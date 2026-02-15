search
Duminică, 15 Februarie 2026
Un renumit medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de jumătate de milion de euro

Publicat:

Un cunoscut medic oftalmolog din Iași, conf. univ. dr. Ion Cijevschi, nu poate justifica o avere de peste 2,5 milioane de lei (aproximativ 554.000 de euro), a anunțat Agenția Națională de Integritate (ANI).

Medicul Ion Cijevschi, acuzat că nu-și poate justifica averea FOTO: Facebook/Iași TV Life
„Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași ca urmare a constatării existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice”, se arată în comunicatul ANI.

Concert, ANI a sesizat Curtea de Apel Iași pentru a verifica o diferență nejustificată între averea dobândită și veniturile realizate de un medic în timpul exercitării funcției publice. Procedura poate duce la confiscarea sumelor nejustificate, garantând însă dreptul la apărare, scrie Agerpres.

Această evaluare vizează strict integritatea administrativă, nu reprezintă o acuzație penală. Mai exact, suma verificată de ANI reprezintă diferența dintre veniturile realizate de medic, alături de familia sa, și bunurile dobândite în perioada exercitării funcției publice.

Medicul Ion Cijevschi, fost șef al Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, a mai fost implicat și în alte controverse. În noiembrie 2020, ANI anunța că acesta a fost în incompatibilitate între 22 noiembrie 2016 și 20 ianuarie 2020, deținând simultan funcția de șef de secție și calitatea de administrator al unei firme.

Medicul a atacat decizia aceasta în instanță, însă a pierdut procesul definitiv.

