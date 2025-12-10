Generalul (r) Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei Române, avertizează asupra faptului că România are o vulnerabilitate extremă care o pune în pericol mai mult ca orice ipotetic inamic, chiar și decât Rusia. Autoritățile închid ochii și nu iau niciun fel de măsuri, deși riscurile sunt uriașe.

România traversează probabil cea mai bună perioadă a existenței sale, cel puțin din punct de vedere al securității. Asta pentru că România face parte dintr-o alianță solidă, cea mai puternică din lume, NATO. Sub umbrela alianței, căreia România îi datorează enorm, țara noastră se află în siguranță, indiferent ce ipotetic inamic ne-ar amenința.

Există totuși unele vulnerabilități, dincolo de amenințarea rusească, repetată obsesiv. De fapt, este vorba despre un pericol și mai mare decât cel reprezentat de Rusia, însă toate guvernele de până acum au adoptat poziția struțului și au evitat să discute direct și cu atât mai mult să ia măsurile ce s-ar impune. Și este vorba despre o amenințare serioasă la adresa României, amenințare de care nu ne poate apăra nicio forță și nicio alianță de pe această lume.

Timpul trece în defavoare noastră

Practic, singurii în măsură să rezolve problema înainte de a se transforma într-un dezastru național ar fi înșiși românii, sau mai exact statul român. Și totuși, niciun guvern nu a făcut-o până în prezent. Problema care riscă să se acutizeze și să se transforme într-o catastrofă, dacă nu în următorii ani, cu siguranță în următoarele decenii este problema demografică, o adevărată bombă cu efect întârziat.

Generalul (r) Ștefan Dănilă a fost șef al Statului Major General al Armatei Române, aflându-se practic în fruntea întregii armate, în perioada 1 ianuarie 2011 - 1 ianuarie 2015. Într-o analiză pentru „Adevărul”, el abordează problema demografiei, despre care spune că este „un dezastru pentru România”.

În condițiile în care milioane de români au plecat peste hotare, începând cu 1990, în căutarea unei vieți mai bune și pentru a scăpa de sărăcia lucie din țară, statul a asistat pasiv, fără a lua nicio măsură în acest sens. În paralel, natalitatea s-a prăbușit realmente, condamnând România dacă nu la dispariție, cel puțin la îmbătrânirea populației, iar în final la o scădere drastică, până la nivelul în care riscă să afecteze securitatea națională.

Dacă niciunul dintre conducătorii României postdecembriste nu a fost preocupat să rezolve această problemă, la fel cum niciun guvern nu s-a interesat cel puțin de rezolvarea sa, generalul Ștefan Dănilă vorbește deschis despre pericolul tăcut care vine din urmă și care ne va ajunge în următoarele decenii. Iar problema demografiei ne va afecta chiar și presupunând că pe atunci am trăi în cea mai pașnică lume în care statele agresive s-ar transforma peste noapte în prietene, iar războaiele ar fi înlocuite cu poduri de flori.

Dezastrul demografic e aici și acum, dar ne așteaptă o catastrofă

„Din punct de vedere demografic, România se află într-un adevărat dezastru în momentul de față. Iar lucrurile se vor agrava și mai mult, așa că în următoarele decenii riscăm să ne trezim într-o stare critică. Și atunci chiar nu se va mai putea face nimic. Din punct de vede economic, starea forței de muncă este deja deplorabilă, este evident că avem o populație tot mai îmbătrânită. Hai să zicem, deocamdată nu am ajuns în situația în care majoritatea românilor au vârsta la care s-ar putea pensiona, dar tot mai mulți o vor atinge în următorii ani. Și nu va mai fi cine să muncească, cine să țină economia, cine să asigure securitatea țării”, avertizează generalul.

Primii dintre faimoșii „decreței”, românii născuți începând între 1967 și 1990 - după semnarea Decretului nr. 770 din 1 octombrie 1966, prin care autoritățile comuniste interziceau întreruperea de sarcină și care viza creșterea accelerată a populației, se apropie acum de pensie. În același timp, milioane de români au plecat, unii dintre ei pentru totdeauna din țară, ceea ce a afectat enorm dinamica demografică. Sistemul național de pensii este amenințat cu colapsul, iar problemele actuale de pe piața muncii, unde companiile deja cu greu mai găsesc forță de muncă, vor ajunge să fie considerate vremuri bune atunci când numărul românilor capabili să lucreze va fi cu mult mai mic decât astăzi.

„O mare parte a forței de muncă din România a plecat în alte țări, iar în multe cazuri nu vorbim de o dezlocare temporară, ci de oameni care s-au integrat în comunitățile altor state și s-au integrat complet, așa că nici ei și nici copiii și nepoții lor nu se vor mai întoarce vreodată în țară. Sau se vor întoarce cel mult în vizită. Din punctul meu de vedere, este o vulnerabilitate esențială pentru statul român. Ar fi bine totuși să vedem cauzele acestei probleme, să vedem și dezastrul scăderii imense a natalității, iar pornind de la cauze să reușim să contracarăm și să facem ceva în acest sens”, mai spune generalul Dănilă.

Comparativ cu alte amenințări la adresa securității naționale a României, problema demografică pare în acest moment imposibil de evitat. În timp ce un război cu Rusia poate fi evitat și este improbabil ținând cont de faptul că România face parte din cea mai puternică alianță mondială, NATO, colapsul demografic mai poate fi cu greu evitat, iar în acest moment turăm toate motoarele și ne îndreptăm în direcția respectivă.

