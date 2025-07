Semnal de alarmă în Europa: peste 5 milioane de persoane trăiesc cu hepatită fără să știe

Milioane de europeni sunt infectați cu hepatită B sau C fără să știe, potrivit unui raport al ECDC, care atrage atenţia că lipsa diagnosticării și a accesului la tratament riscă să declanșeze o criză medicală la nivelul continentului.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei, autoritățile europene de sănătate publică trag un semnal de alarmă privind răspândirea nedepistată a hepatitelor B și C în rândul populației.

Potrivit unui nou raport al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), milioane de oameni din Europa trăiesc cu infecții hepatice cronice fără să fie conștienți de acest fapt, ceea ce le crește semnificativ riscul de complicații grave, precum ciroza sau cancerul hepatic.

ECDC estimează că aproximativ cinci milioane de persoane din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sunt infectate cu hepatită cronică – 3,2 milioane cu virusul hepatitic B și 1,8 milioane cu virusul hepatitic C. În mod îngrijorător, majoritatea acestor persoane nu sunt diagnosticate și, prin urmare, nu beneficiază de tratament adecvat.

„Infecții silențioase”, așa cum sunt adesea numite, hepatitele B și C pot evolua fără simptome timp de ani de zile, provocând distrugeri progresive ale ficatului. Doar în stadii avansate apar semnele clinice, sub forma fibrozei, cirozei sau cancerului. Transmiterea are loc în special prin contact cu sângele sau alte fluide corporale infectate, de exemplu prin folosirea comună a echipamentului pentru consum de droguri sau prin sex neprotejat.

Dr. Marieke van der Werf, șefa departamentului ECDC pentru boli virale transmise prin sânge, atrage atenția asupra nevoii urgente de a intensifica eforturile de prevenire: „Accesul la vaccinare, testare și îngrijire medicală este esențial pentru o Europă mai sănătoasă și mai rezilientă”.

Conform datelor disponibile, peste 65% dintre persoanele infectate cu hepatita B și 62% dintre cele cu hepatita C rămân nediagnosticate.

Deși hepatita B nu poate fi vindecată în prezent, evoluția bolii poate fi ținută sub control prin tratamente antivirale de lungă durată. În schimb, hepatita C are un prognostic mult mai optimist, fiind tratabilă cu succes prin cure scurte de antivirale moderne, cu o rată de vindecare foarte ridicată.

De asemenea, hepatita A, care se transmite pe cale fecal-orală, provoacă o infecție acută ce se rezolvă, de regulă, spontan, fără tratament specific.

La nivel global, hepatitele virale cronice rămân o problemă majoră de sănătate publică, cauzând anual aproximativ 1,3 milioane de decese, o cifră comparabilă cu cea a tuberculozei, potrivit aceleiaşi surse.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, până în 2030, ar putea fi prevenite 2,8 milioane de decese, cu condiția ca guvernele să integreze testarea și tratamentul hepatitelor în sistemele de sănătate primară, cu prioritate pentru grupurile vulnerabile și expuse riscurilor.