Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Medicii avertizează că poate fi mortală

Publicat:

Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi, 11 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC). 

Pacient într-un spital FOTO: Arhivă
Candidozyma auris, cunoscută anterior sub numele de Candida auris,  este o ciupercă de tip drojdie, identificată pentru prima dată în Japonia în 2009. De atunci s-a răspândit în mai multe regiuni ale lumii, în special în spitale.

„Cinci ţări – Spania, Grecia, Italia, România şi Germania – au concentrat majoritatea cazurilor înregistrate în ultimul deceniu”, a precizat ECDC într-un comunicat, citat de Agerpres.

Ciuperca este rezistentă la multiple medicamente şi poate provoca infecţii grave la pacienţii vulnerabili. 

Capacitatea sa de a supravieţui pe diverse suprafeţe şi dispozitive medicale şi de a se transmite de la o persoană la alta prin aşa-numitele infecţii de contact o face deosebit de dificil de controlat, a subliniat ECDC în raport.Spre deosebire de coronavirus însă, agentul patogen nu se transmite prin aer.

Studiul autorităţii sanitare arată o creştere rapidă a cazurilor de infecţie cu această ciupercă în UE şi în Spaţiul Economic European.

Între 2013 şi 2023 au fost consemnate în regiune peste 4.000 de cazuri - dintre care 1.346 doar în 2023.

ECDC notează în raport că aceste cifre reprezintă doar „vârful aisbergului”, deoarece numeroase ţări nu înregistrează sistematic cazurile de infecţie cu această ciupercă.

Potrivit UE, eforturile naţionale de depistare, monitorizare şi implementare rapidă a măsurilor de limitare a răspândirii Candidozyma auris ar putea reduce impactul asupra pacienţilor din spitalele europene.  

Focar descoperit la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Bucureşti

Pe 13 august, o ciupercă periculoasă a fost depistată la patru pacienți internați în secția ATI 1 din Spitalul Floreasca. Spitalul a fost în centrul unui scandal după ce o pacientă tratată în Centrul de mari arși (care are acum activitatea suspendată) a ajuns într-un spital din Belgia cu mai multe infecții de spital. Printre ele, Candida Auris, o ciupercă periculoasă care poate pune chiar viața pacienților în pericol.

Dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie, a explicat pentru „Adevărul” că acest tip de ciupercă a devenit o amenințare semnificativă la adresa sănătății globale, datorită rezistenței sale la multiple medicații antifungice.

„Identificată pentru prima dată în 2009, această ciupercă poate provoca infecții severe, în special la persoanele imunocompromise, ducând la rate ridicate ale mortalității. Una dintre principalele preocupări legate de Candida Auris este capacitatea sa de a supraviețui pe diverse suprafețe din unitățile medicale, ceea ce face dificilă eradicarea ei și crește riscul apariției de focare. În plus, poate fi identificată greșit în laboratoare, complicând diagnosticul și tratamentul. Combinația dintre rezistența sa, potențialul de răspândire rapidă și dificultățile de detectare fac din Candida Auris un agent patogen considerat de risc în medicina modernă”, explică dr. Popovici.

Ce e de făcut după descoperirea unui focar de Candida Auris

Izolarea imediată a pacienților afectați de Candida Auris este prima măsură, esențială, pe care spitalele trebuie să o adopte în cazul apariției unui focar, pentru a preveni transmiterea. 

Aceasta poate implica revizuirea fișelor pacienților și efectuarea de evaluări de mediu spitalicesc. Comunicarea cu autoritățile de sănătate publică este esențială pentru raportarea focarului și primirea de îndrumări privind strategiile de izolare”, arată dr. Popovici. În plus, educarea personalului cu privire la Candida Auris, transmiterea acesteia și strategiile de prevenire ar trebui să fie prioritizate pentru a se asigura că tot personalul este informat și vigilent, adaugă medicul.

Sănătate

