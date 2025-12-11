search
Joi, 11 Decembrie 2025
Testimoniale din Phu Quoc, Vietnam – Noua destinație-vedetă a iernii pentru români, văzută prin ochii agenților de turism

Publicat:

Recent, turoperatorul Join UP! a organizat o delegație infotrip în cea mai nouă și spectaculoasă destinație exotică pe care o aduce românilor în această iarnă cu zboruri charter din București: insula Phu Quoc, Vietnam.

Poza 1 Phu Quoc Vietnam jpg

Un grup de 24 de iubitori de vacanțe din agențiile de turism partenere a petrecut 9 nopți pe insula supranumită „Perla Orientului”, iar acum o prezintă românilor prin experiențele lor autentice, trăite la fața locului.

Pentru prima dată, din această iarnă românii pot zbura direct către Vietnam, exclusiv cu Join UP!, și pot petrece o vacanță exotică la plajă în decembrie–ianuarie, pe o insulă care îmbină vibrația asiatică, plajele perfecte și experiențele culturale autentice.

Ușor de accesat și multe lucruri de făcut

Phu Quoc combină plaje superbe, telegondola peste ocean Hon Thom – cea mai lungă din lume, piețe de noapte cu street food și mâncăruri deosebite, temple și parcuri tematice prin vegetația luxuriantă de junglă.

Destinația oferă o mulțime de activități și se potrivește oricărui tip de turist – cupluri, familii, exploratori urbani, iubitori de resorturi premium, iubitori de relaxare la SPA-uri cu prețuri foarte accesibile sau aventurieri, precum și celor care nu au fost niciodată într-o vacanță exotică și vor să încerce o destinație sigură.  

Mâncarea, transportul și activitățile au prețuri mici, fără a compromite calitatea. Phu Quoc surprinde prin hoteluri noi, multe construite după 2015, opțiuni diverse de masă și raport calitate-preț excelent – chiar și în resorturile de 5 stele.

Testimonialele agenților

„Oamenii, locurile, mâncarea, vibe-ul de acolo te fac să simți ceva ce nu ai mai simțit până atunci”

,,Phu Quoc este adevărata vedetă: o insulă în plină dezvoltare, vizibilă încă de la aterizare – hoteluri noi, un furnicar de idei și energie. De la cea mai lungă telegondolă din lume, la city tour, Venice Town, Ghost Town și Wonderland, insula oferă experiențe pentru orice turist. Pentru mine, aceasta a fost una dintre cele mai ieftine destinații: mâncarea, cazări, transport – totul foarte accesibil. Recomand sudul pentru plaje, chiar dacă multe hoteluri de top sunt în nord. Excursiile opționale? Toate merită – în 3-4 zile vezi insula complet, iar restul zilelor te relaxezi. Recomand Phu Quoc pentru autenticitatea vietnameză și contrastul fascinant între viața localnicilor și resorturile de lux” spune Antiu Andrei, director la Travis Tourism, care a vizitat peste jumătate din țările lumii.

Poza 2 Night Market Phu Quoc jpg

„O călătorie a simțurilor și a sufletului”

Diana Toma, de la Debarcaderul Pescarului, povestește experiența ei și vine cu o serie de Tips & Tricks: „M-a impresionat faptul că Vietnam este pe locul 1 în lume la siguranță (Global Law and Order Index) și că românii nu mai au nevoie de viză. Gastronomia m-a cucerit: street food variat, gustos, sigur și foarte ieftin. Supele sunt senzaționale, iar fructele de mare – incredibil de proaspete. O masă în piață poate costa doar 5 euro.

Când am schimbat 300 euro în dongi vietnamezi, doamna de acolo a spus că sunt bogată (~peste 9 milioane de dongi) - nu am crezut-o, dar am aflat mai târziu că avea dreptate.

Templele budiste sunt ca din filme, cu spiritualitate la fiecare pas.

