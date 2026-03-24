Vremea se schimbă radical în România: un val de aer polar va pătrunde în țară

România traversează zile neobișnuit de calde pentru această perioadă, însă meteorologii avertizează că episodul de încălzire va fi de scurtă durată. Temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius în vestul și sudul țării, iar în București maximele ar putea ajunge la 18-19 grade. Schimbarea bruscă a vremii va începe foarte curând.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), schimbarea bruscă a vremii va începe în noaptea de joi spre vineri, când un val de aer polar va pătrunde în țară.

Până atunci, vremea va rămâne mult mai caldă decât normalul perioadei. Joi este așteptată cea mai ridicată valoare termică, cu maxime de până la 20°C în sud și vest.

Ulterior, temperaturile vor scădea semnificativ, iar sâmbătă maximele nu vor mai depăși, în general, 10–14 grade Celsius.

Ploi în toată țara și precipitații mixte la munte

Odată cu răcirea, aria precipitațiilor se va extinde treptat. De vineri, ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, iar weekendul va aduce un episod de instabilitate accentuată.

În zonele montane înalte sunt așteptate precipitații mixte, iar cantitățile de apă pot deveni însemnate, mai ales la munte și în sudul țării.

Meteorologii avertizează că ploile pot fi de durată, ceea ce va duce la acumulări importante de apă.

Cum va fi vremea până la Paște

Prognoza pe termen mediu indică o perioadă mai rece decât normalul pentru această perioadă a anului. Instabilitatea atmosferică va persista în următoarele săptămâni, cu episoade frecvente de ploi.

În plus, la începutul lunii aprilie nu este exclus ca precipitațiile mixte să apară inclusiv în zonele mai joase, nu doar la munte.

Meteorologii estimează că acest regim de vreme schimbătoare s-ar putea menține până în apropierea sărbătorilor de Paște.