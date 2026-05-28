În această perioadă la Botoșani, are loc cel mai amplu și mai complex stagiu de pregătire al trupelor speciale din România. Evenimentul are anvergură internațională, cu participarea luptătorilor de elită din alte două state. Au loc aplicații spectaculoase, dificile și totodată periculoase.

În nordul extrem al României are loc unul dintre cele mai importante stagii de pregătire internațională ale trupelor speciale din trei țări. La Botoșani sunt peste 130 de „mascați” din nouă județe, dar și din Ungaria și Republica Moldova. Sunt trupe de elită, specializate în combaterea faptelor de violență extremă, inclusiv luare de ostatici și atacuri teroriste. Este un stagiu, așa cum spun șefii de la Poliție, de o mare amploare, cu misiuni pe cât de spectaculoase pentru privitorul obișnuit, pe atât de periculoase. Au avut loc inclusiv exerciții desprinse parcă din filmele americane, cu rapeluri de pe clădiri și din elicoptere, dar și atacuri ale clădirilor infestate cu „teroriști”.

„Blue Guardians”, acolo unde trupele speciale se perfecționează

Stagiul de pregătire poartă numele de „Blue Guardians” și se află deja la a treia ediție. Propriu-zis, de trei ani consecutiv, la Botoșani au loc stagii de pregătire ale trupelor speciale din cadrul Poliției Române. Este un stagiu de cinci zile, împărțit pe module și ateliere, în care trupele speciale sunt antrenate pentru tot felul de misiuni. „Exercițiile sunt structurate pe ateliere. Ca noutate, anul acesta avem câteva elemente suplimentare. Respectiv un modul de orientare în diferite medii, de la pădure la spațiu deschis și zone urbane. Dar și un modul de instruire la nivel de comandă a gestionării unor situații deosebite. În rest, sunt exerciții de pregătire specifice, adică avem modulul de escaladă, intervenție de pe clădiri, modulul de intervenție și acțiune asupra unor clădiri, modulul de orientare în diferite medii și modulul de comandă”, precizează Tudor Costîn, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, structura care organizează evenimentul. De altfel, Botoșaniul a fost ales ca loc de pregătire pentru trupele speciale în cadrul „Blue Guardians” datorită logisticii de care dispune, a infrastructurii, dar și a faptului că are o pepinieră de luptători de elită în domeniul intervențiilor speciale.

„Este organizat la Botoșani fiindcă este o zonă în care avem facilitățile necesare și mediul pentru organizarea acestui tip de stagiu, care deja este la a treia ediție și cred eu că ne-am descurcat și am reprezentat cu onoare Poliția Română”, adaugă Tudor Costîn. La stagiu participă polițiști și luptători din cadrul structurilor de intervenție din județele Maramureș, Satu Mare, Suceava, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea și Bistrița-Năsăud. Totodată, anul acesta au fost cooptați și jandarmi din Botoșani și Suceava, dar și trupele speciale de la Penitenciar. „Am extins zona de intervenție și zona de antrenament, în sensul că am invitat inclusiv operatori de la Jandarmerie și Penitenciarul Botoșani, ceea ce înseamnă că interesul pentru astfel de exerciții, atât în zona de penitenciare, cât și în zona de Jandarmerie Română, este foarte mare”, adaugă Costîn.

„Putem învăța unii de la alții”

Totodată, acest stagiu de pregătire are și o conotație internațională. Și asta în condițiile în care participă echipe ale trupelor speciale de poliție din Ungaria, dar și faimoasa brigadă „Fulger” din Republica Moldova. Mai precis, sunt prezenți luptători din grupările Ministerului Apărării Naționale și ai Poliției de Intervenție și Servicii Speciale Készenléti Rendőrség. Reprezentanții echipelor de intervenție din Ungaria spun că acest stagiu este deosebit de important, pentru că sunt puține astfel de evenimente dedicate trupelor speciale în zona est-central europeană, fiind un prilej pentru schimburi de experiență.

„Suntem de la trupele de intervenție rapidă ale poliției din Ungaria și lucrăm pentru Biroul Național de Investigații. Este o onoare că am fost invitați aici, că ne aflăm la acest stagiu. Este un eveniment important, pentru că nu sunt foarte multe stagii de pregătire ca acesta, unde putem să întâlnim colegi din alte țări și putem învăța unii de la alții. Este un exercițiu și o colaborare extraordinară, ne simțim foarte bine”, spun reprezentanții trupelor speciale din Ungaria.

La rândul lor, reprezentanții „Brigăzii Fulger” spun că la aceste stagii învață noi strategii și noi metode de intervenție, care pot fi aplicate în activitatea lor. „Pentru noi este foarte important, pentru că acumulăm experiență și le putem folosi și noi în acțiunile noastre de intervenție sau în sesiunile uzuale de antrenament”, spun cei de la Brigada „Fulger”.

