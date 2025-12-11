Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: anunțul ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, în valoare de 33 de milioane lei (fără TVA). Contractul a fost semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia.

”Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: Compania Naţională de Investiţii a semnat, astăzi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. Semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia, contractul are o valoare de 33 de milioane lei (fără TVA) şi o durată totală de 18 luni”, a arătat ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, joi, într-o postare pe Facebook.

Finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile şi de la bugetul de stat.

În cadrul studiului de fezabilitate, proiectantul va analiza profilul drumului (autostradă sau drum expres), variantele de traseu, structura şi conexiunile cu alte obiective de investiţii, precum viitorul pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse.

”Studiul de fezabilitate va sta la baza unei documentaţii solide, care va permite etapa viitoare de proiectare şi execuţie. Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria, devine unul strategic şi va contribui la un transport rutier modern şi conectivitatea între cele două ţări”, a adăugat ministrul Transporturilor.

Drumul de mare viteză București-Giurgiu este privit ca un element cheie pentru infrastructura României. Scopul său principal este de a asigura o legătură rapidă și modernă între capitală și granița cu Bulgaria, facilitând atât traficul de marfă, cât și cel de persoane și consolidând coridorul de transport european. Împreună cu viitorul Pod Giurgiu-Ruse, acest drum va juca un rol vital în dezvoltarea economică a zonei și în conectarea țării noastre la rețeaua de transport continentală.