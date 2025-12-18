search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Boala „de sezon” cu risc semnificativ de deces sau complicații grave. Numărul de îmbolnăviri s-a dublat de la un an la altul

0
0
Publicat:

În 2024, în România s-au înregistrat 57 de cazuri de boală, un număr aproape dublu față de 2023. Riscul care poate duce până la deces, în formele grave, poate fi eliminat prin respectarea unor măsuri simple.

Examenul trichineloscopic, obligatoriu pentru a elimina riscul de infestare FOTO: arhiva/Facebook
Examenul trichineloscopic, obligatoriu pentru a elimina riscul de infestare FOTO: arhiva/Facebook

Luna decembrie este, în România, și luna sacrificării porcilor în gospodării, obicei pe care încă îl păstrează o bună parte din populație. Această tradiție comportă însă un risc ce poate fi înlăturat prin respectarea recomandărilor venite de la medici. Este vorba de riscul contractării trichinelozei, o boală cauzată de larvele unui vierme parazit/nematod care poate conduce chiar la decesul omului.

Faptul că în primele zile boala nu dă simptome specifice, semnele putând fi ușor trecute cu vederea, poate întârzia prezentarea la medic, determinând agravarea bolii. Semnele grave se instalează după săptămâni de la infestare.

Cum se transmite

În România, anul trecut au fost înregistrate 57 cazuri de boală, de aproape două ori mai multe decât în anul anterior și de patru ori mai numeroase decât în 2022 (când s-au înregistrat 16 cazuri), conform datelor celui mai recent material informativ pe această temă postat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Olt.

Trichineloza, sau trichinoza, este o zoonoză cauzată de larvele unui vierme parazit/nematod. Boala nu se transmite de la om la om, ci prin consum de carne crudă sau insuficient preparată termic, motiv pentru care specialiștii în sănătate publică revin an de an cu avertismentul de a testa, înainte de consum, carnea animalelor sacrificate în gospodărie, pentru a reduce la minimum acest risc. Riscul este la fel de mare indiferent că animalul a fost crescut în gospodărie sau a fost achiziționat în preajma Crăcunului.

Există mai multe specii de Trichinella (T. spiralis, T. nativa, T. britovi și T. pseudospiralis, etc.), cu particularități geografice și gazde variate, unele invadând celulele musculare gazdă și încapsulându-se (capsulă de colagen) și specii care nu se încapsulează. Trichinella spiralis este un parazit încapsulat și provoacă majoritatea infecțiilor și a deceselor umane cauzate de Trichinella”, transmite DSP Olt.

Trichinella are ca rezervoare de infecție animalele din imediata apropiere a omului: porcii, rozătoarele, caii, pisicile, câinii, nutriile, șobolanii, dar și animalele sălbatice (mistreții, urșii, vulpile, lupii, jderii, bursucii, rozătoarele de câmp). Se constata o largă răspândire a trichinelozei la animale din ținuturi arctice (urs polar, vulpea polara, foca, morsa) precum și din zone tropicale (tigru, șacal, hienă, cașalot, orcă). În zona noastră, porcul și șobolanul sunt gazdele obișnuite pentru Trichinella și speciile gazdă cele mai parazitate, mai arată specialiști în sănătate publică.

Afumarea, uscarea și sărarea cărnii nu distrug larvele

Carnea infestată cu larve, consumată insuficient preparată termic, determină infecțiile la om. Larvele se distrug la temperaturi de peste 77 grade Celsius, în schimb procedee precum afumarea, uscarea sau sărarea cărnii nu au același efect.

Diagnosticarea, în lipsa semnalelor de alarmă, se face de obicei la săptămâni distanță.

În primele 3-4 săptămâni simptomele sunt nespecifice, adesea ușoare, însă depind de stadiul bolii, menționează medicii.

„În timpul fazei enterale, la 1-2 zile după ingerarea cărnii infestate cu larve, simptomele sunt diaree tranzitorie ușoară și greață, vărsături, dureri abdominale superioare, febră ușoară și stare generală de rău. La 2-6 săptămâni după ingerare, simptomele intestinale dispar și apar simptome din stadiul parenteral: edeme periorbitale sau faciale, mialgie difuză și o stare asemănătoare paraliziei. Severitatea bolii este în corelație cu numărul de larve ingerate”, arată sursa citată.

Faptul că este o boală foarte gravă îl arată riscul de deces, care în cazurile severe este de 5%, chiar dacă pacientul a urmat tratament. Cazurile mai ușoare au, sub tratament, un prognostic bun, însă simptomele dispar în 2-6 luni.

Encefalita și miocardita, complicații ale bolii

În primele două săptămâni, chiar dacă simptomele specifice nu s-au instalat, pot să apară complicații ale acestei boli grave. „Acestea sunt observate în principal în cazuri severe, dar au fost raportate și în cazuri moderate, la persoane care au fost tratate necorespunzător (inclusiv cele pentru care tratamentul a fost început prea târziu) și, în special, la vârstnici. Encefalita și miocardita, care pot pune viața în pericol, sunt adesea prezente simultan. Dacă infecția este gravă, este posibil să apară dificultăți de coordonare a mișcărilor și probleme cardiace și respiratorii. Cazurile severe pot cauza decesul”, mai menționează sursa citată.