„Război” în toată regula, focuri de armă și intrări în forță

Stagiul a început luni, 25 mai, și va dura până vineri, 29 mai, atunci când va avea loc un exercițiu tactic general. Așa cum precizau și cei care coordonează evenimentul, totul are loc pe ateliere. Locul de desfășurare al evenimentului este Tabăra „Codrii de Aramă” de la Agafton. Este unul dintre cele mai potrivite locuri. Are clădiri dezafectate, o pădure uriașă în jur, spații de ședințe tactice și, mai ales, zone generoase pentru trageri și alte exerciții specifice. De exemplu, la un bloc cu trei etaje, destinat turiștilor, astăzi dezafectat și în așteptarea reabilitării, trupele SAS au efectuat intervenții în rapel.

„Mascații” au coborât de pe acoperiș, cu frânghiile, și „trăgeau” cu pistoalele lor Glock în tot ce mișcă prin ferestrele clădirii. Ulterior, după ce au coborât pe cărările din pădure, la câteva foste căbănuțe, dar și la un fost complex disco din pădure, astăzi abandonate, a avut loc un „război” în toată regula.

Trupe de intervenție specială de la SAS, jandarmi și alte structuri de acest fel, înarmați până în dinți cu un întreg arsenal de intervenție, plus echipamentul complet, de la combinezoane de camuflaj cu însemnele unității și până la faimoasele cagule și căști dotate cu tot soiul de aparatură modernă. Nu au lipsit pistoalele automate, fumigenele și alte tipuri de grenade pentru distragerea atenției, cu rol de șoc. Au fost intrări în forță, tactice, extrem de rapide și bine organizate, cu uși sparte, camere învăluite în fum, focuri scurte de armă și „infractori” periculoși scoși din circuit.

Au fost aplicate inclusiv scenarii pentru evacuarea colegilor răniți, în eventualitatea unor schimburi de focuri. În altă zonă a taberei s-au desfășurat activități complexe de pregătire tactică, antrenamente în teren dificil și trageri cu toate categoriile de armament din dotare, în condiții care simulează intervenții reale.

„În majoritatea cazurilor în care violența depășește un anumit nivel, intervin structurile SAS și fac acest lucru foarte bine. Poate să fie o luare de ostatici, se negociază, se intervine într-un proces foarte elaborat de negociere, conform procedurilor SAS, dar se poate angaja și răspuns cu foc la o situație care poate degenera în orice moment”, explică șeful IPJ Botoșani.

Risc și spectacol la antrenamentele SAS

Unul dintre cele mai spectaculoase și, totodată, cu cel mai mare grad de risc dintre exercițiile SAS din cadrul „Blue Guardians” a fost rapelul din elicopter. Propriu-zis, o trupă SAS, echipată corespunzător pentru a anihila o grupare teroristă sau un grup de infractori periculoși și înarmați, a urcat la bordul unui elicopter Black Hawk din dotarea Poliției Române.

A fost simulată inserția într-o zonă cu vegetație abundentă, controlată de un grup de infractori periculoși. Forțele speciale au coborât efectiv, ca-n filme, în rapel, din elicopterul aflat în aer, menținut la o înălțime de aproape 10 metri. Trupele speciale s-au achitat rapid de misiune și au intrat cu pistoalele automate în vegetația abundentă pentru a continua exercițiul.

Pentru ce sunt folosite trupele speciale ale Poliției, în România

Trupele speciale se antrenează pentru misiuni dificile. În special, spun șefii de la Poliție, cele legate de violență extremă, cu agresori foarte brutali, de multe ori scăpați de sub control sau indivizi înarmați. Nu mai vorbim de grupări de crimă organizată și alți indivizi cu experiență în infracționalitate. Dar, în ultima vreme mai ales, sunt tot mai des antrenate pentru combaterea acțiunilor teroriste.

„Ca zonă importantă de operare, intervenim, pe moment, în cazuri de violență domestică gravă. Colegii participă la percheziții domiciliare sau intervenții împotriva unor persoane periculoase, dar ne pregătim și pentru situații extreme, gen luări de ostatici și atacuri de tip terorist”, precizează Costîn.

Trupele speciale SAS, folosesc echipamente moderne. Printre armele folosite de obicei de trupele speciale se numără pistoalele Glock 17 (calibru 9x19 mm Parabellum), pistoalele-mitralieră de tip Heckler & Koch MP5 (calibru 9 mm), foarte apreciate pentru misiunile tactice în spații închise (CQB), dar și puști de asalt, tot Heckler & Koch G36. Evident, nu lipsesc puștile cu lunetă. La toate acestea se adaugă numeroase dispozitive pentru șoc, creare de diversiune, breaching (spargere de uși și geamuri) și multe altele.