Oamenii sunt veseli, calzi, cu un zâmbet autentic, și te transpun într-o lume mai frumoasă, fără stres, plină de bunătate și recunoștință. Iar marea – caldă și turcoaz în multe zone.

Experiențe must-do:

  • Telegondola Hon Thom – cea mai lungă peste mare
  • Sunset Town – cu clădiri inspirate din Italia, Grecia, Franța
  • Aquatopia – parc acvatic spectaculos, cu peste 20 de jocuri și tobogane de apă de nivel internațional
  • Insula Hon Mong Tay – sălbatică și nealterată
  • Fermele locale de perle, piper și nucă de cocos - Știati că puteți găsi aici perle de calitate înaltă începând cu 20$?

Tips & Tricks: folosiți aplicația Grab, mergeți cu autobuzul VinBus gratuit, negociați taxiurile luate din stradă. Am vizitat peste 40 de hoteluri pe insulă, iar în topul preferatelor mele se află: Sheraton, Melia Vinpearl, Mercury, Famiana, Pullman, Venice, Roma, Amarin, Sol by Melia, Intercontinental.

Vietnamul a fost pentru mine o călătorie a simțurilor și a sufletului”, conchide Diana.

Poza 3 Diana Toma jpg

 „Sentimentul de libertate și siguranță pe insulă. O lume cu ritm unic, energie vibrantă și peisaje superbe”

,,Telecabina din Phu Quoc a fost una dintre experiențele wow, cu priveliști incredibile. Night market-urile te cuceresc cu energia lor și cu diversitatea gastronomiei. Localnicii sunt calzi, prietenoși, totul este sigur și accesibil. Vietnamul este o destinație ușor de explorat.

Experiențe Must-do: safari, Grand World, VinWonders, Starfish Beach, telecabina, piețele de noapte.

Cei care caută plaje excelente și servicii premium se pot caza la hoteluri precum JW Marriott, Sheraton, New World Resort, Pullman, Intercontinental. Cei care caută accesibilitate și poziționare pot lua în calcul hotelurile Venice, Roma și Sakurakyo. Iar Sailing Club și Soul Boutique – pentru servicii impecabile.” – împărtășește cu noi Cătălina Cazacu, de la Estella Travel.

„Spa-urile sunt ieftine, mâncarea excelentă, iar cafeaua vietnameză – un must!

„Momentele mele preferate: sporturile de apă, island hopping cu snorkeling, temple cu priveliști superbe, street food delicios. Cel mai mult mi-a plăcut că nimeni nu te agasează – oamenii sunt zâmbitori și respectuoși, iar serviciile excelente. Phu Quoc este ideal pentru plajă, sporturi de apă și relaxare. Zborul direct al Join UP! pune Phu Quoc în topul recomandărilor mele” – spune Daniela Berbece, de la Enjoy Touring.

Poza 4 Daniela Berbece jpg

Cât costă o vacanță în Vietnam – ultimele locuri ale iernii

Poza 5 Phu Quoc Vietnam jpg

Join UP! pune la dispoziția românilor ultimele locuri disponibile pentru vacanțele în Vietnam în această iarnă, cu zbor charter București – Phu Quoc și pachete de 9 nopți în unele dintre cele mai apreciate hoteluri de pe insulă. La rezervări, toți turiștii primesc gratuit o excursie la Starfish Beach și un tur de oraș.

Exemple de oferte pentru plecări din București:

13 decembrie 2025

·        Sheraton Long Beach Resort 5* , mic dejun inclus, 1.104,50 EUR/persoană

4 ianuarie 2026

·       Phu Van Resort & Spa 3*, mic dejun inclus: 1.086,50 EUR/persoană

14 ianuarie 2026

·        Vela Resort Phu Quoc 3*, mic dejun inclus: 1.106 EUR/persoană

Rezervările se pot face rapid și pe https://joinup.ro/ro

Articol sustinut de JoinUp

Călătorii

Ghid de cumpărături

