Criteriile pentru stabilirea urgențelor pediatrice, explicate de un medic: „Dorim să ajutăm toți copiii, dar în ordinea gravității bolii!”

Reprezentanții Spitalului Virtual pentru Copii atrag atenția asupra presiunii constante la care sunt supuse cadrele medicale din unitățile de primiri urgențe pediatrice și explică de ce evaluarea copiilor nu se face în ordinea sosirii sau în funcție de insistențele părinților, ci exclusiv în funcție de gravitatea stării medicale.

Postarea pornește de la o situație întâlnită frecvent în spitalele din România: părinți care susțin că propriul copil trebuie consultat primul.

„Copilul meu este cel mai bolnav! Copilul meu trebuie evaluat primul!” – este una dintre replicile pe care medicii și asistenții le aud zilnic în camerele de gardă și unitățile de primiri urgențe pediatrice, potrivit specialiștilor.

Medicul pediatru Mihai Craiu, creatorul paginii de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii, subliniază că astfel de presiuni nu doar că nu ajută, ci contribuie la epuizarea profesională a personalului medical.

Potrivit mesajului publicat, numeroși profesioniști extrem de bine pregătiți au ales să părăsească sistemul după ani întregi de stres, tensiune și confruntări constante cu așteptări nerealiste venite din partea părinților sau a conducerii unităților medicale.

„Cunosc profesioniști extrem de înzestrați, cu mare pasiune pentru profesia de pediatru / asistent de pediatrie, care, pur și simplu au cedat. După ani de zile de tensiune, de voci ridicate la maximum, de constantă hărțuire și de așteptări nerezonabile din partea părinților, sau a conducerii au decis să plece din sistem. Am în minte un foarte recent caz al unei colege, excepțional pediatru și părinte exemplar...”, se arată în postare.

Medicul Mihai Craiu insistă că pediatria este una dintre cele mai solicitante specializări medicale și că aceia care aleg această profesie o fac din vocație, nu pentru câștiguri financiare.

„Pot să vă asigur că niciunul nu am ales pediatria și îngrijirea copiilor bolnavi pentru a câștiga mulți bani! În toată lumea asta mare un specialist de copii câștigă mai puțin decât omologul său care tratează adulți care au același tip de maladii”, precizează autorul mesajului, medic cu 37 de ani de experiență.

Cum se stabilește, de fapt, ordinea pacienților

Specialiștii explică faptul că în toate unitățile de urgență funcționează un protocol național de triaj, care stabilește ordinea în care sunt evaluați pacienții în funcție de severitatea afecțiunii.

„Nouă chiar ne place ce facem și dorim să ajutăm toți copiii. DAR ÎN ORDINEA GRAVITĂȚII BOLII FIECĂRUIA DINTRE EI!”, transmit reprezentanții platformei.

Ca exemplu concret, aceștia au prezentat sistemul PRAM (Pediatric Respiratory Assessment Measure), utilizat pentru evaluarea rapidă a copiilor care prezintă probleme respiratorii severe, precum crize de astm bronșic, anafilaxie sau alte episoade acute de bronhospasm.

Scorul este calculat de asistenta de triaj și oferă o evaluare obiectivă a severității cazului, permițând intervenția rapidă în situațiile critice.

În postare este menționat cazul unui copil care a obținut un scor PRAM de 11, ceea ce indica o stare foarte gravă. Acesta a fost transferat imediat în camera de resuscitare, unde a primit tratamentul necesar.

Reprezentanții Spitalului Virtual pentru Copii susțin că, în viitorul apropiat, o parte dintre aceste evaluări inițiale ar putea fi realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a eficientiza procesul de triaj și a reduce riscul erorilor.

Mesajul se încheie cu un apel indirect către părinți pentru înțelegere și încredere în procedurile medicale, declarând că prioritatea într-o unitate de urgență nu este decisă de insistență, ci de starea reală a copilului.