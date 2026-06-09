Vremea miercuri, 10 iunie. Temperaturi de vară, cu maxime de 34 de grade, dar cu grindină și vijelii

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, iar în vest temperaturile vor ajunge la valori de vară, de până la 34 de grade. Instabilitatea atmosferică își va face însă simțită prezența după-amiaza și seara.

Vremea va fi caldă, călduroasă în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar din a doua parte a nopții local în Banat, Crișana și Maramureș.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp și pe spații mici 30-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii (viteze de 50-70 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse dimineața și noaptea va fi ceață. Presiunea atmosferică va scădea în timpul zilei, apoi seara și noaptea va fi ușor variabilă, potrivit Observator.

Vremea în Bucureşti

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15-18 grade. Presiunea atmosferică va scădea în timpul zilei, apoi seara și noaptea va fi ușor variabilă.

Cum se anunță vremea pe litoral

Pe litoral, cerul va fi variabil, temporar noros după-amiaza, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 22 de grade.

Cald și la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, pe arii relativ extinse după-amiaza și seara, iar noaptea mai ales în masivele vestice. Local în Carpații Meridionali și de Curbură aversele vor avea caracter torențial, cantitățile de apă vor depăși vor depăși 15-25 l/mp și pe spații mici 30-40 l/mp și pe suprafețe restrânse vor fi căderi de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor când poate lua și aspect de vijelie. Valorile termice vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă.