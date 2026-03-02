Breaking Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.

„Un cetățean chinez din Teheran a fost recent afectat de conflictul militar și, din păcate, a fost ucis. Transmitem condoleanțe compatriotului nostru decedat și transmitem condoleanțe familiei victimei”, a declarat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, potrivit theguardian.

Ambasada Chinei în Israel a sfătuit, de asemenea, cetățenii să se evacueze în zone sigure sau să părăsească țara.

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a condamnat atacurile SUA-Israel asupra Iranului, calificându-le „inacceptabile” și a cerut încetarea focului. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian.

De asemenea, China a făcut apel luni, pentru un armistițiu și discuții diplomatice pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, pe măsură ce acesta se întindea în a treia zi.

Israelul și Statele Unite au desfășurat lovituri asupra Iranului și Libanului, conflictul extinzându-se și către vecinii regionali.

„Cea mai urgentă sarcină este încetarea imediată a operațiunilor militare și prevenirea răspândirii și extinderii conflictului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Mao Ning, într-o conferință de presă, subliniind necesitatea „unei rezolvări prin dialog și negocieri”.

Peste 3.000 de cetățeni chinezi au părăsit Iranul până luni.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au promis să lanseze „cea mai feroce” operațiune din istorie împotriva bazelor Israelului și SUA, care sunt situate în țări din Golf ce resimteau deja costul unei serii fără precedent de lovituri mortale iraniene.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să viziteze China între 31 martie și 2 aprilie pentru prima sa călătorie în această țară în al doilea mandat.