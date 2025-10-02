search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Alertă în Dolj: DSP confirmă 7 focare de hepatită A. Medicii au depistat aproximativ 150 de cazuri

0
0
Publicat:

Șapte focare de hepatită A au fost identificate în mai multe localități din Dolj, iar medicii au depistat până acum aproximativ 150 de cazuri și circa 300 de contacți, autoritățile luând măsuri pentru limitarea răspândirii.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Pentru limitarea răspândirii, s-au început anchete epidemiologice, dezinfecții și vaccinări în rândul contacților, scrie Radio Oltenia.

Șapte focare de hepatită virală acută de tip A, cu aproximativ 150 de cazuri și cu alți circa 300 de contacți, au fost depistate de medici în Dolj.

DSP precizează că șase focare sunt de tip comunitar și au fost identificate în Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Craiova și Ocolna, iar unul este de tip familial și a fost depistat în Bănie.

S-a dispus efectuarea unei anchete epidemiologice și intensificarea dezinfecției în focare. De asemenea, DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin hepatitic A pentru adulți și 270 de doze pentru copii, fiind vaccinați 132 de contacți.

Hepatita A, cunoscută și ca „boala mâinilor murdare”, este o afecțiune virală care se răspândește cu ușurință în condiții de igienă precară.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
fanatik.ro
image
Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă lucrezi în ture de 12 sau 24 de ore. Câte ore libere ți se cuvin
playtech.ro
image
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Alertă MAE pentru toți românii din Italia. Urmează o nouă grevă națională majoră
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe