza toate sesizările”, a declarat el, pentru Adevărul.

Barbu avertizează că, în lipsa unei infrastructuri clare și a unui cadru legislativ care să prevadă modul de soluționare, sesizările ar putea fi ignorate sau tratate superficial.

„La minister ajung foarte multe sesizări, dar ele sunt lăsate acolo sau, rareori, trimise la diverse instituții. Fără o structură dedicată, pacienții nu vor primi rezolvare reală”, a mai subliniat liderul ANPP.

Lipsuri cronice ale sistemului

Deși lansarea formularului online reprezintă un pas spre transparență, experții avertizează că fără resurse adecvate și o infrastructură clar definită, pacienții riscă să nu obțină soluții concrete pentru sesizările lor.

Implementarea eficientă a acestei măsuri va depinde, astfel, de capacitatea Ministerului Sănătății și a CNAS de a transforma promisiunea într-un mecanism funcțional și credibil.

Liderul ANPP subliniază că principalele probleme ale pacienților nu sunt cauzate de rea-voință, ci de lipsurile cronice din sistemul de sănătate:

- Deficit de medicamente esențiale pentru bolnavii cu boli rare sau cancer;

- Imposibilitatea efectuării unor analize complexe, cum ar fi genetică medicală;

- Limitări ale aparaturii și resurselor în spitalele publice.

„Problemele sunt atât de grave în sistem: nu avem bani de medicamente pentru pacienții cu boli rare, pentru pacienții cu cancer, nu avem bani pentru anumite analize medicale de genetică medicală”, avertizează Vasile Barbu.