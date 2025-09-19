Vremea vineri, 19 septembrie. Temperaturi de vară în majoritatea regiunilor țării

Vremea intră din nou într-un proces de încălzire. Weekendul aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Ziua de vineri va fi în general frumoasă, cu temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor. În nord, centru și est vor apărea temporar înnorări, iar ploile slabe vor fi izolate, mai ales în zona montană. În rest, cerul va fi variabil spre senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, dar și în Dobrogea, în special pe litoral și în Delta Dunării.

Valori termice ridicate în majoritatea regiunilor

Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 28 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, coborând până la 5–6 grade în depresiunile din estul Carpaților. În a doua parte a nopții este posibil să apară ceață, în special în Transilvania și în zonele de vale.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și ușor mai caldă decât în zilele precedente. Cerul va fi variabil pe timpul zilei și senin noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 27 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 11 și 14 grade.