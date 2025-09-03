Cum a fost tratat minim invaziv un bărbat cu prostată mărită

Bărbații care se confruntă cu adenom de prostată avansat pot fi tratați în prezent printr-o procedură modernă, minim invazivă: terapia cu vapori de apă Rezum. Procedura este o metodă de ablație, ce transformă energia termică în vapori de apă, care au rolul să distrugă țesutul hiperplazic.

Pentru o astfel de procedură modernă a optat și Paul, la recomandarea medicului. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, fusese diagnosticat în urmă cu câțiva ani cu adenom de prostată, fiind monitorizat de Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, la care venea periodic pentru consult și monitorizare.

Cu ajutorul medicației prescrise de Conf. Dr. Constantin Gîngu, Paul a reușit să țină sub control afecțiunea. Într-o zi însă, medicul a constatat că tratamentul prescris în doză maximă recomandată nu își mai făcea efectul, iar prostata își mărea tot mai mult dimensiunea, fiind nevoie de intervenție chirurgicală.

Având încredere în medicul său, Paul era hotărât să accepte orice tratament care l-ar fi salvat de complicații și i-ar fi redat sănătatea. În locul operației, Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a propus un tratament modern, prin procedura Rezum. Cum terapia cu vapori este minim invazivă și nu implică tăieturi, Paul nu a mai stat pe gânduri și a acceptat metoda de tratament, pentru care îndeplinea condițiile.

În scurt timp, pacientul a fost programat pentru efectuarea tratamentului. Procedura a fost realizată cu succes de Conf. Dr. Constantin Gîngu, iar a doua zi, Paul a fost externat. În prezent, pacientul se simte bine, iar calitatea vieții i s-a îmbunătățit considerabil.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de urologie realizate de medici cu vastă experiență și înaltă pregătire. În funcție de recomandarea stabilită pentru fiecare în parte, consultul este urmat de analize de laborator, precum test PSA, și investigații imagistice performante, printre care se numără ecografia pelvină și RMN multiparametric de prostată.

La Spitalul Clinic SANADOR, tratamentul pentru afecțiunile prostatei este adaptat nevoilor individuale, pentru obținerea celor mai bune rezultate, pe termen lung. Astfel, în funcție de indicație, pacienții au acces la intervenții chirurgicale clasice, laparoscopice sau robotice, precum și la proceduri minim invazive, inclusiv terapia Rezum, indicată mai ales pentru pacienții cu sondă urinară care au contraindicație pentru operație. Intervențiile au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, ceea ce permite tratarea în siguranță chiar și a cazurilor complexe, cu multiple afecțiuni asociate.