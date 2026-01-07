Vremea miercuri, 7 ianuarie. Frig, ninsori și ploi în majoritatea regiunilor țării

Vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate.

Valorile termice vor fi în scădere în majoritatea zonelor, mai puțin în sud și sud-est, unde se vor menține peste mediile specifice perioadei. În Banat, Crișana și Maramureș va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă.

În Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. În celelalte regiuni vor fi ploi. În Dobrogea vor fi posibile descărcări electrice, iar în partea a doua a intervalului, în Oltenia și în vestul și nordul Munteniei, vor fi și lapovițe și ninsori. Local vor fi depuneri de polei, potrivit Observator.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Noaptea, vântul va avea intensificări și în sud, centru și est, cu viteze mai mari în Oltenia și pe litoral (în general 50...60 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade în nord-vest și 18 grade în extremitatea de sud-est, iar cele minime se vor situa între -8 și 7 grade. Pe areale restrânse, cu precădere la începutul intervalului, va fi ceață.

În București, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului, posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad. La începutul zilei vor fi condiții de ceață.

În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, mai consistent la munte (20...30 cm). În restul zonelor montane vor fi precipitații mixte ziua și mai ales ninsori noaptea. Vântul va sufla moderat, cu intensificări, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.