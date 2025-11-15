search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Calitățile ascunse ale tescovinei de struguri. Soiurile cele mai benefice pentru sănătate

0
0
Publicat:

Numite popular tescovină, cojile și semințele de struguri rămase în urma stoarcerii acestora în vinificație ar putea aduce o mulțime de beneficii sănătății, arată cele mai recente studii. O astfel de cercetare a analizat proprietățile tescovinei din 17 soiuri de struguri.

Strugurii se numără printre alimentele recomandate pentru sănătate. Foto: Freepik.com
Strugurii se numără printre alimentele recomandate pentru sănătate. Foto: Freepik.com

În România, sunt recoltate anual aproape un milion de tone de struguri, iar cea mai mare parte din această cantitate este folosită în producția de vin. Tradiția fabricării vinului are rădăcini milenare pe teritoriul actual al României, cu regiuni colinare și soluri nisipoase prielnice pentru cultura viței de vie.

Unii oameni de știință au inclus strugurii în rândul „super-alimentelor” benefice pentru sănătate. În timpul procesului de vinificație, o parte a strugurilor (circa un sfert din masa acestora), numită tescovină, reprezintă un produs secundar, pentru care românii fie i-au căutat întrebuințări, fie l-au considerat nefolositor.

Specialiștii au arătat de-a lungul timpului că pielițele, sâmburii și ciorchinii rămași în urma stoarcerii pot fi extrem de utili, chiar și în domeniul sănătății. Un studiu publicat recent sub titlul „Tescovina de struguri transilvăneni ca sursă sustenabilă de fenoli antioxidanți și acizi grași”, de specialiști ai universităților de Agricultură (USAMV) și de Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca arată potențialul în sănătate al unor soiuri de struguri albi și roși din regiune.

Tescovina, bogată în acizi grași, fenoli și antioxidanți

Cercetarea a analizat profilul polifenolic și compoziția acizilor grași și a activitatea antioxidantă pentru 17 soiuri de struguri. Au fost analizate pielițele și semnințele din tescovina rezultată în urma procesului de vinificație.

După presarea strugurilor, tescovina a fost colectată și uscată, la temperatura ambiantă. Probele uscate au fost apoi depozitate în pungi de hârtie, în condiții controlate, pentru a minimiza degradarea oxidativă, pe o perioadă de trei luni înainte de extracție.

Tescovină. Foto Adrian J. Hunter. Wikipedia
Tescovină. Foto Adrian J. Hunter. Wikipedia

„Rezultatele au arătat că soiurile Neuburger (NE), Radames (RA) și Regent (RE) au avut cele mai ridicate concentrații de compuși fenolici, în special catechină, epicatechină și dimeri de procianidină. Soiurile Neuburger (NE) și Fetească Regală (FR) au prezentat cea mai mare activitate de neutralizare a radicalilor și cea mai bună capacitate de transfer de electroni în mai multe teste antioxidante. Rose Blaj (RB) și Astra (AS) au avut cele mai favorabile profiluri de acizi grași (...) sugerând potențial cardioprotector”, arată cercetarea publicată pe platforma on-line a Bibliotecii Naționale de Medicină a SUA.

Citește și: Vinul, marea plăcere a dacilor: strămoşii noştrii îl beau neamestecat şi îl vărsau pe haine, crezând că le va aduce noroc

Autorii studiului susțin că rezultatele arată potențialul resturilor de struguri, în special din soiurile Neuburger, Radames, Rose Blaj și Astra, ca surse valoroase de compuși benefici pentru sănătate, cu aplicații în alimentație, nutriție și alte domenii conexe sănătății.

În timpul procesului de vinificație, pielițele și resturile de struguri sunt considerate un subprodus și reprezintă aproximativ 10–30 la sută din masa totală a strugurilor zdrobiți.

„Valorificarea lor a fost explorată în contexte diverse, inclusiv în nutriția animalelor, industria alimentară, cosmetice și farmacologie. Aceste aplicații sunt determinate în mare parte de prezența compușilor bioactivi din resturi, influențați de soiul de viță-de-vie și de practicile viticole și oenologice. Tescovina este bogată în constituenți nutritivi și bioactivi, incluzând carbohidrați, fibre, proteine, lipide, vitamine, minerale și polifenoli”, mai arată cercetătorii.

Rezultatele cercetării arată variația semnificativă existentă între soiuri, unele prezentând profiluri deosebit de promițătoare în contextul sănătății umane, completează autorii studiului.

Tescovina, produsul secundar cu calități ascunse

Tescovina reprezintă resturile de struguri rezultate din procesul de vinificare și, de multe ori, după stoarcerea strugurilor este aruncată. De-a lungul timpului, însă, a fost folosită în special ca furaj pentru animale, proprietățile sale hrănitoare și apetitul cu care animalele o consumă fiind bine cunoscute.

Românii au folosit-o și la fabricarea oțetului și țuicii, dar și ca îngrășământ natural pentru soluri. Tescovina era păstrată în vase, iar conservarea ei se făcea prin acoperirea cu pământ; unii specialiști recomandau sărarea ei pentru a fi „murată” ușor în timpul iernii, îndulcirea sau uscarea ei.

Toate părțile strugurilor pot fi folosite. Sursa: Freepik.com
Toate părțile strugurilor pot fi folosite. Sursa: Freepik.com

Furajele din tescovină erau folosite ca înlocuitori pentru furajele clasice din cereale și plante furajere. Acestea conțin cantități apreciabile de grăsimi și proteine, precum și cantități mari de săruri minerale, fiind adesea utilizate la îngrășarea vitelor.

„Ciorchinii sunt o materie primă prețioasă pentru extragerea acidului tartric și pot fi întrebuințați, în același timp, ca furaj pentru vite sau pot fi uscați și folosiți drept combustibil. Părțile de pulpe și must, fermentate, dau alcoolul care poate fi extras prin distilare. În tescovina rămasă se găsesc pielița și pulpele, care pot fi folosite ca hrană pentru vite. În pielița strugurilor roșii este înmagazinată o materie colorantă (oenocianina), foarte bună pentru colorarea unor produse alimentare, precum bomboane, băuturi răcoritoare și sucuri. Semințele conțin în coajă substanțe tanoide, iar miezul este format din substanțe grase”, arăta inginerul I. Simionescu, în Revista Industriei Alimentare.

Tescovina era păstrată în vase și silozuri, iar conservarea ei se făcea prin acoperirea cu pământ; unii specialiști recomandau sărarea ei pentru a fi „murată” ușor în timpul iernii, îndulcirea sau uscarea ei.

Pentru a putea fi păstrată, tescovina trebuie să fie cât mai uscată, bine bătută pentru a nu intra în contact cu aerul, să fie proaspătă, neaerisită și să nu prezinte început de îmburegăire (alterare).

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale! Pe cine au sunat doctorele în timp ce Sara își dădea duhul
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e tragerea la sorți
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro gratis dacă depui dosarul! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Bosnia: „Interziceți românii pe stadion! Escortați-i afară din țară!” » De vină e un banner scandalos
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
01715679444749 jpg
Alvar Nunez Cabeza de Vaca, povestea primului european care a ajuns pe teritoriul S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor