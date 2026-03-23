Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Temperaturi mai ridicate decât normalul, în toată țara

Meteorologii au transmis că, până în 26-27 martie, vor fi înregistrate temperaturi de până la 18 grade în majoritatea țării. De asemenea, la finalul lunii martie şi începutul lui aprilie se vor înregistra precipitaţii aproape în fiecare zi.

FOTO: Pexels

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a realizat estimarea temperaturilor maxime şi minime, precum şi a precipitaţiilor pentru următoarele două săptămâni, repectiv perioada 23 martie - 5 aprilie 2026.

Banat

Între 23 şi 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, media maximelor termice urmând să se situeze între 15 şi 18 grade. În următoarele trei zile se va răci, chiar şi cu mai mult de 6...7 grade. La finalul lunii martie şi la începutul lunii aprilie, se va încălzi din nou, iar media maximelor termice va tinde spre 13 grade.

Din data de 2 aprilie, temperaturile maxime vor avea o medie cuprinsă în general între 12 şi 14 grade. Media minimelor termice va avea variaţii între 2 şi 6 grade în prima săptămână şi între 1 şi 5 grade în cea de-a doua. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Crișana

Media maximelor termice va fi în creştere de la 15 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile se va răci cu 6...7 grade, apoi, la finalul lunii martie va urma o nouă încălzire, de 4...5 grade.

În primele zile din luna aprilie temperaturile maxime vor fi în medie între 11 şi 15 grade. Media minimelor termice se va situa între 2 şi 6 grade în prima săptămână şi între 1 şi 4 grade în cea de-a doua. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Transilvania

Până în data de 26 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor termice va avea valori de la 12 la 15 grade. În următoarele două-trei zile, se va resimţi o scădere de temperatură de aproximativ 6 grade, apoi media maximelor termice va avea variaţii în general între 9 şi 13 grade.

Media minimelor termice se va situa între 0 şi 4 grade în prima săptămână şi între -1 şi 3 grade în cea de-a doua săptămână. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Maramureș

Între 23 şi 27 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor termice cuprinsă între 14 şi 17 grade. Va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, când temperaturile maxime vor ajunge să se situeze în medie între 9 şi 12 grade.

În cea de a doua săptămână media maximelor de temperatură va oscila între 10 şi 14 grade. Minimele termice vor fi în creştere, de la o medie de 2 grade în prima dimineaţă, până la 4...5 grade în dimineţile zilelor de 27 şi de 28 martie, apoi trendul general va fi de scădere. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Moldova

În primele 4 zile din interval vremea se va încălzi, de la o medie de 12 grade în prima, până la 16 grade în 26 martie, când va caracteriza o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă.

Vor urma două zile de răcire, cu aproximativ 5 grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea variaţii în general între 11 şi 14 grade. Media minimelor termice se va situa în general între 2 şi 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Dobrogea

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, media valorilor termice maxime va oscila între 12 şi 15 grade, iar a minimelor, în general între 3 şi 6 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai mare în ultimele cinci zile ale lunii martie şi în primele zile ale lunii aprilie.

Muntenia

Între 24 şi 26 martie vremea se va încălzi semnificativ, media maximelor termice urmând să se situeze între 16 şi 18 grade. În următoarele două zile se va răci, cu aproximativ 6...7 grade, apoi, până în data de 1 aprile se va încălzi, media maximelor termice urcând până spre 15...16 grade.

În zilele care vor urma, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa între 12 şi 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între 2 şi 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

Oltenia

Media maximelor termice va fi în creştere semnificativă, de la 12 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile vremea se va răcori, maximele termice atingând cel mult 11...12 grade, apoi va urma o perioadă cu temperaturi maxime, cuprinse în medie, între 12 şi 15 grade.

Media minimelor termice se va situa, în general, între 2 şi 5 grade. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitaţii aproape zilnic.

La munte

În tot intervalul de prognoză, valorile termice vor avea variaţii, în general, între 0 şi 5 grade media maximelor şi între -4 şi -1 grad a minimelor. Vor fi precipitaţii aproape zilnic, până în data de 26 martie pe spaţii mici, apoi pe arii extinse.

