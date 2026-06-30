Cristina Chiriac, după acuzațiile la adresa procurorului care îl anchetează pe avocatul Mihai Rapcea: „Se transformă în atacuri la persoană”

Cristina Chiriac, procurorul general al României, a transmis marți, 30 iunie, o poziție publică în legătură cu discuțiile apărute în spațiul public privind modul în care procurorul Mircea‑Bogdan Rocsin, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, a instrumentat dosarul avocatului Mihai Rapcea.



Reacția vine după ce procurorul Rocsin a fost acuzat că l-ar fi întrebat pe Rapcea despre o icoană cu Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu aflată în locuința acestuia.

Cristina Chiriac afirmă că dezbaterea publică este legitimă, însă criticile trebuie formulate cu respectarea limitelor legale și fără a afecta reputația profesională a magistraților.

„Respect dreptul oricărei persoane de a critica activitatea autorităților publice și consider că dezbaterea publică este un element indispensabil al unei societăți democratice. În același timp, independența procurorilor reprezintă o valoare constituțională care trebuie protejată cu aceeași fermitate. În exercitarea atribuțiilor lor, procurorii au obligația de a aplica legea cu imparțialitate și bună‑credință, fără influențe sau presiuni de orice natură. Activitatea lor este supusă controlului și verificărilor prevăzute de lege, iar eventualele erori sau încălcări sunt analizate exclusiv prin mecanismele instituționale competente”, subliniază procurorul Cristina Chiriac în comunicatul Parchetului General.

Procurorul general atrage atenția că atribuirea unor intenții neprobate sau formularea unor acuzații care depășesc critica legitimă pot afecta încrederea publicului în independența sistemului judiciar.

„Nu putem accepta ca reputația profesională a unui procuror să fie afectată prin atribuirea unor intenții sau conduite care nu au fost constatate de autoritățile competente ori prin afirmații care depășesc limitele criticii obiective și se transformă în atacuri la persoană. O astfel de abordare nu servește interesului public și poate afecta încrederea cetățenilor în independența justiției”, se arată în același comunicat.

Cristina Chiriac precizează că rolul său este de a proteja independența procurorilor, indiferent de nivelul la care aceștia își desfășoară activitatea.

Procurorul general subliniază că apărarea independenței nu înseamnă apărarea unei soluții juridice, ci a principiului conform căruia procurorii trebuie să își exercite atribuțiile exclusiv în baza legii:

„Ministerul Public va continua să susțină o justiție exercitată cu profesionalism, responsabilitate și respect pentru drepturile și libertățile fundamentale, dar și cu respect pentru independența magistraților, fără de care statul de drept nu poate funcționa. Într‑o democrație consolidată, critica este legitimă, însă ea trebuie să rămână în limitele bunei‑credințe și ale respectului față de instituțiile fundamentale ale statului”.

Declarația integrală, AICI.

Mihai Rapcea se află sub control judiciar

Reacția procurorului general vine în contextul în care procurorul Mircea‑Bogdan Rocsin l-a plasat sub control judiciar pe avocatul Mihai Rapcea, după o serie de percheziții domiciliare efectuate pe 25 iunie 2026, potrivit Mediafax.



Dosarul vizează trei infracțiuni legate de distribuirea de materiale cu caracter fascist, legionar, rasist și xenofob, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și propagarea de idei extremiste.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, ancheta a stabilit că Mihai Rapcea ar fi distribuit pe rețelele sociale materiale video cu simboluri și gesturi specifice Mișcării Legionare, ar fi elogiat persoane condamnate pentru crime de război și ar fi promovat ura pe motive etnice. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat publicații, obiecte simbolice și înscrisuri care indică afinități față de ideologia legionară. Rapcea a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior plasat sub control judiciar.

După aceste proceduri, avocata Sabina Hîncean, soția lui Mihai Rapcea, precum și reprezentanți ai unor instituții religioase au criticat modul în care procurorul ar fi abordat discuția despre o icoană cu Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, aflată în locuința avocatului, considerând întrebarea nepotrivită.