Citește și: Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă

Tratament doar la indicația medicului

Dacă boala este descoperită în primele zile, tratamentul, care se va face numai la recomandarea medicului, instituit în primele 3 zile de la debutul bolii previne invazia musculară și progresia bolii. Tratamentul constă în administrarea de medicamente antiparazitare, conform recomandărilor medicale. Dacă larvele s-au stabilit în celulele musculare scheletice (se întâmplă la 3-4 săptămâni după infecție), tratamentul poate să nu elimine complet parazitul și simptomele asociate acestuia, în cazuri mai severe fiind necesară suplimentarea tratamentului cu steroizi.

Semne de alarmă în cazul trichinelozei

Medicii indică și semnele care pot apară după ce o persoană a mâncat sau doar a gustat carne de porc sau vânat insuficient preparată termic. Dacă observi trei dintre următoarele simptome se recomandă prezentarea la spital:

• febră,

• sensibilitate şi dureri musculare,

• diaree,

• edem facial,

• hemoragii subconjunctivale, subunghiale şi retiniene.

Cum se congelează carnea corect

Verificarea trichineloscopică a cărnii este măsura de adoptat obligatoriu pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Procesarea corectă și prepararea termică a cărnii, păstrarea la temperaturi adecvate înainte de consum, precum și verificarea animalelor sacrificate, conform normelor obligatorii, sunt alte măsuri recomandate.

Autorităților li se recomandă inspectarea regulată a abatoarelor și a unităților de procesare a cărnii.

Afumarea sau sărarea cărnii nu ucide chisturile, avertizează medicii. De reținut și cum se face corect congelarea cărnii pentru a elimina riscul de infestare: 20 de zile la -15°C, 10 zile la -23°C sau 6 zile la -30°C.

Alte reguli care trebuie respectate ajută, de altfel, în prevenirea și a altor boli care ar putea fi contractate prin consumul alimentelor incorect preparate sau manipulate: curățarea mașinilor de tocat carne și a celorlalte unelte după fiecare utilizare; spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun înainte de pregătirea alimentelor și după manipularea cărnii crude.

Citește și: Dr. Tudor Mateescu, specialist în chirurgie toracică la MedLife Timișoara: „Robotul ne oferă o vizibilitate de zece ori mai bună”

Măsuri utile de prevenire a îmbolnăvirii la nivelul gospodăriilor:

• achiziționați animale din unități avizate sanitar veterinar;

• aprovizionați-vă cu carne și preparate din carne din unități comerciale specializate care pun în vânzare doar produse avizate sanitar-veterinar;

• trimiteți probe de carne din porcul sacrificat în gospodărie în centre autorizate ale autorităților sanitar- veterinare, pentru a se efectua examen microscopic (trichineloscopic) și consumați carnea doar după rezultatul negativ al examenului trichineloscopic;

• trimiteți probe din carnea de vânat în centre autorizate ale autorităților sanitar- veterinare, pentru a se efectua examen microscopic (trichineloscopic) și consumați carnea doar după rezultatul negativ al examenului trichineloscopic;

• nu consumați carnea până când nu este complet gătită; procedeele de sărare, afumare sau uscare a cărnii nu distrug larvele de Trichinella spp;

• gătiți carnea, carnea tocată și vânatul sălbatic, astfel încât să se atingă temperatura de peste 71°C în toată masa de carne (până carnea își schimbă culoarea din roz în gri);

• curățați bine toate ustensilele care ating carnea;

• curățați bine mașinile de tocat carne înainte și după folosirea acestora la tocarea cărnii de porc/vânat și curățați toate suprafețele și a instrumentele folosite în această activitate;

• spălați-vă bine mâinile după manipularea cărnii crude;

• evitați hrănirea animalelor cu resturi crude /măruntaie/sânge, provenite de la vânat/porc, prelucrați termic aceste produse din carne care urmează sa fie hrană pentru animale (de companie/ din gospodărie/porci).

• preveniți apariția rozătoarelor în gospodăria în care se cresc porci.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge sau nu în București de Crăciun și de Revelion?
gandul.ro
image
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
mediafax.ro
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina! Ce se întâmplă cu românul acuzat că este pro-rus
fanatik.ro
image
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
S-a terminat: decizie neverosimilă și ”ruptură” definitivă în familia Beckham! ”David și Victoria sunt disperați”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Curentul electric se scumpeşte din nou de la 1 ianuarie 2026. Ce pot face românii ca să plătească facturi mai mici la energie
antena3.ro
image
CALCUL. Cum economiseşti o dobândă de 37.000 de euro la un credit ipotecar de 50.000 euro
observatornews.ro
image
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Pe ce teren se poate construi: intravilan sau extravilan. Diferenţe şi condiţii de construire
playtech.ro
image
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladislav Blănuță a plecat de urgență din Ucraina
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Un autocar cu 40 de elevi s-a ciocnit frontal cu un microbuz, în această dimineață, pe un drum din județul Botoșani
kanald.ro
image
S-a schimbat legea pentru românii cu firme, este obligatoriu din 2026. Încă o lovitură pentru cei care preferă cash, amendă și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
În ce zone va ninge de Crăciun și Revelion. Cum va fi vremea de sărbătorile de iarnă
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Bona care are grijă de George, Charlotte și Louis, apariție rară. Maria Teresa Turrion Borrallo e o prezență discretă, dar esențială

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?