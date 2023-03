Dr. Cristian Iatagan: Operația robotică pentru cancerul de prostată este considerată „standardul de aur”

Cu o experiență de peste 18 ani in chirurgia urologică minim-invazivă și peste 3.000 de intervenții endoscopice, laparoscopice și robotice efectuate, Dr. Cristian Iatagan este medic primar urolog in cadrul Medlife Life Memorial Hospital din București.

Este supraspecializat în chirurgia minim-invazivă a tumorilor tractului urogenital (endoscopică, laparoscopică, robotică).

1. Auzim foarte des vorbindu-se despre chirurgia robotică drept cea mai performantă tehnică chirurgicală disponibilă în România.

Cum ajută ea, mai exact, pacientii care sufera de cancer la prostata?

În România – și în întreaga Europă - cancerul de prostată este cea mai des întâlnită formă de cancer în rândul bărbaților de peste 50 de ani. Frecvența acestuia crește odată cu înaintarea în vârstă și aproximativ 1 din 7 bărbați cu vârsta de peste 65 de ani va face boala. Este extrem de importantă diagnosticarea cancerului de prostată în stadiile incipiente, localizate, când boala este într-un stadiu curabil, vindecabil.

Tratamentul curativ al cancerului de prostată este chirurgical (operația numită prostatectomie radicală care implică îndepărtarea prostatei, a veziculelor seminale și uneori a ganglionilor limfatici regionali). Prostatectomia radicală poate fi efectuată clasic (deschis) sau minim-invaziv, laparoscopic și prin chirurgie robotică.

Studiile au demonstrat superioritatea chirurgiei robotice pentru tratamentul cancerului de prostată comparativ cu oricare altă metodă chirurgicală – chirurgia deschisă sau laparoscopică, iar operația robotică pentru cancerul de prostată este considerată „standardul de aur”.

Rezultatele oncologice (prin excizia în totalitate a țesuturilor canceroase) sunt cel puțin la fel de bune, dar cu rezultate funcționale (continență urinară, păstrarea erecției) net superioare celor din operațiile clasice sau laparoscopice.

2. Întrucât vorbim despre un robot chirurgical, robotul daVinci, operația este efectuată de către robot sau de către chirurgul urolog?

Robotul daVinci Xi este cel mai modern sistem de chirurgie robotică existent la ora aceasta în lume; în fapt un sistem computerizat interpus intre chirurg și pacient, care crește semnificativ calitatea prestației medicului. Chirurgul - și nu "robotul" - efectuează operația și controlează complet sistemul robotic și procedura chirurgicală. Chirurgul face toate mișcările operatorii, dar cu tehnologie și instrumente care îi permit să vadă mai bine, să controleze instrumentele intuitiv și să opereze dintr-o poziție ergonomică și confortabilă.

Se folosesc instrumente chirurgicale robotizate miniaturizate, de ordinul milimetrilor, care se introduc în corpul pacientului prin câteva incizii minime. Aceste instrumente sunt montate pe trei brațe robotice separate, care sunt articulate și care au 7 grade de libertate, permițând chirurgului libertate de mișcare și precizie superioare mâinii umane. Al patrulea braț conține o cameră video 3D de înaltă definiție, care ghidează chirurgul în timpul procedurii.

Chirurgul controlează aceste instrumente și camera video de la o consolă situată în sala de operație, lângă masa operatorie. Mișcând cu degetele "joy-stick"-urile de la consolă, chirurgul este capabil să manevreze simultan toate cele patru brațe ale robotului, în timp ce privește printr-un sistem optic binocular de înaltă definiție, care îl plasează efectiv în interiorul pacientului, oferindu-i o vizibilitate mai bună, mai precisă și mai detaliată decât cea pe care ochiul uman ar putea-o oferi în timpul operației deschise.

