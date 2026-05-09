search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criteriile pentru stabilirea urgențelor pediatrice, explicate de un medic: „Dorim să ajutăm toți copiii, dar în ordinea gravității bolii!”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Reprezentanții Spitalului Virtual pentru Copii atrag atenția asupra presiunii constante la care sunt supuse cadrele medicale din unitățile de primiri urgențe pediatrice și explică de ce evaluarea copiilor nu se face în ordinea sosirii sau în funcție de insistențele părinților, ci exclusiv în funcție de gravitatea stării medicale.

În toate unitățile de urgență funcționează un protocol național de triaj. FOTO: arhivă
În toate unitățile de urgență funcționează un protocol național de triaj. FOTO: arhivă

Postarea pornește de la o situație întâlnită frecvent în spitalele din România: părinți care susțin că propriul copil trebuie consultat primul.

„Copilul meu este cel mai bolnav! Copilul meu trebuie evaluat primul!” – este una dintre replicile pe care medicii și asistenții le aud zilnic în camerele de gardă și unitățile de primiri urgențe pediatrice, potrivit specialiștilor.

Medicul pediatru Mihai Craiu, creatorul paginii de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii, subliniază că astfel de presiuni nu doar că nu ajută, ci contribuie la epuizarea profesională a personalului medical.

Potrivit mesajului publicat, numeroși profesioniști extrem de bine pregătiți au ales să părăsească sistemul după ani întregi de stres, tensiune și confruntări constante cu așteptări nerealiste venite din partea părinților sau a conducerii unităților medicale.

„Cunosc profesioniști extrem de înzestrați, cu mare pasiune pentru profesia de pediatru / asistent de pediatrie, care, pur și simplu au cedat. După ani de zile de tensiune, de voci ridicate la maximum, de constantă hărțuire și de așteptări nerezonabile din partea părinților, sau a conducerii au decis să plece din sistem. Am în minte un foarte recent caz al unei colege, excepțional pediatru și părinte exemplar...”, se arată în postare.

Medicul Mihai Craiu insistă că pediatria este una dintre cele mai solicitante specializări medicale și că aceia care aleg această profesie o fac din vocație, nu pentru câștiguri financiare.

„Pot să vă asigur că niciunul nu am ales pediatria și îngrijirea copiilor bolnavi pentru a câștiga mulți bani! În toată lumea asta mare un specialist de copii câștigă mai puțin decât omologul său care tratează adulți care au același tip de maladii”, precizează autorul mesajului, medic cu 37 de ani de experiență.

Cum se stabilește, de fapt, ordinea pacienților 

Specialiștii explică faptul că în toate unitățile de urgență funcționează un protocol național de triaj, care stabilește ordinea în care sunt evaluați pacienții în funcție de severitatea afecțiunii.

„Nouă chiar ne place ce facem și dorim să ajutăm toți copiii. DAR ÎN ORDINEA GRAVITĂȚII BOLII FIECĂRUIA DINTRE EI!”, transmit reprezentanții platformei.

Ca exemplu concret, aceștia au prezentat sistemul PRAM (Pediatric Respiratory Assessment Measure), utilizat pentru evaluarea rapidă a copiilor care prezintă probleme respiratorii severe, precum crize de astm bronșic, anafilaxie sau alte episoade acute de bronhospasm.

Scorul este calculat de asistenta de triaj și oferă o evaluare obiectivă a severității cazului, permițând intervenția rapidă în situațiile critice.

În postare este menționat cazul unui copil care a obținut un scor PRAM de 11, ceea ce indica o stare foarte gravă. Acesta a fost transferat imediat în camera de resuscitare, unde a primit tratamentul necesar.

Reprezentanții Spitalului Virtual pentru Copii susțin că, în viitorul apropiat, o parte dintre aceste evaluări inițiale ar putea fi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a eficientiza procesul de triaj și a reduce riscul erorilor.

Mesajul se încheie cu un apel indirect către părinți pentru înțelegere și încredere în procedurile medicale, declarând că prioritatea într-o unitate de urgență nu este decisă de insistență, ci de starea reală a copilului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”
stirileprotv.ro
image
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
fanatik.ro
image
„Sigur și Gustos”, dar te ține buzunarul? Am fost la târgul de la Casa Presei unde pastrama costă 220 de lei/kg
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
O zi până la nunta anului în România! Mireasa și-a pregătit 4 rochii. Cununia religioasă, pe ponton
digisport.ro
image
Medana Oprea, șocată la aflarea veștii tragice că Ioan Isaiu s-a stins din viață: „Ne știam de-o viață! Nu-mi pot reveni!”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Constructorii auto primesc miliarde înapoi din tarife ilegale: șoferii care au plătit prețuri mai mari rămân cu paguba
playtech.ro
image
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou
digisport.ro
image
Rolurile care l-au făcut celebru pe Ioan Isaiu. A fost extrem de iubit și apreciat de public
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Se schimbă totul în acest weekend. Zodiile cele mai protejate
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””
click.ro
image
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
click.ro
image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cher i-a tăiat banii propriului fiu, în vârstă de 49 de ani. De ce nu mai primește Elijah Blue Allman cei 10.000 de dolari pe lună: „Cheltuiește imediat orice”
image
Melek Mincă, despre 2 clienți care au venit cu amantele în restaurantul ei: „În comentarii, nevestele! Circul de pe lume””

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani