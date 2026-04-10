Vremea se încălzește treptat în toată țara după episodul de iarnă târzie. ANM anunță temperaturi peste normal în unele regiuni

Temperaturile încep să crească de săptămâna viitoare în regiunile intracarpatice, urmând ca apoi încălzirea să se extindă în vestul și nord-vestul țării, potrivit prognozei pe patru săptămâni transmisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, iarna târzie ne va părăsi treptat.

După câteva zile de frig neobișnuit, ninsori și intensificări ale vântului, vremea se va schimba treptat chiar înainte de Paște, iar episodul de iarnă târzie se va retrage din majoritatea regiunilor.

Meteorologii precizează că încălzirea nu va fi bruscă, însă diferențele de temperatură vor fi vizibile de la o zi la alta, în special începând din weekend.

Până sâmbătă inclusiv, vremea rece se menține, cu ploi, lapoviță și temperaturi sub mediile normale ale perioadei. De duminică, odată cu prima zi de Paște, 12 aprilie, valorile termice încep să crească, precipitațiile se retrag treptat, iar cerul devine variabil spre senin în mai multe regiuni.

Evoluția vremii în următoarele săptămâni: intervalul 13–20 aprilie

Pentru intervalul 13–20 aprilie 2026, ANM estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. Regimul de precipitații va fi deficitar în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se va menține în limite normale.

Săptămâna 20–27 aprilie

În săptămâna 20–27 aprilie, valorile termice vor rămâne ușor peste normal în vest și nord-vest, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile specifice perioadei.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Pentru intervalul 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor continua să fie ușor peste normal în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale.

Începutul lunii mai

În prima săptămână din mai (4–11 mai), temperaturile vor rămâne ușor peste medie în nord-vest, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de valorile climatologice specifice. Cantitățile de precipitații se vor menține, de asemenea, în jurul normalului la nivel național.