Fiecare mișcare pe care chirurgul o face cu joy-stick-urile este reprodusă întocmai de către robot, care însă scalează mișcarea. Astfel, o mișcare amplă a chirurgului la consolă este tradusă de robot într-o microdisecție extrem de fină. Ochii și mâinile chirurgului sunt întotdeauna aliniate, minimizând oboseala acestuia. De asemenea, sistemul robotic elimină tremorul prezent în mod normal în timpul deplasării mâinii, acuratețea mișcării crescând, care devine astfel mai sigură.

În prezent gradul de informare și cultură medicală al pacienților care mi se adresează în legătură cu operațiile asistate robotic este ridicat, dealtfel dovada cea mai bună că și la noi în țară chirurgia robotică a ajuns la ”maturitate”. Foarte rar se mai întâmplă să întâlnesc pacienți care au impresia că vor fi operați de un ”robot” – situații relativ frecvente în urmă cu câțiva ani.

3. Unii pacienți au anumite temeri în ceea ce privește siguranța acestui sistem robotic.

Știm că în cadrul fiecarei operații, alături de medic, se află în sala operatorie și un inginer medical, care supervizează întreaga intervenție. Poate avea erori acest robot, se poate bloca în timpul operației?

Lansat în Statele Unite ale Americii în anul 2000, sistemul de chirurgie robotică daVinci a fost îmbunătățit continuu de-a lungul anilor, fiind folosit în prezent în peste 6000 de spitale din întreaga lume. Cele peste 6 milioane de intervenții efectuate până acum au demonstrat fiabilitatea și siguranța sistemului. Practic la fiecare 20 de secunde undeva în lume începe o intervenție chirurgicală asistatată robotic.

Poate cea mai frecventă temere este legată de presupunerea că robotul (ca orice ”mașinărie”) se poate defecta. Dacă ne referim strict la posibilitatea de funcționare „necorespunzătoare” a robotului, datele existente sunt mai mult decât liniștitoare. În lume s-au efectuat până în prezent peste 6 milioane de operații robotice, iar raportările situațiilor de „malfuncționare” sunt mai degrabă anecdotice. Este de menționat că pe tot parcursul intervențiilor robotice în sala de operație există un inginer medical, care se asigură că echipa chirurgicală folosește la maximum extraordinarele capacități tehnologice oferite de acesta.

Poate că situația mai plauzibilă ar fi cea a unei pene de curent. În cazul – puțin probabil – în care și generatorul auxiliar de siguranță al blocului operator ar fi afectat, robotul are o sursă proprie de energie ce îi conferă o autonomie suplimentara, suficientă pentru rezolvarea timpului principal al operației.

În orice situație imaginară, brațele robotului pot fi rapid îndepărtate de masa chirurgicală, iar echipa operatorie – formată obligatoriu din chirurgi cu experiență în laparoscopia convențională – poate termina operația laparoscopic, minim-invaziv.

4. Care sunt avantajele unei operații robotice versus o operație laparoscopică sau clasică?

Avantajele aduse de tehnologia superioară a robotului chirurgical da Vinci Xi se regăsesc, în cazul prostatectomiei robotice, în toate cele trei ținte („trifecta”) ale tratamentului:

Limita de rezecție oncologică este extrem de precisă (respectiv siguranța îndepărtării în totalitate a leziunilor canceroase); Rata de incontinență urinară este foarte scăzută, dependentă și de experiența echipei operatorii. În general, în primele săptămâni după intervenție există o afectare redusă, tranzitorie a continenței urinare care, treptat, se remediază. Majoritatea pacienților operați robotic nu prezintă această complicație postoperatorie.

3. Rata de disfuncție erectilă este, de asemenea, mult scăzută. Bandeletele neurovasculare implicate în erecție sunt foarte sensibile atunci când se lucrează în apropierea lor și mulți pacienți au o afectare temporară, de aproximativ 6-12 luni după operația clasică de prostatectomie. Chirurgia robotică, prin vizualizarea extrem de clară a câmpului operator și utilizarea unor instrumente miniaturizate foarte precise, care pot fi manevrate foarte delicat, permite protejarea acestor structuri fine, favorizând astfel menținerea erecției după intervenție.

