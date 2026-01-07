Șase persoane au murit din cauza zăpezii și temperaturilor scăzute care continuă să facă ravagii în Europa

Șase persoane au murit în ultimele ore în mai multe țări din Europa, din cauza zăpezii, gheții și temperaturilor extrem de scăzute.

Autoritățile din regiunea Landes din sud-vestul Franței au declarat că trei persoane au murit și 15 au fost rănite marți în accidente rutiere, în timp ce alte două au fost ucise în accidente în zona pariziană. Un șofer a murit la spital după ce a virat în râul Marne, iar un altul a fost ucis după o coliziune cu un vehicul greu în estul capitalei franceze.

În capitala bosniacă Sarajevo, o femeie a murit după ce o creangă de copac acoperită de zăpadă i-a căzut pe cap, scrie The Guardian.

Multe zboruri au fost și vor fi anulate de pe cele două aeroporturi principale din Paris, Roissy-Charles de Gaulle și Orly, miercuri dimineața, pentru a permite echipajelor de la sol să deszăpezească pistele și să dezghețe avioanele. Se aștepta ca aproximativ 40% din zborurile de pe aeroportul Charles de Gaulle să fie anulate, iar 25% de pe aeroportul Orly.

În Olanda , sute de zboruri au fost anulate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul lucra la curățarea pistelor și dezghețarea avioanelor. Călătorii feroviari din țară s-au confruntat cu haos după ce serviciile interne au fost suspendate marți dimineață din cauza unei pene de serviciu IT, agravând perturbările cauzate de vreme.

Serviciile Eurostar către Paris din Amsterdam au fost fie anulate, fie au avut întârzieri.

Temperaturile de îngheț au cuprins o mare parte a Europei, termometrul scăzând mult sub minus 10°C în sudul și estul Germaniei marți dimineață. Meteorologii germani au prognozat o furtună în țară vineri, fiind așteptate ninsori abundente în nord și est.

În Marea Britanie, temperaturile au scăzut peste noapte la minus 12,5°C , ninsoarea perturbând traficul feroviar, rutier și aerian și forțând închiderea a sute de școli din regiunile nordice.

Temperaturile din zonele joase din nordul Italiei au scăzut sub zero grade, fiind așteptate ninsori în zonele de altitudine medie și joasă din Emilia-Romagna, Marche și Toscana marți.

Regiunile centrale și sudice ale Italiei se confruntă cu vânturi blânde care aduc ploi abundente. Ploile neîncetate din Roma au umflat malurile râului Tibru, afectând slujba de binecuvântare a Papei Leon de Bobotează în Piața Sfântul Petru.

Roberto Gualtieri, primarul Romei, a emis o ordonanță pentru marți care limitează accesul publicului în parcuri și alte zone expuse riscului de cădere a copacilor și inundaților. Doi pini uriași au căzut în ultimele zile din cauza vremii severe din capitala italiană - unul pe Via dei Fori Imperiali, aproape de Colosseum, celălalt pe Via Appia Nuova.

Ninsorile abundente și ploile abundente au măturat țările balcanice, umflând râurile, provocând probleme de trafic și perturbând aprovizionarea cu energie electrică și apă.

În Serbia, unele autorități locale din vestul țării au introdus măsuri de urgență din cauza vremii severe, avertizând în același timp șoferii să fie atenți, deoarece mulți pornesc spre stațiuni de schi sau în alte locuri pentru Crăciunul ortodox miercuri și weekendul următor.

Vânturi puternice și mări furtunoase au lovit coasta Adriaticii din Croația și Muntenegru.