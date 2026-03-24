Prognoza meteo marţi, 24 martie 2026. Cer variabil şi maxime de până la 18 grade

Ziua de 24 martie aduce o vreme stabilă, cu temperaturi maxime de până la 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar regimul termic ușor diferit de la o zonă la alta, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea de marți, 24 martie, se anunță în general liniștită, după fluctuațiile termice din ultimele zile. Potrivit ANM, regimul atmosferic se stabilizează treptat, iar temperaturile se apropie de valorile specifice ultimei decade a lunii martie. Maximele zilei se vor situa între 11 și 18 grade Celsius, iar cerul va avea în general evoluții variabile, cu perioade în care soarele se va face simțit mai ales în vestul și centrul țării.

Diferențele regionale se mențin însă vizibile. Vestul rămâne cea mai caldă zonă a țării, unde valorile diurne vor urca spre 16-18 grade Celsius în Banat și Crișana, iar în Maramureș se vor înregistra temperaturi cuprinse între 14 și 16 grade. Tendința este una constantă pentru această perioadă, confirmată și de observațiile meteorologilor, care au indicat frecvent în vestul țării temperaturi apropiate de 18-19 grade în luna martie.

În sud și sud-est, vremea va fi ușor mai temperată față de zilele anterioare. În Muntenia și în zona de sud a țării, maximele nu vor depăși 13-15 grade Celsius, iar cerul va alterna între înnorări și intervale însorite. După episodul mai cald de la mijlocul lunii, meteorologii semnalează o ușoară răcire, fără modificări bruște ale vremii. În Oltenia, însă, ziua rămâne plăcută, cu temperaturi între 14 și 17 grade Celsius, cer senin și condiții atmosferice stabile.

Moldova și nord-estul țării vor avea parte de cele mai modeste valori termice ale zilei. Aici, temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 14 grade Celsius, vântul va sufla slab până la moderat, iar cerul va fi variabil.

În Transilvania, vremea va fi predominant frumoasă, cu maxime situate între 13 și 16 grade Celsius.

La munte, temperaturile vor fi mult mai scăzute şi se vor încadra în intervalul 4-8 grade, valori considerate normale pentru această perioadă. Pe litoral și în Dobrogea, influența maselor de aer marin menține un regim termic mai modest, cu 9-12 grade Celsius și vânt moderat, în special în zona costieră.

În Capitală

În București, ziua va fi relativ blândă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 14-15 grade Celsius, cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar vântul va sufla slab.