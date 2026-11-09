 CNAS a publicat ghidul pentru pacientele cu cancer ovarian. Ce investigații și tratamente sunt decontate, inclusiv pentru persoanele neasigurate | adevarul.ro
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CNAS a publicat ghidul pentru pacientele cu cancer ovarian. Ce investigații și tratamente sunt decontate, inclusiv pentru persoanele neasigurate

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Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă seria ghidurilor dedicate pacienților oncologici, prin publicarea unui nou material informativ privind traseul pacientei diagnosticate cu cancer ovarian, de la primele semne ale bolii până la tratament, monitorizare și recuperare.

Prezentarea la medic este esențială pentru diagnosticarea precoce a bolii
Prezentarea la medic este esențială pentru diagnosticarea precoce a bolii Foto: Shutterstock

Cancerul ovarian este o afecțiune ale cărei simptome pot fi discrete și ușor confundate cu manifestările altor probleme de sănătate. Balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelvine, senzația de sațietate rapidă și modificările neobișnuite ale ciclului menstrual sunt semnale care nu trebuie ignorate”, a transmis CNAS, luni, într-un comunicat.

Potrivit CNAS, în prezent nu există un test de screening pentru depistarea cancerului ovarian, motiv pentru care recunoașterea simptomelor și prezentarea rapidă la medic sunt esențiale pentru diagnosticarea precoce a bolii.

Noul ghid explică, pas cu pas, serviciile medicale de care pot beneficia pacientele, inclusiv cele neasigurate, precum și modalitatea de accesare a investigațiilor, tratamentelor și serviciilor de recuperare decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Un element important îl reprezintă biletul de trimitere marcat „SO” (suspiciune oncologică), care permite accesul la investigațiile necesare confirmării sau infirmării diagnosticului, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv pentru persoanele neasigurate.

„Pentru diagnosticarea cancerului ovarian sunt disponibile pachete standardizate de servicii medicale în spitalizare de zi, care includ investigațiile necesare stabilirii diagnosticului, evaluării extinderii bolii și aprecierii stării generale a pacientei. Se recomandă ca întregul proces de diagnosticare să fie finalizat în 28 de zile calendaristice, pentru a permite stabilirea cât mai rapidă a conduitei terapeutice”, transmite Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

Ghidul prezintă și principalele drepturi ale pacientelor după confirmarea diagnosticului:

·     Acces la tratamente prin Programul Național de Oncologie, inclusiv pentru pacientele neasigurate, în condițiile legii;

·     Posibilitatea efectuării testării genetice pentru anumite forme de cancer ovarian, în vederea personalizării tratamentului;

·     Decontarea investigațiilor de monitorizare recomandate de medicul specialist;

·     Servicii de recuperare medicală în ambulatoriu, până la 42 de zile pe an;

·     Acces la servicii de psiho-oncologie, până la patru ședințe lunar, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;

·     Îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, în funcție de necesitățile medicale.

CNAS subliniază că sprijinul acordat pacientelor nu se încheie odată cu terminarea tratamentului activ, acestea având acces în continuare la monitorizare medicală, recuperare, consiliere psihologică și alte servicii adaptate nevoilor individuale.

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Foto: CNAS

Ghidul complet al pacientei cu cancer ovarian este disponibil pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/ tratament oncologic”, AICI, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Tot pe site-ul CNAS este disponibilă și lista unităților medicale prin care se derulează Programul național de oncologie, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, sub-secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”.

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Foto: CNAS
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Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate este publicată pe site-ul casei respective, în secțiunea „Informații furnizori”, sub-secțiunea „Furnizori de servicii medicale”.

Lista completă a site-urilor caselor de asigurări de sănătate este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Despre”, sub-secțiunea „Case de asigurări de sănătate”, link direct: https://cnas.ro/case-judetene/.

„Informarea corectă, accesul la investigații și continuitatea îngrijirilor reprezintă elemente esențiale pentru ca fiecare pacientă să poată parcurge etapele diagnosticului și tratamentului în condiții de siguranță. Nu neglijați simptome aparent banale și nu amânați prezentarea la medic, de aceasta depind sănătatea și chiar viața dumneavoastră!” , explică Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS.

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Foto: CNAS

Tratamentul: fără limită de zile și fără bilet de internare

Intrarea în Programul Național de Oncologie aduce o garanție importantă: pacientele neasigurate devin asigurate (art.224 din Legea nr. 95/2006). Internarea în spital se decontează fără limită de zile sau de internări, atât timp cât mediculcurant o consideră necesară.

„Nu aveți nevoie de bilet de internare dacă: sunteți înscrisă în Programul Național de Oncologie; mergeți la chimioterapie, radioterapie sau la monitorizarea bolii, în spitalizare de zi; aveți scrisoare medicală de la externare cu indicație de revenire, ori sunteți o urgență”, se arată în același ghid.

Testarea genetică, acum și pentru cancerul ovarian

Prin Subprogramul național de testare genetică din Programul Național de Oncologie se face testarea profilului  molecular al tumorii, necesară pentru un tratament personalizat:

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„În prezent, testarea genetică se realizează inclusiv pentru cancerul ovarian local avansat și metastazat. Întrebați-vă medicul oncolog dacă este potrivită în cazul dumneavoastră”.

După tratament: monitorizare, recuperare, sprijin

Controalele. Investigațiile de monitorizare recomandate de medicul specialist se decontează integral și, potrivit OUG nr. 44/2022, trebuie efectuate în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitare.

`În spitalizare de zi există servicii dedicate: montarea unui cateter cu cameră pentru chimioterapie, tratamentul durerii severe, tratamentul limfedemului, evaluareainimii înainte și în timpul chimio- și radioterapiei”, se mai arată în ghid.

Recuperarea

CNAS precizează că pacienții cu cancer beneficiază de proceduri de recuperare medicală în ambulatoriu până la 42 de zile pe an m(dublu față de regula generală de 21 de zile), în maximum patru serii.

„Medicul de familie vă trimite la medicul derecuperare (medicină fizică și de reabilitare), care întocmește Planul de proceduri (cel mult 4 proceduri); cu el mergeți la o bază de recuperare în contract cu casa de asigurări de sănătate.

Medicul oncolog poate recomanda și kinetoterapie (ședințe de minimum 45 de minute) sau drenaj limfatic manual (minimum 50 de minute), prin scrisoare medicală. Medicul de recuperare le include în Planul de proceduri, iar ședințele se fac la furnizorul recomandat.

Detalii, AICI.  

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