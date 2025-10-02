Alertă în Dolj: DSP confirmă 7 focare de hepatită A. Medicii au depistat aproximativ 150 de cazuri

Șapte focare de hepatită A au fost identificate în mai multe localități din Dolj, iar medicii au depistat până acum aproximativ 150 de cazuri și circa 300 de contacți, autoritățile luând măsuri pentru limitarea răspândirii.

Pentru limitarea răspândirii, s-au început anchete epidemiologice, dezinfecții și vaccinări în rândul contacților, scrie Radio Oltenia.

Șapte focare de hepatită virală acută de tip A, cu aproximativ 150 de cazuri și cu alți circa 300 de contacți, au fost depistate de medici în Dolj.

DSP precizează că șase focare sunt de tip comunitar și au fost identificate în Amărăștii de Sus, Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdăvești, Craiova și Ocolna, iar unul este de tip familial și a fost depistat în Bănie.

S-a dispus efectuarea unei anchete epidemiologice și intensificarea dezinfecției în focare. De asemenea, DSP Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin hepatitic A pentru adulți și 270 de doze pentru copii, fiind vaccinați 132 de contacți.

Hepatita A, cunoscută și ca „boala mâinilor murdare”, este o afecțiune virală care se răspândește cu ușurință în condiții de igienă precară.