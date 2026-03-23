Prognoza meteo luni, 23 martie. Vreme mohorâtă în sud și temperaturi mai ridicate în vest. Când se încălzește din nou

Atmosfera se menține închisă, luni, în special în regiunile sudice ale țării, unde sunt așteptate ploi slabe pe parcursul zilei. În restul teritoriului, vremea va fi cu perioade de soare și temperaturi în creștere, ce pot atinge 16 grade Celsius în nord-vestul României. Cele mai scăzute valori, în jur de 6 grade, se vor înregistra în zonele depresionare.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi acoperit de nori, iar ploile vor apărea trecător. Vântul se intensifică și poate atinge viteze de până la 45 km/h. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, ajungând la 11–12 grade la orele prânzului.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate, dar și cu apariții trecătoare ale soarelui. Vântul va sufla moderat, iar maximele vor ajunge la 13–14 grade. În nordul Moldovei și Bucovinei, vremea va fi schimbătoare, fără precipitații, dar cu temperaturi în scădere pe timpul nopții, până la 0 grade, existând condiții de brumă.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua va fi relativ plăcută, cu soare și înnorări trecătoare. Temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă, atingând 16 grade. În restul regiunii, cerul va fi mai mult noros, cu posibile ploi slabe pe alocuri. În depresiuni, vremea se răcește, iar la Miercurea Ciuc sunt așteptate maxime de doar 6 grade. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vremea în Oltenia și sudul țării

În Oltenia atmosfera rămâne înnorată, iar ploile vor apărea pe parcursul zilei. Temperaturile se mențin la valori similare cu cele de duminică, în jur de 11–12 grade, iar precipitațiile continuă și pe timpul nopții, când se vor înregistra 5–6 grade. În sudul țării, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu maxime de cel mult 11 grade.

Vremea în București

În Capitală, cerul va rămâne noros, iar ploile slabe vor apărea temporar. Vântul va sufla ușor, iar temperatura maximă va atinge aproximativ 11 grade, ușor sub media perioadei.

Cum evoluează vremea în zilele următoare

Vremea se încălzește treptat începând de marți, când temperaturile vor urca până la 17 grade, iar soarele își va face apariția. Miercuri va fi o zi variabilă, fără precipitații, iar joi temperaturile pot ajunge la 18 grade, apropiindu-se de valorile specifice lunii aprilie. Totuși, spre finalul săptămânii, norii revin și sunt posibile episoade de ceață.

Vremea la munte

La munte, ziua de luni va fi închisă, cu precipitații slabe, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. La peste 1.400 de metri altitudine, acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vremea se încălzește ușor marți, însă de joi vântul se intensifică, iar precipitațiile se extind în mai multe masive montane.