„Nu cred că Rusia va îndrăzni să atace o țară NATO. NATO este mai puternică, iar Rusia ar avea de pierdut doar dacă ar face asta. Una este să ataci Ucraina, alta este să ataci cea mai puternică alianță. Personal nu cred că ne îndreptăm în direcția unui război cu Rusia, deși există anumite riscuri. Consider că un astfel de război poate și va fi evitat. În schimb, acest dezastru demografic care se profilează va fi mult, mult mai greu de evitat”, punctează generalul.

Ce ar fi de făcut

Măsurile pe care alte țări le iau, însă statul român nu găsește de cuviință să o facă ar începe cu stimularea natalității, stoparea emigrației și o politică menită să-i convingă pe românii deja plecați să revină în țară, iar pe cei care au în plan să plece să-i convingă să rămână. Este vorba despre stimulente pentru toți acești oameni și pentru tinerii care ar putea să înceapă o viață nouă și își doresc copii. România nu numai că nu a luat nicio măsură de acest fel, dar merge împotriva curentului. Mai mult, guvernul de la București a introdus noi taxe pentru mamele aflate în concediul de maternitate. Executivul le-a impus acestora plata CASS de 10%. Iar conform datelor publicate de CNAS, în luna septembrie, în care s-a aplicat măsura, la buget a ajuns „uriașa” sumă de 154.000 de lei din taxele impuse mamelor. Spre comparație, deficitul provocat de proasta gestionare a economiei naționale este numai în primele nouă luni ale anului de 102 miliarde de lei.

Ca și cum nu ar fi suficient că România se confruntă cu probleme interne precum demografia, politica externă are de suferit din cauza politizării și a promovării pe linie politică a personalului din Ministerul Afacerilor Externe. Este o problemă cauzată de obsesia tuturor formațiunilor politice românești, care odată ajunse la putere își răsplătesc cadrele cu funcții importante, deși acestora le lipsește o expertiză minimă.

România nu știe să-și apere interesele

România, deși urmează direcția corectă, cea pro europeană și pro atlantistă, nu este capabilă să aibă o politică proactivă și se limitează să fie o țară reactivă.

Generalul Ștefan Dănilă susține că România ar trebui să-și urmeze propriile interese și să acționeze ferm pentru asta.

„Și noi putem să avem conflicte de interese cu diverse state, în condițiile în care România acționează ferm pentru interesele sale. Asta nu înseamnă că ne certăm cu alte țări sau că intrăm în conflicte cu aliații noștri sau cu alte state. Însă noi trebuie să ne definim mai clar propriile interese, la fel cum fac toate statele cu care colaborăm, și absolut toți aliații noștri, fără nicio excepție. Asta nu înseamnă că trebuie să ajungem la situații tensionate, la certuri și la confruntări. Putem vedea că state prietene, care au relații privilegiate de zeci de ani și care sunt un model pentru oricine au propriile interese și ajung să susțină puncte de vedere diferite în anumite probleme. Asta nu înseamnă că devenim dușmani sau că relațiile bune dispar. Evident, deocamdată noi, nemanifestându-ne interesele, nu avem nicio dispută cu nimeni. Da, conflictele trebuie evitate, dar asta nu înseamnă că e bine să renunțăm la propriile interese. Orice stat puternic are și propriile interese economice, iar noi în primul rând aceste interese economice trebuie să le definim. Însă atâta timp cât noi nu avem niciun fel de interese, nu putem să ne definim o politică externă. Noi trebuie să ne definim politicile ca stat având în vedere interesele noastre în primul rând economice, pentru că România ar trebui să fie interesată ca stat să-și dezvolte economia și să asigure bunăstarea oamenilor. Aceasta ar fi o primă condiție pentru a-i convinge pe români să nu mai plece din România”, subliniază generalul Ștefan Dănilă.

Ce spun cifrele oficiale

Conform datelor oficiale, în 2025 România continuă să aibă un spor natural negativ, iar numărul deceselor este mai mare decât cel al nașterilor. Ultima lună pentru care există date oficiale făcute publice este octombrie 2025. Cifrele oferite de Institutul Naţional de Statistică dau frisoane oricui, mai puțin politicienilor. Numărul deceselor este de 1,5 ori mai mare decât cel al naşterilor, fapt care vine să indice un declin demografic constant.

În octombrie 2025, numărul certificatelor de deces a ajuns la 20.609, în creştere cu 1.776 faţă de luna septembrie (+9,4%). Ca termen de comparație, în aceeași lună au fost înregistrate 13.528 certificate de naştere, cu 1.092 de cazuri faţă de luna septembrie, respectiv o scădere de 7,5%.

Nu în ultimul rând, populaţia României, calculată în funcţie de domiciliu, se afla, la data de 1 ianuarie 2025, la 21,739 milioane de persoane, în scădere cu 0,5% faţă de aceeaşi dată a anului precedent, conform Institutului Naţional de Statistică.

În același timp, o statistică a Ministerului de Externe arată că circa șase milioane de români trăiesc în străinătate, adică în jur de un sfert din totalul populației.

Asta nu este tot. O analiză efectuată de ONU în care experții Națiunilor Unite au cercetat modul în care demografia României va evolua în următoarele decenii estimează că, până în 2100, populația României ar urma să scadă la mai puțin de jumătate și să ajungă până la 8 milioane de locuitori, dacă rata natalității va rămâne constantă.

În același timp, un studiu publicat de studiu publicat în The Lancet arată că România ar urma să aibă cel mai probabil o populație mai mică de 8 milioane de locuitori până la finele secolului.