Beneficiile generale pentru pacienți sunt:

- Creșterea calității actului chirurgical, cu siguranța îndepărtării țesuturilor afectate de boală și păstrarea celor sănătoase.

- Reducerea semnificativă a complicațiilor intraoperatorii și postoperatorii.

- Pierderea de sânge este minimă.

- Minimizarea durerilor postoperatorii.

- Scăderea riscului de infecții, deoarece poarta de intrare a bacteriilor prin inciziile cu dimensiuni milimetrice este redusă.

- Recuperarea rapidă, cu spitalizare de scurtă și reluare în scurt timp a activității.

- În general o foarte bună calitate a vieții, cu un aspect estetic postoperator păstrat și disconfort minim.

5. Ce afecțiuni urologice mai pot fi tratate prin chirurgia robotică?

Cu ajutorul sistemului daVinci Xi se pot realiza toate intervențiie laparoscopice convenționale si majoritatea operațiilor deschise la un nivel superior. În special se pot efectua operații complexe și dificile, în special în zone anatomice înguste, închise sau greu abordabile:

· Cancer de prostată;

· Cancer invaziv de vezică urinară;

· Cancer de rinichi;

· Adenoame voluminoase de prostată;

· Diverticuli vezicali voluminoși;

· Tumori benigne de rinichi (chiste, angiolipoame);

· Tumori de suprarenală;

· Hidronefroza prin stenoză de joncțiune pielo-ureterală;

· Afecțiunile ureterului: tumori, calculi, stenoze;

· Prolaps genital.

6. Unde vă pot contacta pacienții pentru mai multe informații?

Îmi desfășor activitatea chirurgicală în cadrul Medlife - Life Memorial Hospital din Bucuresti, Calea Griviței 365. Pentru consultații pacienții se pot programa la numarul 021 9646.

Modalitățile prin care pacienții mă pot contacta, precum și mai multe informații despre chirurgia robotică în urologie, pot fi obținute la chirurgieurologica.ro precum și la www.medlife.ro/chirurgie-robotica

De asemenea, imi pot scrie personal pe pagina de Facebook sau la adresa de e-mail info@chirurgieurologica.ro .

Alături de echipa Departamentului de Urologie din Spitalul MedLife, dr. Cristian Iatagan operează atât laparoscopic, cât și asistat de robotul da Vinci Xi, cel mai modern robot chirurgical din România și pe plan mondial.

Expertiza chirurgicală vastă cuprinde:

∙Prostatectomia radicală laparoscopică/robotică pentru cancerul de prostată;

∙Nefrectomia radicală /partială laparoscopică/robotică pentru cancerul renal;

∙Rezecția endoscopică bipolară/vaporizarea cu plasmă a tumorilor vezicale, respectiv cistectomia laparoscopică/robotică pentru cancerul vezical infiltrativ;

∙Rezecția endoscopică bipolară/vaporizarea cu laser verde a adenomului prostatic;

∙Ureteroscopia cu litotritie laser pentru litiaza reno-ureterală;

∙Cura chirurgicală a incontinenței urinare: implantarea de sfincter urinar artificial, implantarea de bandelete suburetrale (TVT, TOT);

∙Cura chirurgicală a disfunctiei erectile – implantarea de proteze peniene.

Dr. Cristian Iatagan este autor și coautor a peste 50 de articole și lucrări științifice publicate în literatura de specialitate și prezentate la congrese și simpozioane naționale și internaționale; lector si trainer la cursuri și workshopuri de pregătire medicală de specialitate, organizate la nivel național și internațional (European School of Urology).

Dr. Cristian Iatagan este membru al EAU (Asociația Europeană de Urologie), SIU (Societatea Internatională de Urologie), EAES (Asociația Europeană de Chirurgie Endoscopică), CLERU (Clubul de Laparoscopie, Endoscopie și Robotică Urologică), ARU (Asociația Romană de Urologie), ARCE (Asociația Română de Chirurgie Endoscopică), ESSM (European Society of Sexual Medicine), AMSR (Asociatia de Medicina Sexualitatii din România), IAASM (International Association of Aviation and Space Medicine).