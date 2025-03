Au evoluat virusurile sau copiii de astăzi au imunitatea la pământ? Postarea care a creat o adevărată dezbatere în societate

Au evoluat virusurile sau au copiii de astăzi au imunitatea la pământ? Este întrebarea care a determinat o dezbatere interesantă pe o platformă online. Ce spun medicii și ce cred internauții.

„Am niște prieteni care își țin copilul în puf și mereu e răcit. Bate vântul, telefon la bonă să nu cumva să scoată copilul afară că răcește. Se schimbă prognoza din soare în înnorat, telefon la bonă. Am fost la ei prin decembrie când erau -7 afară și aveau 28C în casă.

Mai am câțiva colegi care de toamna până primăvara își iau 2-3 zile pe luna liber că e copilul răcit. Altul se plânge că sunt consultațiile și medicamentele așa scumpe, că îi fac gaura în buget.

Eu nu știu să fi lipsit de la școală vreodată că eram răcit, nici colegii. Poate cine știe cum erau câteva zile adunate pe tot anul când lipsea cineva de la scoală. Ne curgea nasul 2 zile și gata. Ne băteam și ne frecam cu zăpadă până eram leoarcă, erau băltoace în clasă când veneam din pauza. După școală eram uzi până la piele de zăpadă și transpirație. Și nu știu să fi mers vreodată la medic sau să fi luat tratament.

Au evoluat virușii sau au copiii imunitatea la pământ? - este postarea de la care a pornit o dezbatere foarte interesantă pe platforma reddit.

Postarea a avut zeci de comentarii. Înainte de a le prezenta pe cele mai relevante atragem atenția la ce spun medicii. Sorin Man, vicepreședintele Societății Române de Pediatrie, a explicat pentru „Adevărul” de ce trecerea de la cald la frig favorizează fixarea virusurilor și de ce îmbrăcămintea n-are nicio legătură cu prevenirea răcelii la copii. Cum ne putem ajuta copiii să treacă cu bine peste afecțiunile respiratorii. Una dintre probleme ține de faptul că din ce în ce mai puțini copiii sunt vaccinați.

Expunerea redusă la microbi în copilărie poate crește riscul

„Teoria Igienei , expunerea redusă la microbi în copilărie poate crește riscul de alergii, astm și slăbirea imunității. Copiii de la sat sunt mai sănătoși pentru că au contact cu pământul și diverse.

Lipsa activității fizice, contează mult mai mult decât mulți cred.

Case supraîncălzite și protecție excesivă, nu frigul nu te îmbolnăvește în sine dar scade temporar sistemul imunitar, dacă casa e foarte încălzită și copilul e înfofolit mereu corpul nu învață să își adapteze mecanismele de apărare la frig. În țările nordice, deseori, bebelușii sunt puși să doarmă afară peste zi pentru a se adapta la frig (îmbrăcăți bine evident). Și la grădiniță copii sunt scoși afară în fiecare zi indiferent de vremea urâtă, lăsați să se joace în noroi și ploaie (multe mame din România ar face infarct dacă copilul și-ar murdări hainele așa la gradi și i-ar spune că a stat în ploaie)”, susține un comentator.

Acesta adaugă: dietă mai proastă,consumul excesiv de zahăr și lipsa micronutritiei precum Vitamina D, Omega 3 scade capacitatea sistemului imunitar, cel puțin temporar .

„Creșterea numărului de virusuri, unele virusuri sunt mai tari (dar mai puțini decât lumea pare să creadă, rezistența bacteriană la antibiotice este o problemă, dar virusurile nu sunt neapărat mai tari) dar sunt și mult mai mulți din cauza globalizării și aglomerației. De-asemenea imunitatea nu e neapărat măsurată în cât de des te îmbolnăvești, în special cu virusuri venite din altă parte a lumii, ci de cât de afectat e corpul tău de acestea și cât de repede trece peste (aka tu spunând că erai ok în doua zile) asta face să pară că virusurile sunt mult mai puternice decât înainte”, detaliază utilizatorul.

El crede că, de fapt, mereu au existat copii bolnăvicioși doar că de cele mai multe ori părinții nu își permiteau să îi țină acasă: „Și probabil nu generația ta dar generația născută prin 40-60,e important să ne amintim că copii cu imunitatea slabă nu născuți bolnăvicioși pur și simplu nu treceau de 2-3 ani. Scăderea bruscă a ratei de bebeluși care mor în infantilitate are o corelație cu toată discuția asta. Tu îți amintești lucruri selectiv, nu e ca și cum ce spui tu era necesar realitatea.”

