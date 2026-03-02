search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking Un cetățean chinez a fost ucis în bombardamentele din Teheran. Ministrul de Externe al Beijingului a condamnat atacurile SUA-Israel

0
0
Publicat:

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că un cetățean chinez și-a pierdut viața în atacurile din Iran. Beijingul a îndemnat cetățenii chinezi din Iran să părăsească țara „cât mai curând posibil” pe cale terestră, prin Azerbaidjan, Armenia, Turcia și Irak.

Bombardamente în Iran FOTO: AFP
Bombardamente în Iran FOTO: AFP

„Un cetățean chinez din Teheran a fost recent afectat de conflictul militar și, din păcate, a fost ucis. Transmitem condoleanțe compatriotului nostru decedat și transmitem condoleanțe familiei victimei”, a declarat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, potrivit theguardian.

Ambasada Chinei în Israel a sfătuit, de asemenea, cetățenii să se evacueze în zone sigure sau să părăsească țara.

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a condamnat atacurile SUA-Israel asupra Iranului, calificându-le „inacceptabile” și a cerut încetarea focului. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian.

De asemenea, China a făcut apel luni, pentru un armistițiu și discuții diplomatice pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, pe măsură ce acesta se întindea în a treia zi.

Israelul și Statele Unite au desfășurat lovituri asupra Iranului și Libanului, conflictul extinzându-se și către vecinii regionali.

„Cea mai urgentă sarcină este încetarea imediată a operațiunilor militare și prevenirea răspândirii și extinderii conflictului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Mao Ning, într-o conferință de presă, subliniind necesitatea „unei rezolvări prin dialog și negocieri”.

Peste 3.000 de cetățeni chinezi au părăsit Iranul până luni.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au promis să lanseze „cea mai feroce” operațiune din istorie împotriva bazelor Israelului și SUA, care sunt situate în țări din Golf ce resimteau deja costul unei serii fără precedent de lovituri mortale iraniene.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să viziteze China între 31 martie și 2 aprilie pentru prima sa călătorie în această țară în al doilea mandat.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
libertatea.ro
image
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
E gata! Anunțul făcut de conducerea CFR-ului, în privința depunctării
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Prima țară UE lovită de dronele Iranului. Alertă în Cipru, școli închise. Locuitorii din Akrotiri, evacuați după ”o explozie puternică”
antena3.ro
image
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
observatornews.ro
image
Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
De ce a fost mai frig în acest weekend decât anunţaseră meteorologii. Fenomenul rar care a avut loc la început de primăvară
playtech.ro
image
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Becali a luat decizia în privința lui Charalambous și Pintilii, imediat după ce FCSB a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Doi copii de 4 și 6 ani și-au pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în Călărași. Un bebeluș de 5 luni a fost salvat în ultima clipă
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Lovitură BNR pentru toți românii cu bani la saltea și pe card. Războiul din Orient este de VINĂ
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Bomba weekendului! Regele Charles și fratele lui, fostul Prinț Andrew, s-au aflat la Sandringham! S-au întâlnit sau nu?

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează