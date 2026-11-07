Analizele de sânge s-ar putea schimba pentru milioane de oameni. Cercetătorii au descoperit o cauză a diagnosticelor greșite

American Society of Hematology (ASH), cea mai importantă organizație profesională a specialiștilor în hematologie din SUA, a anunțat stabilirea unor noi intervale de referință pentru analizele de sânge ale persoanelor cu statut genetic Duffy-null, o particularitate asociată în mod natural cu un număr mai redus de leucocite și neutrofile în sânge.

Cercetătorii au stabilit primele intervale speciale pentru o particularitate genetică frecventă Foto: Shutterstock

Specialiștii spun că noile valori ar putea preveni diagnostice greșite de neutropenie, investigații medicale inutile și chiar întreruperea unor tratamente esențiale, inclusiv a chimioterapiei, potrivit American Society of Hematology.

Noile praguri, publicate în revista Blood Advances, sunt primele de acest tip și au fost dezvoltate special pentru copiii și adulții care prezintă această variantă genetică. Potrivit cercetătorilor, persoanele cu statut Duffy-null pot avea în mod natural valori mai scăzute ale celulelor albe din sânge, fără ca acest lucru să indice o boală.

Cauza diagnosticelor greșite

În prezent, utilizarea intervalelor standard poate conduce la clasificarea eronată a unor persoane drept bolnave de neutropenie, afecțiune asociată de regulă cu infecții sau alte probleme medicale. Consecințele pot include investigații suplimentare, precum biopsii de măduvă osoasă, excluderea din studii clinice sau suspendarea unor terapii necesare.

Statutul Duffy-null este întâlnit frecvent în rândul persoanelor cu origini africane sau mediteraneene și reprezintă o adaptare genetică asociată cu protecția împotriva malariei. Din cauza absenței antigenului Duffy de pe globulele roșii, neutrofilele sunt distribuite diferit în organism, iar numărul celor care circulă în sânge este mai mic decât la alte persoane.

Pentru elaborarea noilor intervale de referință, cercetători din 23 de centre medicale din Statele Unite au analizat 1.412 probe provenite de la persoane cu statut Duffy-null.

Studiul a permis stabilirea unor valori specifice atât pentru adulți, cât și pentru copii, inclusiv primele intervale pediatrice dedicate acestei categorii genetice.

„Aceste intervale de referință reprezintă un pas concret și ușor de implementat pentru a recunoaște ce este normal pentru persoanele cu statut Duffy-null și pentru a evita testările inutile, excluderea din studiile clinice și restricțiile nejustificate privind administrarea medicamentelor”, a declarat hematologul Maureen Achebe, unul dintre autorii studiului, potrivit ASH.

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Autorii recomandă ca statutul Duffy-null să fie identificat prin analize de sânge și consemnat în documentele medicale ale pacienților, astfel încât rezultatele hemogramelor să fie interpretate corect de către medici.

În ce constă schimbarea propusă de cercetători

Schimbarea propusă de cercetătorii americani constă în introducerea unor valori de referință diferite pentru persoanele cu fenotip Duffy-null, care au în mod natural mai puține neutrofile și leucocite în sânge.

Până acum, un adult era suspectat de neutropenie dacă avea sub 1,5 × 10⁹ neutrofile pe litru de sânge. Noile intervale arată însă că, pentru persoanele cu această particularitate genetică, valori de la 1,03 × 10⁹/L pot fi considerate normale.

De asemenea, au fost stabilite pentru prima dată praguri specifice și pentru copii, în funcție de vârstă. Specialiștii spun că această modificare va permite medicilor să distingă între o valoare scăzută cauzată de o boală și una normală pentru persoanele cu fenotip Duffy-null, evitând astfel investigații inutile, excluderea din studii clinice sau întreruperea nejustificată a unor tratamente, inclusiv oncologice.

Despre leucocite

În majoritatea infecțiilor bacteriene, leucocitele cresc (leucocitoză). Organismul produce mai multe celule albe pentru a lupta împotriva infecției.

În unele infecții virale, leucocitele pot fi normale sau chiar scăzute (leucopenie). Acest lucru se observă frecvent în gripă, COVID-19, hepatite virale sau alte viroze.

În anumite afecțiuni ale măduvei osoase, după chimioterapie, în boli autoimune sau ca efect al unor medicamente, leucocitele pot fi de asemenea scăzute.

În unele cancere hematologice, precum leucemiile, leucocitele pot fi foarte crescute, dar există și situații în care sunt scăzute.

Un număr mic de leucocite nu înseamnă automat că o persoană este bolnavă. Tocmai asta arată studiul despre fenotipul Duffy-null: anumite persoane sănătoase au în mod natural valori mai reduse ale leucocitelor și neutrofilelor, fără să sufere de o boală.