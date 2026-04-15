search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avem medicamente, dar nu știm cine sunt bolnavii. De ce rămâne diagnosticul „veriga lipsă” pentru pacienții cu hemofilie din România

0
0
Publicat:

Asociația Națională a Hemofilicilor din România (ANHR) organizează sâmbătă, 18 aprilie, un eveniment deschis publicului în Parcul Cișmigiu din București, cu ocazia Zilei Mondiale a Hemofiliei. „Zi de comunitate în spațiu deschis" va avea loc între orele 12:00 și 16:00, în zona Foișorului, iar accesul este gratuit.

FOTO Medline Plus

Tratamente există, diagnosticarea reprezintă problema

Este prima ediție în aer liber a unui eveniment care, în mod tradițional, reunea comunitatea de pacienți în spații închise. O alegere simbolică, care își propune să ducă mesajul diagnosticării acolo unde se află oameni

,,Inițiativa face parte din campania <<Diagnosticarea schimbă tot. A schimbat chiar și istoria>> și atrage atenția asupra unei probleme majore: în România, multe tulburări de coagulare rămân nediagnosticate ani la rând, deși tratamentele moderne pot schimba radical viața pacienților. Simptomele sunt adesea confundate cu accidente obișnuite, în cazul copiilor. De asemenea, normalizate sau ignorate, în cazul fetelor și femeilor. În plus, numărul centrelor specializate este limitat, iar accesul la ele este inegal la nivel național", precizează reprezentanții Asociației Naționale a Hemofilicilor din România (ANHR). 

Pe 18 aprilie, ANHR iese în Parcul Cișmigiu, pentru ca accesul la un diagnostic corect să nu mai fie un privilegiu al celor care știu unde să caute. 

Ce se întâmplă pe 18 aprilie în Cișmigiu

Evenimentul „Zi de comunitate în spațiu deschis" este deschis tuturor și nu necesită înscriere prealabilă. Vizitatorii vor putea discuta direct cu voluntari și membri ai comunității despre simptomele hemofiliei și ale altor tulburări rare de coagulare a sângelui, despre procesul de diagnosticare și despre opțiunile de tratament disponibile în România.

Evenimentul are un scop dublu: întărirea comunității de pacienți și informarea publicului larg. „Un diagnostic pus la timp nu schimbă doar traiectoria bolii — schimbă o viață întreagă", transmit organizatorii.

Un element central al zilei va fi o instalație artistică interactivă: un mozaic construit împreună cu vizitatorii parcului. Fiecare persoană prezentă va fi invitată să adauge o piesă, contribuind la realizarea simbolului ANHR. Astfelm, instalația va transforma o zi de informare medicală într-un gest vizibil de solidaritate. 

„Părinții mei au căutat o a doua opinie. Asta mi-a schimbat viața."

Valentin Brabete, președintele ANHR, vorbește din  experiență proprie despre importanța unui diagnostic corect: 

„Am fost diagnosticat la vârsta de 3 ani, după o hemartroză severă la genunchi, confundată inițial cu o infecție care urma să fie operată. Părinții mei au căutat o a doua opinie și asta mi-a schimbat viața. Șocant pentru mine a fost să aflu, 30 de ani mai târziu, că în România există în continuare familii care trec prin aceeași experiență, cu diagnostice greșite sau întârziate."

Președintele ANHR spune și că țara noastră a făcut progrese în ultimii ani în ceea ce privește tratamentul, dar subliniază că accesul la terapie nu poate exista fără diagnostic:

Anii de efort și colaborare dintre asociațiile de pacienți, medici și autorități au schimbat fundamental situația celor cu tulburări rare de coagulare din România. Am reușit să reducem diferența dintre pacienții români și cei din alte țări ale Uniunii Europene. Însă, fără diagnostic, oamenii nu pot beneficia de acest progres."

Boala care a influențat istoria. Și pe care astăzi o putem depista printr-un test de sânge

Hemofilia nu este o boală nouă. Este cunoscută de peste două milenii, însă drumul până la diagnosticarea ei corectă a fost lung și a lăsat urme adânci inclusiv în istoria lumii. Regina Victoria a Marii Britanii, una dintre cele mai influente figuri ale secolului al XIX-lea, era purtătoare a unei mutații genetice despre care nu a știut nimic. A transmis-o copiilor și nepoților săi, care au dus-o mai departe în familiile regale din Rusia, Spania și Germania.

,,Hemofilia țareviciului Alexei, fiul țarului Nicolae al II-lea, a adus-o pe mama sa în brațele lui Rasputin și a contribuit la destabilizarea și, în cele din urmă, la prăbușirea dinastiei Romanov. (...)  Diagnosticul exact al bolii în familia Romanov a fost confirmat abia în 2009, prin analiză ADN — la aproape un secol de la evenimentele pe care le-a influențat ", spun reprezentanții ANHR. 

Astăzi, medicina oferă soluții avansate, inclusiv terapii care acționează la nivelul genelor, iar speranța de viață a pacienților cu hemofilie severă a crescut semnificativ față de generațiile anterioare. Și totuși, primul pas rămâne același ca întotdeauna: diagnosticul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
fanatik.ro
image
Libertatea a vizitat Muzeul FIFA de la Zurich. De la ghetele lui Pele, la mănușile care l-au îngenuncheat pe Mbappe
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Când se plătesc gărzile medicilor. Tot ce trebuie să ştie doctorii despre orele suplimentare lucrate în 2026
playtech.ro
image
El este Chivu de la juniorii lui Inter! A suferit o operație delicată pe creier și poartă o cască la fel cum avea românul
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson