Rujeola și alte boli fatale revin în România. Vaccinarea, la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii

Tot mai mulți părinți aleg să nu își vaccineze copiii, din diferite motive, iar bolile care păreau aproape eradicate revin amenințător. Rujeola, oreionul și rubeola pun din nou viața copiilor în pericol, iar sistemul medical se luptă să prevină o epidemie.

În România, imunizarea copiilor se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii. În multe familii, părinții aleg să nu își vaccineze copiii, fie din lipsă de informații, fie din neîncredere în sistem, fie din motive financiare. Această reticență se reflectă în scăderea alarmantă a ratelor de acoperire vaccinală, în special pentru ROR – rujeolă, oreion și rubeolă – unde cea de-a doua doză, administrată la cinci ani, este adesea neglijată.

Un studiu realizat de Salvați Copiii România arată că doar 47,4% dintre copii au primit prima doză ROR. Printre principalele cauze se numără birocrația excesivă, lipsa vaccinării în școli şi grădinițe, dificultățile de transport, dar și dezinformarea și informațiile incomplete circulând online și în comunități.

Organizația cere autorităților să ia măsuri concrete: simplificarea raportării vaccinărilor, instruirea personalului medical în comunicarea cu părinții și crearea de echipe locale care să promoveze imunizarea copiilor și să răspundă întrebărilor părinților.

Situația epidemiologică din România arată clar pericolul.

Între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, 27.568 dintre cele 32.265 de cazuri de rujeolă din Uniunea Europeană au fost înregistrate în România, de departe cele mai multe în comparație cu alte țări.

În perioada 2023-2025, peste 35.700 de români au fost diagnosticați cu rujeolă, dintre care majoritatea copii sub 15 ani, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza complicațiilor.

Şi acoperirea vaccinală pentru alte boli prevenibile rămâne îngrijorătoare: Hep B (trei doze) – 55%, DTPa (trei doze) – 55%, VPI (trei doze) – 55%, Hib (trei doze) – 55%, Pneumococic (trei doze) – 54%.

Medicii trag un semnal de alarmă: bolile care fuseseră ținute sub control, unele aproape eradicate, reapar și profită de terenul nevaccinat pentru a se răspândi, punând în pericol vieți.