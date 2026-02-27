Primăvară timpurie în România: temperaturi peste medie și puține ploi până la finalul lunii martie

Meteorologii anunță o perioadă cu vreme în general frumoasă și temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă, până la sfârșitul lunii martie. În primele două săptămâni ale intervalului, ploile vor fi puține, cu un deficit de precipitații la nivel național.

ANM a publicat vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, care indică valori termice mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării.

În intervalul 2-9 martie 2026, temperaturile vor fi peste media specifică perioadei în majoritatea regiunilor, cu abateri mai accentuate în vestul, nordul și centrul țării. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

Pentru perioada 9-16 martie 2026, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor rămâne sub normal la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

Vreme caldă și precipitații normale spre final de martie

În săptămâna 16-23 martie 2026, temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste cele normale în toate regiunile. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Tendința se menține și în intervalul 23-30 martie 2026, când mediile temperaturilor vor fi ușor peste cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de valorile normale pentru această săptămână.

ANM precizează că prognozele pe patru săptămâni sunt realizate de ECMWF și se bazează pe estimarea mediilor săptămânale ale abaterilor de temperatură și precipitații față de media perioadei de referință 2006–2025.