„Satul copilăriei a devenit sat global”

„Stilul de viață și modul în care sunt crescuți a adus la majoritatea copiilor deja (în special în orașe) să aibă imunitatea foarte slabă”, a susținut un utlizator al platformei.

Un al comentator e de părere că expunerea/interacțiunea e factorul critic, în contextul în care părinții călătoresc/se deplasează mai mult decât generația părinților noștri: „Eu am copilărit și la țară, expus în toate formele la natură și azi am copii la rândul meu; toată viață am crezut că am avut un sistem imunitar puternic, însă după ce copiii mi-au intrat în comunitate (grădinița, școală etc) am făcut ca adult boli ale copilăriei de care nici nu auzisem + gripe și răceli care pur și simplu m-au răpus cu zilele.”

„Copiii din generația mea au fost mai protejați prin lipsa expunerii zic eu sau cel puțin doza de expunere era mai mică fața de ce trăim azi. Satul copilăriei a devenit global!” - a concluzionat acesta.

Comentatorul adaugă că românii ies în toate statisticile din Europa că fiind nația căreia îi place cea mai ridicată temperatură interioară iarna + înfofolirea copiilor: „Îmi aduc aminte când am vizitat Amsterdam -ul, bătea un vânt rece intens și vedeam mămici cu copiii cărați pe bicicletă, cu capul gol cu un strat subțire de haine pe ei. La noi vezi deseori căciuli, fulare, mănuși, rânduri peste rânduri de haine să nu cumva să răcească sau să-l tragă curentul.”

„Cred că factorul principal este expunerea la virusuri”

Un alt utilizator susține că pățește foarte des să viziteze prieteni care au copii și aduce acasă „o viroza de m-a răpus două sptamani, am pățit asta de două ori. Acuma efectiv întreb dacă sunt răciți înainte de a mă duce la ei și refuz să ne întâlnim. Nu stiu ce boli au ăștia la grădiniță dar odată la 2-3 săptămâni se îmbolnăvesc toți la ce aduce copilul acasă”.

Un alt comentator crede că factorul principal este expunerea la virusuri: „Oamenii călătoresc mai des acum, multe locuri sunt mai aglomerate deci implicit se transmit mai multe virusuri (și probabil sunt ceva mai evoluate acum). De ce zic asta? Mă uit la mine: în ultimii ani am răcit mai des ca atunci când eram copil. Fac sport, am grijă la alimentație (chestii de care nu-mi păsa acum 5-10 ani). Dar în același timp mă duc la mai multe concerte ca înainte, terasele unde ies sunt mai aglomerate ca înainte, vin des prieteni în vizită acasă la mine. Și mă gândesc că e de ajuns ca într-o zi să te simți mai slăbit și să te îmbolnăvești.”

El admite că nici ce fac unii părinți acum nu e normal: „să stai în 28 de grade mi se pare inuman. Temperatura perfectă pentru somn e de 19 grade. Dar părinții aveau grijă de copii în felul ăsta și când eram eu la școală. Și probabil nu generația ta dar generația născută prin 40-60,e important să ne amintim că copii cu imunitatea slabă sau născuți bolnăvicioși pur și simplu nu treceau de 2-3 ani.”

Un alt internaut a completat arătând că pe lângă expunerea mai mare la virusuri, există și efectele secundare ale stilului de viață modern: „suntem tot mai sedentari, mâncam tot mai nesănătos, trăim într-un mediu tot mai poluat și facem copii tot mai tărziu, toate lucrurile astea trag în jos sănătatea copilului care pornește cu dezavantaje încă din naștere, apoi creștem copii sedentari cu o dieta mai puțin sănătoasă față de generațiile anterioare și îi ferim de microbi și așa ajungem să avem ceea ce avem.”

Un alt comentator ține minte că „jumătate din clasă eram cu muci cam toată iarna, prin rotație. Sau țin minte când mai veneau părinții/bunicii după colegi, că nu se simțeau bine, aveau febră etc. Plus epidemiile de varicelă, rubeolă, scarlatină și te mai miri ce. N-am fost noi cu mult mai rezistenți, atât că nu se făcea mare caz din asta.”

Acum avem 2 extreme care câștigă teren: „cei care își trimit copii la școală în aproape orice stare, pentru că n-au cu cine să îi lase acasă (bunicii nu mai sunt atât de implicați, a crescut vârsta de pensionare + altele) și cealaltă extremă, cei care își cocoloșesc copiii mult prea mult. Și mi se pare că varianta de mijloc se întâlneste tot mai rar” a concluzionat el.