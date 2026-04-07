Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Vreme mai rece de Paște, apoi temperaturi în creștere până de 1 Mai. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică variații de temperatură în diferite regiuni ale țării, transmite Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, de Paște temperaturile vor fi mai mici decât în mod normal pentru această perioadă, urmând ca până la 1 mai să crească treptat, ajungând peste mediile obișnuite în toată țara.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. FOTO: Shutterstock

În prima săptămână, 6–13 aprilie, chiar în perioada sărbătorilor Pascale, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Cel mai accentuat deficit termic este așteptat în zonele montane și în nord-est. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub media obișnuită în vest, nord-vest și centru, iar în restul regiunilor se vor situa în jurul valorilor normale.

În intervalul 13–20 aprilie, temperaturile vor rămâne ușor sub cele obișnuite în sud și în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-est, iar în celelalte regiuni vor fi, în general, apropiate de normal.

Pentru săptămâna 20–27 aprilie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării acestea vor rămâne în jurul valorilor specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în ansamblu, normal în majoritatea zonelor.

În ultima săptămână analizată, 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite în toată țara, cu valori mai ridicate în special în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară în nord, nord-est și centru, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.

