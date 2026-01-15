Fetiţă suspectă de meningo-encefalită acută, transferată la Institutul Matei Balş din Capitală: „Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea ei s-a agravat”

O fetiţă de opt ani, suspectă de meningo-encefalită acută şi internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, unde starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” Bucureşti.

Pe 13 ianuarie, reprezentanţii unităţii medicale au anunţat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj despre o pacientă minoră, în vârstă de 8 ani, suspectă de meningo-encefalită acută, potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

„Fetiţa a fost adusă, prima dată, la Camera de Gardă Pediatrie în data de 08.01.2026, cu febră şi dureri abdominale. Medicul de gardă a consultat pacienta şi a stabilit diagnosticul de viroză respiratorie şi colică abdominală. Ulterior, în data de 12.01.2026 (aproximativ ora 03:00), pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie cu cefalee şi vărsături şi, afirmativ, cu un traumatism cranian vechi de câteva zile. Medicul de gardă pediatrie a recomandat internarea, dar mama a solicitat un examen computer tomograf. Ca urmare, medicul de gardă a eliberat recomandare pentru efectuarea unui CT cerebral la UPU. Pacienta a primit recomandarea ca după efectuarea investigaţiei CT să revină la Pediatrie pentru internare. La UPU i s-a efectuat un examen CT cerebral, diagnosticul stabilit fiind cel de viroză respiratorie, rinosinuzită acută, sindrom dispeptic” a menţionat, joi seara, Mihaela Ţicleanu.

Fetița a părăsit UPU cu reţetă şi recomandări, însă simptomele s-au agravat, iar copila a ajuns iar la spital.

„În aceeaşi zi, după amiază, pacienta a revenit la Camera de Gardă Pediatrie, iar medicul de gardă, după consult şi pe baza simptomelor din acel moment, a suspicionat diagnosticul de meningo-encefalită acută şi a procedat la internarea pacientei. Pe parcursul internării la SJU Târgu Jiu, starea pacientei s-a agravat", a mai spus purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu,

Unitatea a luat legătura cu Spitalul „Victor Babeş” Bucureşti, cu Spitalul „Grigore Alexandrescu", dar şi cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" Bucureşti, care a acceptat transferul pacientei.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, nu s-a putut efectua transferul pe cale aeriană, copila fiind transferată cu ambulanţa cu medic.