Procurorul general, de Ziua Justiției: „În fiecare dosar există oameni, destine și așteptarea legitimă ca statul să fie drept”

Procurorul general al României, Cristina Chiriac a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Justiției, sărbătorită pe 5 iulie, în care a subliniat că încrederea cetățenilor reprezintă cea mai importantă resursă a sistemului judiciar și a avertizat că aceasta trebuie câștigată în fiecare zi prin profesionalism, integritate și responsabilitate.

„Ziua Justiției este un moment care depășește semnificația unei simple celebrări instituționale și ne invită să reflectăm asupra unui ideal fundamental al statului de drept: înfăptuirea justiției”, se arată în mesajul procurorului general.

Cristina Chiriac a afirmat că justiția nu înseamnă doar instituții și proceduri, ci, înainte de toate, încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate.

„Această zi nu este doar despre instituții, legi, proceduri sau competențe. Este, înainte de toate, despre încredere – încrederea cetățeanului că drepturile sale sunt protejate, a victimei că suferința sa va fi ascultată, a celui acuzat că va beneficia de un proces echitabil, precum și încrederea societății că legea se aplică în mod egal tuturor”, a transmis procurorul general.

„Noi nu administrăm doar dosare. Noi administrăm speranțe”

În mesajul său, Cristina Chiriac a atras atenția că instituțiile judiciare trebuie să răspundă provocărilor unei societăți aflate într-o continuă schimbare, marcată de criminalitatea organizată, dezvoltarea tehnologiei și apariția inteligenței artificiale.

„Într-o epocă marcată de schimbări rapide, de polarizare socială, de dezinformare și de transformări tehnologice fără precedent, această încredere nu mai poate fi considerată un dat. Ea trebuie câștigată și reconfirmată în fiecare zi, prin profesionalism, integritate și responsabilitate”, se arată în mesaj.

Cristina Chiriac a subliniat că rolul celor care lucrează în sistemul judiciar depășește dimensiunea strict profesională.

„Noi nu administrăm doar dosare. Noi administrăm speranțe, așteptări și, uneori, ultimele resurse de încredere pe care cetățenii le mai au în stat”, a afirmat aceasta.

„Forța justiției nu rezidă în puterea de a sancționa”

Procurorul general a susținut că independența justiției nu este un privilegiu al magistraților, ci o garanție pentru libertatea cetățenilor, subliniind necesitatea menținerii unui echilibru între aplicarea fermă a legii și respectarea drepturilor fundamentale.

„Forța justiției nu rezidă în puterea de a sancționa, ci în capacitatea sa de a convinge societatea că soluțiile sale sunt legitime, imparțiale și conforme legii”, a transmis acesta.

În același timp, el a adresat mulțumiri tuturor celor care contribuie la funcționarea sistemului judiciar – procurori, judecători, grefieri, polițiști, specialiști și personal auxiliar – și a încurajat tinerii care aleg o carieră juridică.

Apel pentru apărarea valorilor statului de drept

În încheiere, Chiriac a afirmat că viitorul justiției române depinde nu doar de reforme și investiții, ci și de respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept.

„Cred cu tărie că viitorul justiției române depinde nu doar de reforme, de investiții sau de tehnologie, ci și de capacitatea noastră de a rămâne fideli principiilor care au justificat existența justiției în toate epocile: independența, imparțialitatea, curajul și respectul pentru demnitatea fiecărei persoane”, a transmis procurorul general.

Mesajul s-a încheiat cu un apel privind rolul esențial al justiției în protejarea cetățenilor.

„În fiecare dosar există mai mult decât acte, probe și argumente juridice. Există oameni, destine și așteptarea legitimă ca statul să fie drept. Atât timp cât vom păstra această conștiință vie, justiția își va îndeplini menirea, iar încrederea cetățenilor va continua să reprezinte cea mai importantă resursă a sistemului nostru judiciar”, a concluzionat aceasta.