Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Angajate cu bijuterii și unghii false în secția ATI de la Iași. Ministrul Sănătății promite măsuri ferme

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică că, în timpul vizitei efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au decedat în ultimele săptămâni în secția de ATI, a constatat că unele reguli de igienă și protecție a pacienților nu sunt respectate. Rogobete a precizat că a observat angajate care purtau bijuterii sau unghii false, practici interzise conform protocoalelor medicale pentru personalul ATI. 

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislație dar care nu se respectă și la Iași vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brățări, inele și tot felul de accesorii; ele trebuie lăsate la intrarea în secția ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente și infirmiere, există la Iași în secția de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înțeles gravitatea situației”, a afirmat ministrul la Antena 3.

Rogobete a explicat că asistenta șefă, șefa de secție și medicul epidemiolog sunt cei care trebuie să verifice implementarea protocoalelor.

„Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat, dar încă o dată, aș vrea să subliniez acest lucru, pentru a nu arunca pe tot sistemul de sănătate o pată neagră. Nu vreau să se înțeleagă că în toate spitalele din România se întâmplă astfel de fenomene, nu vreau să se înțeleagă că toți medicii și tot personalul medical ascund sau nu respectă protocoalele”, a spus el. 

Ministrul a anunțat și măsuri concrete: „Intenționez să angajăm medici epidemiologi, în special în secțiile mari de terapie intensivă, dar și asistente medicale care au cursuri privind monitorizarea și controlul infecțiilor intraspitalicești.”

Rogobete a subliniat importanța sancțiunilor ferme.

„Cred că doar dacă sancționăm la timp și ferm astfel de obiceiuri putem, în timp, să limităm fenomenul. Faptul că până acum s-au ignorat, s-au cosmetizat, s-au ambalat, unele cu tentă științifică, oamenii continuă să le facă pentru că nu s-a întâmplat nimic ferm până în acest moment sau eu nu am cunoștință, în ultimii ani, să fie sancționați dur, chiar cu funcția, chiar cu sancțiuni administrative grele, cei care au ascuns de-a lungul timpului astfel de situații”, afirmă ministrul. 

Verificările continuă, iar ministrul a afirmat că au fost identificate „indicii din zona penalului”, legate de neglijență în serviciu.

Dacă se vor identifica date de natură penală, și am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de față, dar sigur că sunt în contact permanent cu șeful Corpului de Control. În momentul de față, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a mai spus acesta.

Întrebat despre ce indicii este vorba, ministrul a răspuns: „Se referă la neglijență în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunț până nu am raportul finalizat, dar principalele acuzații în această zonă se duc.”

Rogobete a mai subliniat că nu doar managerul este responsabil pentru situația de la spital.

„Este adevărat că mie, cel mai ușor, deși nu neapărat uman sau sufletește, este să demit oameni și să aplic sancțiuni acolo unde s-a greșit. Nu va rezolva problema, dar este un semnal important. Pentru că de prea multe ori s-au întâmplat astfel de situații și, până la urmă, administrativ, dacă stăm să ne uităm, nu s-a întâmplat mai nimic. Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă de timp după incident au fost mai atenți la protocoale, după care au revenit la vechea rutină, că merge și așa.”, a încheiat el. 

Sănătate

