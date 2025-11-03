search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Probleme pentru clienții preluați de Intesa Sanpaolo: aplicația de banking și cardurile inaccesibile

Clienții First Bank care au fost deja preluați de Intesa Sanpaolo nu au putut folosi nici luni dimineața aplicația de banking, după ce vineri mulți nu au avut acces la carduri și conturi.

Clădire a Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo a preluat toți clienții First Bank în urma fuziunii

Întrebați ce anume a provocat haos în rândul clienților, atât a celor care nu au putut folosi conturile și cardurile în ziua de vineri, cât și a celor care nu au putut folosi luni, 3 noiembrie, aplicația de banking, reprezentanții Intesa Sanpaolo au declarat pentru „Adevărul” că se confruntă „cu un trafic excepțional, pe care îl gestionăm prin toate canalele disponibile.

Dorim, de asemenea, să vă informăm că înrolarea noilor clienți în serviciile de mobile și internet banking funcționează acum în parametri normali. Monitorizăm continuu performanța sistemelor în timp real și intervenim prompt acolo unde este necesar pentru ca experiența utilizatorilor să revină cât mai rapid la nivelul așteptărilor.

Mesajul nostru către clienți este unul de încredere și apreciere: cardurile sunt funcționale, iar echipele noastre tehnice lucrează intens pentru a asigura o experiență bancară cât mai fluidă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru răbdare și înțelegere în această perioadă de tranziție!”

Amintim că, la 14 octombrie, Intesa Sanpaolo anunțase preluarea First Bank și demararea unor operațiuni, etapizate, de preluare a clienților First Bank.

Etapele de tranziție

Începând cu data de 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.

• Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;

• Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

Harta completă a rețelei de bancomate este disponibilă aici: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/branch-locator.html.

30 octombrie 2025: ultima zi de operare în sistemul First Bank

• Este ultima zi în care clienții pot utiliza produsele și serviciile First Bank;

• Aplicația de Internet Banking First Bank va fi disponibilă până la ora 20:00.

După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară datei de 30 octombrie 2025 nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să: efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025. Noile conturi IBAN pot fi aflate și accesând acest link: https://www.intesasanpaolobank.ro/persoane-fizice/integrare_FirstBank.html

3 noiembrie 2025: finalizarea procesului de migrare

• Conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România.

• Clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

