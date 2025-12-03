Cinci spitale din București vor prelua pacienți din Prahova, din cauza crizei apei. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 3 decembrie, că cinci spitale din București vor prelua pacienţi în cazul agravării situaţiei crizei apei din județul Prahova.

Ministrul a declarat la Digi24 că „situația este în momentul de față sub formă de alertă în sănătatea publică”.

De asemenea, acesta a declarat că spitalele afectate au fost aprovizionate cu apă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Am decis suplimentarea cu apă potabilă din rezerva de stat și monitorizăm situația. Am sistat internarea întrucât actul medical nu se poate efectua fără apă curentă”, a adăugat acesta.

Într-o conferinţă de presă, ministrul a precizat că în cinci spitale din județul Prahova sunt internați 378 de pacienți, deserviți de 1.260 de angajați, iar la discuții a participat și managerul Spitalului Județean din Ploiești.

„Vorbim aici despre Spitalul municipal din Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftizologie din Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza. La discuţie a participat şi managerul unităţii sanitare din Ploieşti, anume al Spitalului Judeţean din Ploieşti.

În momentul de faţă, în aceste cinci unităţi sanitare sunt internaţi 378 de pacienţi, iar personalul care deserveşte unităţile sanitare amintite mai sus este în număr de 1.260”, a spus ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă.

De aceea, pentru a preveni o criză medicală, Ministerul Sănătăţii a blocat până luni, inclusiv, câte 10 paturi (5 chirurgicale şi 5 nechirurgicale) în fiecare dintre cele cinci mari spitale de urgenţă din Bucureşti: Spitalul Universitar, Bagdasar-Arseni, Floreasca, Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii.

„Am păstrat legătura constat cu Direcţia de Sănătate Publică Prahova şi am rugat să îşi facă treaba până la capăt, adică, până când apa nu are un control microbiologic, respectiv nu respectă indicatorii fizico-chimici conformi pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată, să nu ridice restricţionarea DSP”, a afirmat ministrul Rogobete.

Potrivit acestuia, un astfel de rabat este „exclus” pentru că ar duce la un incident de sănătate publică fără precedent.

„Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia. (…)

Un incident de sănătate publică şi un epidemiologic fără precedent ar fi fost dacă acest lucru s-ar fi întâmplat”, a mai adăugat ministrul Alexandru Rogobete.